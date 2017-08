Difficoltà per le ragazze, un libro di Rossana Campo

di Giovanna D'Arbitrio

Ho letto di recente il libro di Rossana Campo(Ed. Giulio Perrone) e devo dire che ha suscitato in me non solo utili riflessioni, ma anche molte perplessità.Preferisco intanto dare spazio alla scheda di presentazione della casa editrice, secondo la quale le difficoltà di cui parla il libro sonoAnche se le storie sono interessanti e sottolineano aspetti della condizione femminile attraverso le difficolta di 14 donne e sono senz’altro raccontate con una certa abilità dalla scrittrice, tuttavia francamente non riesco a comprendere perché in poco più di 100 pagine si annidino ben 82 parolacce, con una prevalenza diconiugazione del verboed altre scurrilità sia stilistiche che di contenuto.Non mi scandalizzo facilmente, ma non credo in questo tipo di letteratura che si adegua al cattivo gusto imperante nel tentativo di essere “realistico”. Dal turpiloquio si salva solo qualche storia in cui l’autrice mostra una maggiore sensibilità.Dai cenni biografici apprendiamo che Rossana Campo è nata a Genova nel 1963 e vive fra Roma e Parigi.Ha esordito nel 1992 col romanzo(Feltrinelli, 1999; da cui il film omonimo di Anna Negri).Sono seguiti una decina di romanzi, tradotti in molte lingue tra cui:(Feltrinelli, 1993),(Feltrinelli, 1995),(Feltrinelli, 1997),(Feltrinelli, 2001),(Feltrinelli, 2003),(Feltrinelli, 2005),(Feltrinelli, 2007),(Feltrinelli, 2010),(Perrone, 2012).