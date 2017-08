La svolta della difesa

Le grandi non fanno paura

di Mimmo Carratelli (da: Il Mattino del 24.08.2017)

E adesso bisogna fare i conti col terzo Napoli di Sarri. Li devono fare gli scettici della prima ora, i prudenti della seconda e gli stupiti della terza.Lo stupore è tanto quanto l’ammirazione che la squadra va riscuotendo dal girone di ritorno “da scudetto” in coda alla stagione passata a queste tre vittorie in sei giorni, fra il preliminare Champions e il debutto in campionato, con annesse lezioni di calcio.C’è la continuità di un progetto, c’è il lavoro assiduo di un tecnico mai discusso dalla società, a parte i pim-pum-pam col presidente, in un gioco della parti che a volte ha allarmato, c’è un gruppo di giocatori che hanno condiviso un sogno e lavorano sodo per realizzarlo, c’è una solidità di club senza debiti e con i conti a posto, c’è una serenità di fondo che raramente s’è riscontrata nella storia del Napoli.Allora perché stupirsi di questo Napoli?Che cosa nasconde lo stupore non ancora esploso in un entusiasmo incondizionato? Prudenza, scaramanzia, l’inizio di stagione che non può dire ancora tutta la verità?O, piuttosto, è quell’indugio per la cosa “troppo bella per essere vera”, per questa bellezza azzurra di cui temiamo che un sortilegio, un potere, ma sì anche un complotto la infrangano, quella bellezza che, prima di goderla tutta, temiamo di perderla com’è nel tema di tante canzoni napoletane.Abbiamo come un tremore, un’ansia dolce, un’attesa impaziente per vedere come andrà a finire.Questo Napoli trasmette felicità. È questa la proiezione del suo gioco. Ci riempie gli occhi, ci riempie il cuore. Abbiamo paura della felicità?Ma, accidenti, che altro deve fare questo Napoli per trascinarci in paradiso?È vero, come dice Sacchi, che manchiamo di esperienza, di abitudine alle vette da vertigine, di personalità (intendeva dire arroganza?), di forza fisica sul campo (intendeva dire prepotenza?) e di storia calcistica con appena un paio di “tituli” in bacheca.Ma se, poi, a contare fosse la storia della città, il suo fascino, la sua astuta attrazione, la capacità ancora incredibilmente intatta di Napoli di catturare cuori perché non solo “anche i commercialisti hanno un’anima”, l’hanno pure certi calciatori-bambini (sono bambini i calciatori azzurri col sogno di un’impresa).Per vincere due scudetti abbiamo dovuto chiamare il più grande, l’angelo argentino, il giocoliere senza pari, il messaggero d’ogni gioia.Possibile riuscirci con un gruppo di ragazzi coraggiosi, disposti ad ogni sacrificio, con talenti non paragonabili ai top-player, possibile?A questo punto il tifoso di calcio dice di smetterla con la filosofia. Il calcio è un gioco semplice, perché ricamarci sopra?E allora andiamo alle sensazioni del campo, origliamo nello spogliatoio, decifriamo le dichiarazioni di Sarri, il maestro.Proprio dopo la partita di Nizza, il maestro ha fatto un mezzo sorriso ammiccante. Anche lui, allora, è stupito.Anche Sarri ha questo misto di felicità e stupore che abbiamo noi. Anche per lui questo suo terzo Napoli è una sorpresa insinuante e carezzevole?Ci ha lavorato, e i giocatori con lui, tanta dedizione, tante “ripetizioni”, tanta fatica, che non può esserci sorpresa, c’è invece una prima meta raggiunta in grande armonia e unità di intenti, il vero segreto del Napoli che piace e si piace e ora vuole vincere.Ne ha le possibilità perché non gli mancano organizzazione, entusiasmo, solidarietà tra spogliatoio e campo, sincerità di rapporti, senza primedonne e con un allenatore in tuta, lavoratore tra i lavoratori del pallone.La forza del gruppo che s’è vista anche a Nizza: i centrocampisti che aiutano gli attaccanti, gli attaccanti che soccorrono la difesa, il raddoppio delle marcature, l’intensità in zona palla, il pressing di squadra.Ecco, la novità è questa.Un Napoli, elettrizzante in attacco, che ha migliorato la fase di non possesso, che sa andare all’assalto, ma sa gestire le partite, abbassando il ritmo, facendo girare il pallone con pazienza per sorprendere l’avversario con le verticalizzazioni improvvise, una squadra brillante e saggia.In tre partite un solo gol preso, su rigore. La squadra-bambina è diventata adulta. E il talento c’è, in varie forme ed espressioni, più accentuato in alcuni, diverso in altri.C’è l’estro e c’è il senso tattico a completare quel gioco “a memoria” che tutti ammirano e studiano.E gli azzurri non si sfiniscono più nella bellezza del gioco (condannati alla bellezza, dire Sacchi). Ora sanno gestirsi e ci sono fior di ricambi (al più presto rivedremo Ounas, l’ostacolista che salta ogni ostacolo).Ora, è necessario mettere a puntino la freddezza, la precisione, il gol da non sprecare.Contro il Nizza se fosse finita due volte sei a zero sarebbe stato semplicemente veritiero.Nel tardo pomeriggio, a Nyon, verranno sorteggiati i gironi della Champions. Pare che ad estrarre i bussolotti dalle urne ci sarà Totti.Visti i precedenti sorteggi, ‘a France’ nun fa’ lo stupido stasera.