Napoli, dacci subito

la grande bellezza

di Mimmo Carratelli (da: Il Mattino del 15.08.2017)

Rientrano i vacanzieri, si scuote la città. Dal Vomero scendono nella conca flegrea. Dai vicoli corrono verso Fuorigrotta. La Sanità si svuota, a Mergellina restano solo le barche a dondolarsi.Una grande folla per un grande Napoli. Aggiornando gli slogan laurini, ecco la magia di domani sera al San Paolo.Stadio esaurito. Cinquantacinquemila nel catino disegnato sessant’anni fa da Carlo Cocchia e Luigi Corradi, un gioiello a cielo aperto offeso dai lavori di Italia 90.Sugli spalti la sintesi gonfia di passione di una città per una notte che segna l’inizio di una stagione del pallone ricca di promesse e ambizioni.Napoli-Nizza, match d’andata del preliminare Champions, è il primo passo verso il palcoscenico europeo, che il Napoli frequenta ininterrottamente da dieci anni, quattro volte fra le maggiori squadre del continente.È il primo step, come s’usa dire, a tre giorni dall’inizio del campionato. È la prima partita che conta, il primo ostacolo da saltare, il viatico, la premessa, il preludio, la prefazione di un nuovo racconto di maglie azzurre sull’erba.Corre la città incontro al terzo anno di Sarri e a questa squadra fanciulla, dai ventenni ai trentenni che l’eccitano, fanciulli col gusto del gioco, la passione della palla, l’avventura prodigiosa nel sangue e nel cuore.Il Napoli della bellezza dichiarata. La manovra seducente, all’uncinetto, al punto a giorno, ricamo e contro-ricamo, il pallone come la spoletta rapida nel telaio, di qua, di là, di qua, sull’ordito preciso del maestro tessitore, e la trama colorata dei disimpegni, dell’uno-due, del dai e vai. Il Napoli che incanta.La bellezza di cui la squadra non è prigioniera, come dicono quelli che urlano “conta solo vincere”, e, se cadono, stramazzano perché non ci sono abituati.La bellezza, invece, come unica espressione di un Napoli che non sarà mai una squadra-padrona, non avrà mai l’arroganza del potere, non potrà mai contare su un opportuno corollario di amicizie e protezione perché il Napoli è Napoli, città condannata alla bellezza come unica risorsa riconosciuta.La singolarità di questa bellezza, nel gioco del calcio, è che non è l’espressione di una compagnia di giro napoletana, di attori locali dal sentimento partenopeo, votati allo spettacolo per stupire e conquistare, ma la producono venti calciatori stranieri, latini, africani e dell’est europeo, un miracolo di appartenenza e partecipazione.Sul piano tecnico, senza dubbio, la maestria di Sarri, dopo l’internazionalizzazione di Benitez, ha compiuto il miracolo. Ma, poi, è la città bella e impossibile che li ha catturati in un sogno, negato altrove.Il belga Mertens è un napoletano di Palazzo Donn’Anna, lo spagnolo Callejon è come se fosse cresciuto alla Pignasecca, Hamsik ha una casetta a Castelvolturno.Giocatori che, a Napoli, hanno scoperto l’affetto di una città che ha voglia di dare, punita dal grande vuoto del ricevere.È un po’ come succedeva in passato quando giungevano a Napoli i calciatori del nord, friulani e veneti soprattutto, che non avevano mai visto il mare e si legavano a Napoli per sempre.Attratti da un sogno è una bella storia. A noi, vecchi cronisti di un pallone che, nel passato, rotolava con tante storie da raccontare, questo Napoli emoziona.Perché è una squadra da raccontare con la fantasia, con la passione, con la condivisione di un’impresa da poeti perché solo i poeti puntano al cuore degli uomini. È come stare su una nuvola azzurra e il mondo è lontano.Una volta si diceva che lo scirocco impediva al Napoli di vincere, e lo diceva Brera dalle nebbia del nord.Poi s’è capito che la colpa non è dello scirocco, ma della periferia