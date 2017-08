Le pagelle degli azzurri

di Mimmo Carratelli

Ingannato dal cross deviato di Gradel si trova fuori porta sul gol di Afobe. Una parata semplice sul tiro centrale di King. Tenta un paio di lanci diretti alle punte. Esce alla fine del primo tempo. Ingiudicabile.Si mantiene prudente riducendo di molto le sovrapposizioni a Callejon. Resta in campo per tutta la gara.Un’incertezza iniziale in tandem con Koulibaly. Grande intervento in scivolata in area a togliere palla a King (55’). Provvidenziale mentre il Bournemouth prendeva coraggio giocando nella metà campo azzurra. Lascia il campo all’82’.Troppi girotondi con la palla pressato dall’avversario, rischiando. Dura lotta col norvegese King, grande stazza. Falloso e ammonito. Non nella migliore condizione. Fuori al 70’.Inizio pimpante andando persino alla conclusione. Il primo tiro col piede destro, non il migliore, finisce fuori (10’). Battuta sporca nella seconda occasione che Begovic controlla (13’). Cala alla distanza pur continuando ad avanzare sulla sinistra. Esce all’82’.Buon combattente come al solito. Attento in fase difensiva, poco incisivo in attacco. Cerca una volta la conclusione, ma viene murato al limite. In campo per un’ora.Gioca sempre a due tocchi e cerca la verticalizzazione. Gioca sino all’82’ con qualche fatica nel finale.Non una partita brillante, però grande continuità di gioco. Impreciso in molti passaggi finali. Batte alto da buona posizione (29’). In campo per 70 minuti.Prodezza di tacco scavalcando Begovic in uscita, ma Mings gli sventa la palla-gol sulla linea della porta vuota. Si vede meno che nelle ultime amichevoli. Fuori al 78’.È l’attaccante più incisivo, ma incappa in due paratone di Begovic e in una di Boruc. Segna fortunosamente deviando in corsa il tiro di Insigne. In campo per 70 minuti.Raddoppiato e triplicato dai difensori inglesi, fa fatica a liberarsene. Si accentra per distribuire il gioco. Sfiora il gol in quattro occasioni: due volte Begovic e due Boruc gli sventano la conclusione destinata in gol. Esce negli ultimi due minuti.Subentra a Reina al 70’. Dribblato da Francis nell’azione del raddoppio inglese.Sostituisce Albiol all’82’ e non entra praticamente in partita.Al posto di Koulibaly dal 70’. Comincia con sicurezza, poi qualche indecisione ma senza far danno.Rileva Ghoulam all’82’. Si batte disordinatamente nei pochi minuti finali.Entra con la solita irruenza al posto di Allan (60’). Va al tiro e Boruc salva (64’). Una mezz’ora di buona sostanza. Suo l’assist a Zielinski per il pari.Sostituisce Jorginho nel finale (82’). Qualche pallone toccato, ma niente di rilevante.Entra per Hamsik (70’). Subisce fallo nell’azione del raddoppio inglese. Insacca il pareggio con un tiro di precisione dal limite raccogliendo la respinta del portiere Boruc.Rileva Callejon al 78’ ed entra di buona lena nel match inserendosi nel vivo del gioco. Duro anche nei contrasti (ammonito). Ha voglia di restare a Napoli.Sostituisce Mertens al 70’, ma rimane prigioniero dei centrali inglesi. Non riesce a liberarsene di forza. Tocca pochi palloni.Appena due minuti in campo dal’88’ al posto di Insigne.