Il pagellone del calcio estivo

di Mimmo Carratelli (da: Il Mattino del 14.08.2017)

Sindrome Brexit nell’Atalanta (la Gran Petagna). Da tempo Gagliardini all’Inter, Caldara e Spinazzola in conto Juve, Conti e Kessie rapiti dal Milan. Dal Genk il difensore belga Castagne che Gasperini caverà dal fuoco. Papu Gomez rimane. Dea gratias. In arrivo il lungagnone sloveno Ilicic dalla Fiorentina.Quando si dice avere un Sannio in paradiso. Nel comune di Mastella (l’oscuro crociato), tra le streghe e i torroni c’è la squadra di Baroni (slip rossi portafortuna e gol alla Lazio per il secondo scudetto del Napoli). Prima volta in serie A. Vietato fare le foche caudine. Meglio un calcio di vigore. Vigorito insegna. Buoni colpi in prestito: il portiere sloveno Belec, Cataldi, D’Alessandro.Tutto il Bologna Saputo per Saputo, il presidente con una casetta in Canada. Slogan preferito: Dall’Ara al milione. Confermato per altri due anni Donadoni, l’allenatore riccio che non fa un capriccio. Lascia Dzemaili. Resta Destro, pena presto.Una squadra balneare, paletta e Rastelli. Cigarini in mezzo al campo, Boriello per i gol. In porta l’Uomo Cragno. I quattro Mori hanno le pezze in fronte.Mussi lunghi nella frazione veronese dove è nato il Chievo. Un’altra stagione di lotta per la salvezza. Parlerà ancora Inglese. Non molla Pellissier, 38 anni, 15 col Chievo, aostano dei miracoli (Aosta Divina). Star inossidabile è il tecnico: Maran Venier. Il minibomber Pucciarelli (1,74) dall’Empoli.Conquistata l’anno scorso un’eroica salvezza nello stadio Ezio Scida, dove affondarono Inter e Lazio, si appresta a una nuova perigliosa navigazione tra Scida e Cariddi. Squadra corazzata contro le avversità, protetta dalla tintura di Ionio. Torna il corazziere croato del gol Budimir.Arno horribilis nella Della Valle di lacrime con Pioli in una selva oscura che la vecchia squadra s’è smarrita. I migliori via. È la Fiorentina di Dante: per me si va nella città dolente, per me si va nell’eterno colore, per me si va tra la perduta gente. Con l’arrivo del difensore brasiliano Victor Hugo, siamo ai miserabili. Benassi dal Toro per 13 milioni ed Eysseric dal Nizza per 4 nell’operazione-tampone.Sono finiti i Giochi Preziosi. Enrico se ne va. Cancellato lo slogan spero, promitto e Juric. Nel momento del Bisagno, arriverebbe un fondo inglese con 100 milioni di sterline (Genoa per noi è un’idea come un’altra). Fumo di Londra? Dal Milan, Lapadula e Bertolacci.Quotazioni oscillanti alla Borsa Valero. Tagli e frattaglie. Col foglio di via Banega, Brozovic, Jovetic, Medel, Murillo. Unico asso nella Manica (verso Manchester), Perisic. Formazione indefinita. Spalletti deve rilanciare la squadra bruciata da De Boer, Vecchi e Pioli. Come Manrico nel Trovatore, canterà: “Di quella pira l’orrendo gioco”. Basterà un uomo sodo al comando? L’amico Vecino non è più lontano e il difensore Dalbert ha accolto l’invito a Nizza.I quaranta ruggenti. Quaranta milioni e più per Douglas Costa tanto, quaranta per Bernardeschi, dentro Szczesny e De Sciglio. Manca una luce a centrocampo (Matuidi vedremo levarsi un fil di fumo?). Ossessione Champions. Squadra ancora mostruosa. Cannibale alle porte. Però, achtung! Agghiacciante. Ucci, ucci, si ritrova senza Bonucci (la difesa ballerà il buco-woogie). Da Schick a choc, preso e rispedito alla Sampdoria dopo le visite mediche, 30 milioni risparmiati.Perde