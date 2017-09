Milan e Juve regine del mercato

la Roma alla fine diventa Schick

di Mimmo Carratelli (da: Il Mattino del 1.09.2017)

Colpito da improvviso benessere e dai cinesi di Milano, il pallone italiano ha “mosso” quasi un miliardo di euro in acquisti al calciomercato 2017. Tanto danaro non circolava da anni.Il Milan è in testa alla spesa (222 milioni) rifacendo però un’intera squadra. Segue la Juventus (218,3 compresi i pesanti riscatti di Cuadrado e Benatia, più i 25 milioni per Caldara lasciato all’Atalanta per un anno). In terza posizione la Roma (104,8), in quarta l’Inter (89,3).Hanno magnificamente venduto la Roma (per 130 milioni), la Sampdoria (102), la Fiorentina (91), l’Atalanta (78), la Lazio (74).Otto società hanno chiuso in attivo fra acquisti e cessioni: Lazio (+43,5), Atalanta (+42,5), Sampdoria (+37,9), Fiorentina (+35,9), Roma (+25,2), Napoli, Sassuolo, Genoa.Fra i maggiori passivi tra il prendere e il dare il Milan (-194), la Juventus (-140,3), l’Inter (-39,8).Juventus, Milan e Roma hanno potenziato l’intera “rosa” con panchine milionarie. Bernardeschi, Howedes, Bentancur, Szczesny (Juventus), Gonalons, Defrel, Under, Pellegrini (Roma), Musacchio, André Silva, Borini (Milan).Diamo uno sguardo alle squadre più seguite con le probabili formazioni (in neretto i nomi nuovi) e le panchine limitatamente agli acquisti.Scippata dei migliori (Bernardeschi, Kalinic, Vecino, Borja Valero), ha ceduto anche Ilicic (all’Atalanta) e ricomincia con Pioli dopo i due anni di Paulo Sousa.Malumore della piazza nei confronti dei Della Valle. Gli industriali marchigiani avevano messo in vendita il club, ma non s’è fatto avanti nessuno. Il pugliese Pantaleo Corvino, 68 anni, vecchio volpone del calciomercato, ha trovato qualche rimedio mettendo a segno un buon colpo con Simeone, 22 anni, preso per 20 milioni al Genoa, e aggiungendo Thereau.Sportiello;Astori,Badelj; Chiesa,Thereau.È opinione diffusa che sia Luciano Spalletti il top-player dell’Inter targata Suning, l’industria cinese di Nanchino che ha fatturato recentemente 113 miliardi con la vendita al dettaglio di elettrodomestici e materiale elettronico, azionista di maggioranza del club milanese col 68,55 per cento.Dopo l’esperienza alla Roma e allo Zenit di San Pietroburgo, Spalletti sembra avere messo in riga la squadra più balzana del calcio italiano, settima l’anno scorso e fuori dai primi tre posti da sei anni, formazione ricca di individualità.Campagna-acquisti non eclatante, ma mirata con Skriniar (30 milioni) e Dalbert (20) in difesa, Borja Valero (7) e Vecino (24) in mediana.Via Banega, Medel, Murillo, Kondogbia, Jovetic. Trattenuto Perisic, tentato dal Manchester United.Giunto dal Caen Yann Karamoh, 19 anni, attaccante francese di origini ivoriane, un colpo di Sabatini (10 milioni).Fuori dall’Europa, l’Inter potrà giocare tutte le carte sul campionato, puntando ad entrare in zona-Champions.Handanovic;Miranda,; Gagliardini,; Candreva,, Perisic; Icardi.Karamoh.Allegri deve sistemare la difesa dopo le partenze di Bonucci e Dani Alves (Howedes dallo Schalke per 15 milioni, De Sciglio dal Milan per 12), ma ha i maggiori problemi a centrocampo dopo il secondo infortunio di Marchisio, Khedira che accusa gli anni (30) e il ruolo non