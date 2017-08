Insigne protagonista assoluto

Chiriches semplice ed essenziale

di Mimmo Carratelli (da: Il Mattino del 20.08.2017)

7,5

7

7

7

6,5

6,5

6,5

7

7

6,5

7,5

6,5

6

s.v.

7

Battuto solo su rigore (Pazzini), viva il Pepe Re. Alza in corner una “botta” di Cerci (42’), si distende in tuffo e con la mano sinistra sventa il tiro-gol di Verde (53’). Idealmente, manda baci (vasi Nicolas) al portiere veronese incerto e battuto tre volte. Grande sicurezza, impassibile contro le raffiche di vento e sotto la pioggia. Alla fine, tra i pali, sembra un palombaro. Ma è felice, s’è vinto.Più forte di ogni acciacco, spinge con convinzione. Nella fase difensiva non si fa incantare da Daniele Verde che finisce nella fossa del leone albanese e blocca Cerci quando l’anarchico del pallone si sposta a sinistra: chi Cerci trova, ma Alessio (non fare il fessio) trova Hysaj. Nel finale pasticcio su Bessa in area, rigore ed espulsione (82’: già ammonito al 51’). Ma è stato un valido protagonista.Albiol riposa per Nizza. Va in campo il romeno semplice ed essenziale. Gestisce da gran signore il centro della difesa alta ed entra nell’azione del vantaggio perché Souprayen per proteggersi dal romeno rimpalla in porta, autogol. Gran salvataggio di testa nell’area azzurra (49’) e nell’area veronese, sul corner di Callejon, sfiora il gol con un colpo di testa (57’). Cade male su una spalla ed esce (85’).Gioca con grande sicurezza e una volta che perde la palla a centrocampo la recupera di slancio. Non manca un contrasto. Ogni avversario viene addomesticato e costretto alla resa, da Cerci a Verde, poi anche Pazzini che entra negli ultimi venti minuti. Accusa un po’ di stanchezza nel finale e cede in qualche contrasto, si fa superare, ma sono episodi senza conseguenze.C’è Milik e bisogna crossare. Nel primo tempo mette due palloni nell’area veronese, ma sono intercettati. Qualche errore impercettibile (un pallone dato a Cerci). Segna a porta vuota il 3-0 dopo il contatto fra Mertens e il portiere Nicolas ed è una magnifica sventola che scuote la rete. Va sicuro al tiro non facile (posizione defilata). Condizione migliorata.Allan in officina a ricaricare le batterie, avanti il polacco mezz’ala offensiva. Subito un paio di lanci per Insigne e Hamsik, poi una sventola al volo alta (44’), ma anche un gran lavoro di contenimento. Soprattutto nella ripresa, col Verona che prende campo, gestisce bene la fase di non possesso mettendosi sulle linee di passaggio degli avversari. Concreto.Riposo anche per Jorginho. Va in campo il ventenne della Guinea. Gioca di fisico, costruisce poco, ma sul suo sentiero non passa nessuno e Bessa, che deve contrastarlo, patisce. Mira la porta dalla distanza, ma molla un tiraccio alto (70’). Prestazione di grande sostanza. Straordinari il senso di posizione e la vigoria nei contrasti.Quando spunta la luna a Marekiaro è tutta una musica. L’asso d’argento trova un Buchel e ci si infila. Gioca molto avanzato e attacca la profondità (com’è profondo il Marek). Piazza due tiri fuori e uno “a giro” parato. Punto di riferimento costante (in assenza di Jorginho). La condizione è migliorata e si muove con disinvoltura. Sarri gli risparmia gli ultimi 25 minuti.Il solito, instancabile attivista sulla fascia destra e, a Verona, funzionano meglio le sovrapposizioni di Hysaj. Calcia i corner da sinistra e su una sua battuta dalla bandierina Nicolas fallisce l’uscita e nasce l’autogol di Souprayen. Spazza l’area azzurra e dà il via al contropiede del raddoppio. Cede il posto a Giaccherini negli ultimi venti minuti. Nizza non è lontana.Il corazziere polacco contro i centrali veronesi, Ferrari (1,91) ed Heurtaux (1,83). I giganti gli rodono. Tarda ad ambientarsi, poi è perfetto, allargandosi a destra, a infilare il raddoppio sul contropiede di Insigne. Ha un’altra occasione nella ripresa, su un errore di Ferrari, ma la conclusione è morbida. Migliorato. Lascia il campo dopo un’ora.Protagonista assoluto del match, gli è mancato solo il gol. Un tiro dietro l’altro, tre fuori, due parati. È il primo ad impegnare Nicolas. Fantastica la galoppata in contropiede per tutto il campo con l’assist-gol per Milik. Accelerazioni micidiali. Sempre nel vivo del gioco. Sia Lorenzo che Callejon si sono accentrati spesso per disorientare la difesa veronese.Sostituisce Milik (60’). Va subito al tiro, parato. Poi scambio stretto con Insigne, inserimento in area, contatto col portiere e palla scaraventata in gol da Ghoulam. Una conclusione fuori. Sarri l’ha risparmiato in vista di Nizza dove Dries deve dare la scossa e pizzicare la difesa francese per un gol per chiudere i conti. Auguri.Entra al posto di Hamsik (65’). Si piazza a centrocampo limitando l’azione veronese che, nel secondo tempo, è stata più vivace. Prezioso col solito pressing su ogni avversario. Sarri gli ha risparmiato tre quarti di partita per averlo fresco, grintoso e pimpante a Nizza dove bisognerà opporsi con efficacia ai tentativi francesi di rimontare lo 0-2 del San Paolo.Rileva Callejon (72’) che fra due giorni dovrà fare faville a Nizza. Una pura comparsa nel finale perché il Napoli è arretrato sotto l’improvvisa pressione veronese e l’azione d’attacco procede a strappi, improvvisata. Nelle poche occasioni si inserisce nell’area avversaria, ma non ha grandi chances.È il campionato di vediamo come Var (che conferma il primo vantaggio). CentoVetrine azzurre, la soap di Sarri sulla panchina del Napoli.Tiene a riposo Albiol, Allan, Jorginho e Mertens. Il Verona si perde nel vortice azzurro (Giulietta è una trottola). Questo Napoli è una playstation.I passaggi consecutivi degli azzurri sono la meraviglia dei temp.Vince la prima di campionato (persa la prima volta, pareggiata l’anno scorso).La squadra è sempre la stessa, il gioco pure, non cambia: Maurizio Costante.Chiede e ottiene cazzimma napoletana, memore delle origini bagnolesi.Inserisce dopo un’ora Mertens, Allan e Giaccherini. Soffre e si sbraccia nel finale.