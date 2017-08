Faticosa vittoria del Napoli

di Mimmo Carratelli

Al San Paolo (55mila spettatori) è stata una vittoria faticosa del Napoli per la condizione atletica e di forma non ancora ottimale e per la partita essenzialmente difensiva del Nizza.Però è un buon 2-0 (Mertens e Jorginho su rigore) nell’andata del preliminare Champions per l’accesso alla fase a gironi della competizione.Le cifre sono schiaccianti a favore del Napoli. Il Nizza non ha mai impegnato Reina. 19 conclusioni (otto in porta) del Napoli, 4 del Nizza (tutte fuori).Il Nizza, schiacciato in difesa (5-4-1), ha badato a limitare i danni per rifarsi in casa martedì prossimo. Attaccando a sprazzi, ha fallito alcune buone opportunità.Il Napoli avrebbe potuto andare oltre il 2-0, ma è mancato nella lucidità e nella precisione sotto porta.Clamorosa, nel finale, la palla fallita da Milik a due passi dalla linea.Il dato più positivo per il Napoli è non avere preso gol, un doppio vantaggio, oltre alla vittoria, per il match di ritorno in Francia.Il Nizza, senza Balotelli e Scheider, dopo avere ceduto il difensore Dalbert all’Inter e il centrocampista Eysseric alla Fiorentina, era comunque annunciata come squadra dedita al gioco, soprattutto offensivo.La sorpresa è stata che i francesi hanno fatto muro con una doppia linea difensiva, bloccando le fasce con un doppio controllo, lasciando in attacco il solo Saint-Maxim, un autentico pericolo, con la scarsa collaborazione di Plea.Dopo un inizio elettrizzante, andando in vantaggio con un gol prodigioso di Mertens (13’ evitato in corsa il portiere e palla dentro a porta vuota), il Napoli ha abbassato il ritmo. A mandare in gol Mertens era stato un gran lancio di Insigne.Pur controllando la gara, il Napoli ha perso brillantezza. Azzurri preoccupati di spendere troppe energie, non avendone molte in serbo.I centrocampisti erano sempre pressati in ogni zona del campo. Così Jorginho e Hamsik avevano poco spazio e dovevano ridurre le giocate.Mertens si batteva con grande vigore, Callejon a destra e Insigne a sinistra cercavano i soliti cambi-gioco e le imbucate per Dries. Ma la difesa francese concedeva poco.Al Napoli sfuggivano molte opportunità. Visto come si metteva la gara, è stata una fortuna sbloccarla subito.Sfuggiva a Callejon un buon pallone davanti a Cardinale (14’), Mertens di testa mancava la porta (26’), il portiere francese volava a deviare in corner la conclusione di Insigne (42’).L’uno a zero era poca cosa e, intanto, nella ripresa era evidente la frenata del Napoli con le energie a corto.Il Nizza aveva fallito una clamorosa palla-gol con Koziello (35’) e Saint-Maxim aveva concluso fuori al 39’. Pericoli scampati.Non era fortunato il Napoli con Insigne vicino al palo dopo la respinta di Cardinale sul tiro di Mertens (50’).Il Nizza si salvava comunque soffrendo gli sprazzi offensivi del Napoli. Souquet deviava sulla traversa un cross di Callejon (65’).Resisteva l’uno a zero, gradito ai francesi e poco gradito al Napoli. Il raddoppio veniva su rigore. Jallet travolgeva Mertens dopo uno scambio rapido del belga con Insigne e l’arbitro indicava il dischetto. Freddo e preciso Jorginho dagli undici metri (69’).Era uscito Hamsik (59’ Zielinski). Entrava Milik per Mertens (75’). Centrale il tiro di Insigne (76’).Poi la doppia espulsione che lasciava il Nizza in nove negli ultimi dieci minuti (5’ di recupero). Espulso Koziello (il migliore dei francesi) per una entrataccia su Zielinski. Espulso Plea per proteste (al secondo “giallo”).Il Napoli non sapeva approfittare della superiorità numerica per arrotondare il punteggio.In campo Rog per Allan (85’). Un minuto dopo, Milik falliva a due passi dalla porta la palla del tre a zero (86’ cross di Callejon).Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan (85’ Rog), Jorginho, Hamsik (59’ Zielinski); Callejon, Mertens (75’ Milik), Insigne.Cardinale; Jallet (93’ Burner), Soquet, Dante, Le Marchand, Sarr (59’ Boscagli); Lees Melour, Koziello, Seri, Saint Maxim (82’ Walter); Plea.Marciniak (Polonia).13’ Mertens, 69 Jorginho rigore.79’ Koziello per fallaccio su Zielinski, Plea per protesta (secondo giallo).Napoli-Nizza 2-0Qarabag-Copenaghen 1-0Sporting Lisbona-Steaua Bucarest 0-0Hoffenheim-Liverpool 1-2Young Boys-Cska Mosca 0-1Apoel Nicosia-Slavia Praga 2-0Hapoel BeerSheva-Maribor 2-1Olympiacos Pireo-Rijeka 2-1Celtic-Astana 5-0Istanbul Basaksehir-Siviglia 1-2