ancora definito di Pjanic.La prima toppa di rilievo è Matuidi (30 anni) giunto dal Paris Saint Germain per 20 milioni.Esplosiva la “rosa” degli attaccanti (46 milioni per Douglas Costa, 40 per Bernardeschi, 20 per il riscatto di Cuadrado). Rigettate le avances del Barcellona per Dybala (160 milioni). Parte ancora favorita per lo scudetto, ma la “fissazione“ è la Champions.Buffon;, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic,, Dybala, Mandzukic; Higuain.Bernardeschi, Bentancur, Szczesny, Howedes.Pesanti le cessioni di Biglia al Milan e Keita (per 30 milioni al Monaco facendo fuori le aspiranti italiane, Juve e Inter). Il brasiliano Lucas Leiva (30 anni, 5,5 milioni al Liverpool) e il portoghese Nani (30 anni, 16 milioni al Valencia) assicurano più tecnica in mezzo al campo.Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu;, Parolo,, Milinkovic, Lulic; Felipe Anderson, Immobile.Nani, Calcedo.Il club del cinese Li Yonghong (imballaggi, fosfati, settore immobiliare) ha stradominato il mercato con undici acquisti di giocatori di primo piano (42 milioni per Bonucci, 38 per André Silva, 28 per Kessie, 25 per Conti, 25 per Calhanoglu, 25 per Kalinic, 20 per Biglia).Evitata la fuga di Donnarumma.Tocca a Montella dare al Milan una fisionomia di squadra. Il precampionato e i primi risultati sono incoraggianti. Il Milan punta a tornare in Champions.Donnarumma;, Romagnoli,, Bonaventura; Suso,Musacchio, André Silva, Borini.Mario Rui (4 milioni) e Ounas (12) gli unici arrivi concreti, poi il colpo a sorpresa di Inglese, che resterà quest’anno al Chievo, acquisto di prospettiva, con la conferma in blocco della “rosa” dell’anno scorso (valutata 332 milioni) e stipendi ritoccati che ora sfiorano i 100 milioni (Juve 145, Inter 120, Milan 110, Roma 90).Tecnici, osservatori ed esperti indicano il Napoli come l’avversario più pronto per contendere lo scudetto alla Juventus.Risolto il “caso” Reina e rinviata la soluzione defintiva per il ruolo di portiere. Terzo anno di Sarri e seconda qualificazione consecutiva alla Champions. Probabili arrivi col mercato di gennaio.Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.Mario Rui, Ounas.Nel primo anno senza Totti, il colpo di Schick (42 milioni) per scaldare la piazza delusa dalle cessioni di Salah (50 milioni), Rudiger (39), Paredes (27).Di Francesco, subentrato a Spalletti, avrà il suo daffare nel varare una squadra secondo i suoi convincimenti.Preoccupa la tenuta della difesa. Kolarov (5 milioni), uno specialista sui calci piazzati, Defrel (5) e Gonalons (5) fra gli arrivi, tra i quali il ventenne turco Cengiz Under, centrocampista offensivo mancino dotato di numeri spettacolari (costo 14,9 milioni), promette di essere una grande sorpresa.Il centrocampo resta solido (rigettata la corte della Juve per Strootman). Prossimo il recupero di Florenzi.Allison;, Manolas,,; Strootman, De Rossi, Nainggolan;,, Dzeko, Perotti.Gonalons, Pellegrini, Under, Defrel.Doppio colpo in entrata (Niang, 20 milioni) e in uscita (Zappacosta al Chelsea, 25) e ha trattenuto Belotti. Difesa ampiamente ritoccata con Sirigu in porta, rientrato dal Psg, e due nuovi centrali, il camerunese Nicolas N’Koulou (27 anni, 4 milioni al Lione) e il brasiliano Lyanco (20 anni, 1,88, dal San Paolo per 9 milioni). Sirigu; De Silvestri,,, Barreca;, Baselli,,, Ljajic,, Belotti.