Biglia che ha voluto il Milan (Biglia, incarta e porta a casa). Una squadra non proprio Immobile. Dal Liverpool il brasiliano Lucas Leiva (30 anni) che, rispetto a Biglia, non Leiva e non mette. Inzaghi dovrà fare ancora Simon Mago. 8 MILANIl cinese del Milan spende più di 200 milioni. Bonucci 42, Biglia 20, Conti 25, Musacchio 15, Rodriguez 18, Kessie 28, Andrè Silva 38, Borini, Calhanoglu 25. Squadra totalmente nuova che a metterla insieme a Montella viene il puzzle sotto il naso. Per Bonucci (frattura definitiva con Allegri) la fascia di capitano e 10 milioni l’anno, il doppio dello stipendio bianconero. Continua la caccia a un centravanti (Kalinic). Dopo avere vinto con Raiola il braccio di ferro per Donnarumma, ecco Fassone e Mirabelli son belli, son belli.Miglioreremo i risultati del campionato scorso, assicura Sarri. Siamo rimasi tutti per vincere, fanno eco i giocatori. Ounas per tutti e tutti per Ounas. Si attendeva la fumata bianca per Berenguer (Bianca Berenguer). E’ uscita nera. Euforia e preliminare Champions. Per il campionato, il Trap ammonirebbe: non dire scudetto se non l’hai sul petto. Rulli di tamburi lontani.Aperto il Monchi Bar abbandonato dai migliori clienti: Salah, Rudiger, Paredes, Szczesny. In offerta, l’aperitivo Gonalons. Un caffè turco a sorpresa: per 13 milioni dalla Turchia Cengiz Under (e non Cengiz Khan), mancino definito il Dybala della mezza luna e sei soldi. Trattenuto Nainggolan. Fondamentale il recupero di Florenzi. Defrel, richiesto da Di Francesco (4-3-3), per 30 milioni vale un grande colpo. Arrivo eccellente Kolarov (per soli 5 milioni): promette punti sui calci di punizione. Rientro interessante il giovane Lorenzo Pellegrini, centrocampista duro e puro dal Sassuolo. Mercato attivo e caccia in alto Mahrez.La caduta del Muriel. Dopo sette anni in Italia, il piccolo colombiano, attaccante di fantasia, va al Siviglia per 20 milioni alla Sampdoria. Perso anche Skriniar, conserva Schick (andata e ritorno con la Juve, ma potrebbe finire all’Inter). Gli ultimi fuochi di Quagliarella (34 anni) e un centrocampo Praet-à-porter.Sassuolo che il mago ha consumato. Dopo i cinque anni del mago Di Francesco, cambio in panchina con l’ex azzurro Cristian Bucchi (una stagione nel Napoli, otto gol). Sale e Tabucchi, il Sassuolo vuole volare ancora alto con i dardi di Berardi. Rientra dal Crotone il centravanti Falcinelli, fisico da sfondatore.In serie A dopo 49 anni la squadra dell’indimenticabile presidente Paolo Mazza (1946-1977). Definita il giardino dei Semplici dal nome dell’allenatore fiorentino Leonardo Semplici che in tre anni l’ha portata nella massima serie dalla Lega Pro. Arrivi d’esperienza i difensori Oikonomou e Felipe, a centrocampo Viviani e Rizzo, in attacco Paloschi con Floccari.Mihajlovic riparte senza Hart né part. Difesa scostumata, pronta a maltrattare gli avversari (N’Koulou). Resta Belotti, il Gallo t’oro. Va via Boselli. Prende Bereguer che piaceva al Napoli. Sirigu in porta. Dal Brasile, il ventenne Lyanco difensore mai stanco.L’eterna luna nel Pozzo. Dal Carpi diem arriva un piatto di Lasagna. Confermato in panchina Delneri ne ribevi, l’allenatore dal linguaggio arrotolato.Sarà la stagione della maga Cerci. In difesa, Romulo senza Remo, di nuovo c’è Heurtaux. Luce Verde a centrocampo. L’avvocato Pecchia in panchina minaccia sudore e sangue: la Pecchia è finita.