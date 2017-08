Grande rimonta del Napoli

di Mimmo Carratelli

La musica è cambiata. Il Napoli non piace e si piace, ma raddrizza di carattere, di impegno, di colpi da campioni il match con l’Atalanta al San Paolo (3-1), bestia nera degli azzurri per tutto il primo tempo chiuso in vantaggio col gol di Cristante.Raddrizzano il risultato e siglano una grande vittoria in rimonta Zielinski, Mertens e Rog. Decisivi i cambi di Sarri a centrocampo dopo il primo tempo negativo di Hamsik e Jorginho con Zielinski solo e spaesato a reggere la zona.Con gli inserimenti nella ripresa (58’ Allan per Hamsik, 66’ Diawara per Jorginho, 74’ Rog per Zielinski) Sarri rovescia la partita.L’Atalanta, sicura del colpaccio e in vantaggio di un gol per quaranta minuti, cede alla riscossa azzurra.Allan è il condottiero del sorpasso, una presenza pesante a centrocampo. Ruba palloni e dà il via alla seconda e alla terza rete.Diawara restituisce fisicità e senso della posizione. Conquista palla e invita i compagni all’attacco.Rog impetuoso, premiato con il terzo gol che schiaccia definitivamente l’Atalanta.Nel primo tempo riesce ancora a Gasperini di imbrigliare la manovra azzurra.Spegne il palleggio dei giocatori di Sarri, marcature e raddoppi puntuali, anticipo, più corsa e agile manovra d’attacco con la regia di Ilicic, che ruba la scena a Jorginho, la fantasia del Papu Gomez, gli inserimenti dei centrocampisti.Ma è soprattutto il dispositivo difensivo dei bergamaschi che funziona perfettamente e blocca Mertens, che si batte come un dannato, Callejon e Insigne meno presenti.C’è un buco grosso nel centrocampo azzurro, per gli errori e i palloni persi da Hamsik, per l’inconsistenza di Jorginho mai così umiliato dagli avversari.Nel primo tempo, il Napoli è una barca alla deriva.L’Atalanta va in vantaggio sul corner di Gomez: Cristante svetta di testa tra Hamsik e Callejon che non hanno la sua stessa stazza fisica. Battuto Reina (15’).Sembra l’annuncio dell’ennesimo tabù, l’Atalanta che l’anno scorso batté il Napoli all’andata e al ritorno senza farsi segnare (1-0 e 2-0).La squadra di Gasperini crea più di un pericolo nell’area azzurra come nella mischia del 39’ e il Napoli che si salva fortunosamente, poi Reina deve sventare un colpo di testa di Hateboer (41’).La ripresa è un’incognita. Che fine ha fatto il Napoli brillante, effervescente, irresistibile?Gasperini, in vantaggio 1-0, rinuncia a Petagna infoltendo il centrocampo con De Roon (46’). Vuole difendere la vittoria, ma forse è un errore.L’attacco dell’Atalanta, benché Koulibaly concedesse poco a Petagna, perde l’attaccante che più teneva palla e faceva salire la squadra.Prima che Sarri cambiasse tutto il centrocampo, Zielinski acciuffava il pareggio con un gran tiro dal limite all’incrocio (56’) dopo il cross di Ghoulam respinto dalla difesa bergamasca.La partita, a questo punto, è cambiata. Il Napoli prendeva fiducia e Sarri con Allan e Diawara, poi con Rog, riconquistava il dominio del centrocampo.Allan entrava in partita da leone, subito conquistando palla e rifornendo l’attacco. E Mertens continuava a battersi come un piccolo, grande guerriero. Riprendevano tono Callejon e Insigne.L’Atalanta veniva sorpresa dalla grande determinazione del Napoli a prendersi il match.Non è stato il tiki-taka a vincere, ma i colpi di classe individuali degli azzurri. Allan, appena entrato, dava il là all’azione del sorpasso che Insigne di testa (!) rifiniva per Mertens: stoccata di destro del belga (61’).L’Atalanta cercava di rimediare alla sorpresa. Restava in partita, sprecava qualche buon pallone con Ilicic (50’), Cristante (59’) e Kurtic (65’) che concludevano fuori.Ma ormai la partita era girata dalla parte del Napoli. Sarri imbroccava anche l’ultimo inserimento (74’ Rog per Zielinski).Il Napoli volava e proprio Rog concludeva in rete un’azione veloce iniziata da Allan e proseguita da Callejon e Mertens (87’).Fantastico il belga che “a occhi chiusi” allungava la palla-gol a Rog.Napoli a punteggio pieno come Juve, Inter, Milan e Sampdoria.Sopraggiunge la sosta per la partita di qualificazione mondiale Spagna-Italia (sabato 2 settembre) con Insigne in nazionale.Si congeda un Napoli diverso che, a Verona come contro l’Atalanta, sa risolvere le partite anche quando il gioco “a memoria” non scorre e l’avversario è bravo a intralciarlo.Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski (74’ Rog), Jorginho (66’ Diawara), Hamsik (58’ Allan); Callejon, Mertens, Insigne.Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hatebor (79’ Cornelius), Cristante (63’ Kurtic), Freuler, Gosens; Ilicic; Petagna (46’ De Roon), Gomez.Di Bello (Brindisi).RETI: 15’ Cristante, 56’ Zielinski, 61’ Mertens, 87’ Rog.Genoa-Juventus 2-4, Benevento-Bologna 0-1, Roma-Inter 1-3, Torino-Sassuolo 3-0, Chievo-Lazio 1-2, Crotone-Verona 0-0, Fiorentina-Sampdoria 1-2, Milan-Cagliari 2-1, Spal-Udinese 3-2, Napoli-Atalanta 3-1.Juventus, Inter, Napoli, Milan, Sampdoria 6; Torino, Bologna, Lazio, Spal 4; Roma e Chievo 3; Genoa, Sassuolo, Crotone, Verona 1; Benevento, Udinese, Cagliari, Fiorentina, Atalanta 0.Atalanta-Sassuolo, Benevento-Torino, Bologna-Napoli, Cagliari-Crotone, Inter-Spal, Juventus-Chievo, Lazio-Milan, Sampdoria-Roma, Udinese-Genoa, Verona-Fiorentina.Spagna-Italia (sabato 2 settembre).