del potere in cui vive Napoli e, di riflesso, la squadra di calcio, così ben sistemate entrambe per non disturbare i manovratori.Appena s’è vinto qualcosa, col più grande calciatore del mondo, c’è voluto anche un po’ di “potere” per vincere e Ferlaino seppe muoversi bene e con soddisfazione perché Diego e i suoi magnifici compagni potevano non bastare.Ecco, perché, alla fine, non essendoci più il pibe, il Napoli ha costruito un progetto di bellezza, di bel gioco, di spettacolo ammirevole, di ambizione sentimentale, di sogno che nessun almanacco racconterà mai perché gli almanacchi parlano con i numeri e mai con i sentimenti e le passioni.Anche al tempo di Diego non furono le vittorie ad esaltarci, forse la volta del primo scudetto sì, ma quel clima di gioia, di felicità, di inventiva geniale che Diego seppe creare e sollecitare.Il Napoli che “gioca bello” vincerà mai? Ne abbiamo viste tante, anche scudetti soffiatici sotto il naso, da non pretendere la luna. Qualcosa un giorno succederà.Questa stagione, che il Nizza inaugurerà domani sera al San Paolo, si carica di un’attesa più forte. Perché anche Sarri, al terzo anno, vorrà vincere qualcosa. Perché gli azzurri ci credono. Perché la squadra gioca “a memoria”, ma dovrà superare i suoi limiti per farcela, quei limiti sottolineati da Arrigo Sacchi: una personalità non ancora vincente, una fisicità carente, una storia avara di successi alle spalle, una chiara mancanza di potere che logora chi non ce l’ha.La cresta di Hamsik sarà la stella cometa che guiderà i tre piccoli re magi dell’attacco, gli scugnizzi di genio e fantasia, l’equilibratore Callejon, l’elettrico Mertens, il talentuoso Insigne, accompagnati da una squadra di guerrieri come Koulibaly, Hysaj, Allan, Rog, di fini dicitori come Jorginho e Albiol, di fuoriclasse in fiore come Zielinski, con la benedizione di papà Reina che è sempre uno di noi, sceso dal podio con la medaglia di broncio.Forza, ragazzi. Fateci sognare. Con un po’ di cazzimma, cinismo, astuzie e furbate ammissibili. Dimostrate che la bellezza non è una fissazione estetica ma è vincente, alla lunga vince.Il Napoli, che non ha cambiato nulla trattenendo però tutti i protagonisti del girone di ritorno “da scudetto”, parte da una convinzione assoluta. Ma la strada sarà lunga e logorante, il traguardo è lontano e insidioso.Forza, ragazzi. Tappatevi le orecchie alle lusinghe, non fatevi cullare dai complimenti. Non specchiatevi nello specchio del bel gioco.Rompete lo specchio e andate avanti, oltre lo specchio stesso. Vi accompagna il cuore di una città che è molto cambiata, ma continua a palpitare per il pallone, questo oggetto sacro di una religione residua e immortale mentre, tutt’attorno, è un crollo di fedi e convinzioni.Il tifo stesso è un’altra cosa, senza i sentimentalismi e le furiose ribellioni di una volta, più esigente, più competente, ma alla fine conquistato dalla bellezza di un squadra che ha avuto eco in tutta Europa.Giambattista Vico e Benedetto Croce, tanto per esagerare, inviterebbero a un crudo realismo e a un maggiore senso della storia.Ma siamo il paese di Basile e de “Lo cunto de li cunti”. Viviamo di fiabe e il pallone è l’ultima possibile. Siamo il paese di Maruzzella, felicemente infelici, e di ‘o sarracino, ll’uocchie brigante e ‘o sole ‘nfaccia e, quando il Napoli vince, se ne va smargiasso pe’ tutt’’a città.Questo siamo, un popolo di infiniti sognatori con questo perenne sogno azzurro. Altri contano e ricontano il numero di scudetti e coppe. A noi bastava ‘na finta ‘e Maradona e ci si squagliava ‘o sang dint’’e vene.Adesso le piroette di Mertens, i “tagli” di Callejon, le invenzioni di Insigne sono le emozioni nuove. E chest’è.Si alza il sipario. Applausi.