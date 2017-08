In Inghilterra grande Napoli per 50’

di Mimmo Carratelli

Bournemouth è una ridente città sulla costa meridionale dell’Inghilterra davanti all’isola di Wight (cantata dai Dik Dik). Sembra una trasferta agevole per il Napoli in preparazione al doppio confronto col Nizza del 16 e 22 agosto per i preliminari Champions.La penultima amichevole degli azzurri si risolve invece in una beffa. Il Napoli avrebbe potuto vincere di goleada. Torna a casa con un pareggio (2-2).Per 50 minuti una sola squadra in campo. È il Napoli dei titolarissimi che costringe il Bournemouth nella sua metà campo.Ma dal predominio schiacciante gli azzurri cavano appena un gol perché nel primo tempo Begovic, il gigante bosniaco di 1,99, salva ripetutamente la porta inglese e, nella ripresa, è il polacco Boruc (1,93) a fare miracoli.Finisce 2-2 e sono almeno otto le palle-gol del Napoli che i due portieri del Bournemouth hanno sventato.Il conto totale dei tiri è di 29 conclusioni del Napoli (17 nello specchio) e 12 per il Bournemouth (7 nello specchio).Il punteggio è beffardo per gli azzurri. Le indicazioni sono positive sin quando il Napoli ha tenuto il campo e il possesso-palla. Poi, col Bournemouth in risalita e i cambi, la squadra azzurra ha ceduto.Il Bournemouth da due anni in Premier (nono posto del campionato scorso, sedicesimo in quello precedente) è stato soggiogato dal giro-palla del Napoli per quasi un’ora di gioco.Sotto la pressione azzurra, gli inglesi hanno giocato stretti in quaranta metri nella loro metà campo.Il palleggio del Napoli non era velocissimo. La condizione fisica non è ancora a buon livello e sono state molte le imprecisioni nei passaggi.Man mano è venuta meno la spinta di Ghoulam, Hamsik è calato, Insigne trovava pochi guizzi nella munitissima difesa britannica, Mertens faceva fatica contro i centrali del Bournemouth (Mings 1,95).Il Napoli si specchiava troppo nel suo bel gioco. Era lesto Jorginho nelle verticalizzazioni. Mancavano però i cambi-gioco di Insigne per Callejon.Il Bournemouth non mollava la presa nella sua metà campo. Spingeva con buona lena Allan. Veniva poco avanti Hysaj.La prima giocata spettacolare era di Callejon che, nell’area piccola, con un colpo di tacco evitava l’uscita di Begovic, ma Mings salvava sulla linea a porta vuota (14’).Il Napoli premeva continuamente in attacco. Con interventi prodigiosi, Begovic negava il gol a Insigne (21’), a Mertens (36’ e 39’), ancora a Insigne (42’).Il vantaggio azzurro alla mezz’ora era persino fortunoso. Mertens in corsa deviava in gol il tiro di Insigne. Sembrava finalmente il segnale della goleada. Invece, c’era la sorpresa nel secondo tempo.Era sfortunato Hysai nel contrasto con Gradel sporcandone il cross che, deviato, spiazzava l’intera difesa napoletana e Afobe concludeva di testa (52’). Non erano puntuali Ghoulam e Koulibaly a contrastare l’attaccante congolose.Incredibilmente la partita cambiava. Il Bournemouth, raggiunto il pareggio, si galvanizzava rovesciandosi nella metà campo azzurra. Ma era il secondo portiere degli inglesi, Boruc, a tenere in piedi la squadra britannica sventando le palle-gol di Mertens e Insigne nella stessa azione (57’), di Insigne (63’) e di Rog (64’).Il Napoli perdeva mordente e i cambi del 70’ facevano il resto (Rafael per Reina, Chiriches per Koulibaly, Zielinski per Hamsik e Milik per Mertens).Gli azzurri andavano addirittura sotto, ma l‘azione degli inglesi era viziata da un fallo su Zielinski al limite dell’area napoletana. L’arbitro lasciava correre e il terzino Francis batteva Rafael (76’).Entrava Giaccherini per Callejon (78’), poi Rog per Allan (60’), quindi Maksimovic per Albiol, Mario Rui per Ghoulam, Diawara per Jorginho (82’).La sconfitta era una beffa per il Napoli. Zielinski rimediava il pareggio (83’) infilando la porta sul retropassaggio di Rog in pressione sul portiere Boruc uscito sul cross di Insigne.Ultimi minuti per Pavoletti (88’ per Insigne). Come s’era visto anche nelle precedenti amichevoli, il Napoli crea tanto ma concretizza poco. Alla fine, il gran lavoro prosciuga le energie.Ultima amichevole giovedì sera al San Paolo contro l’Espanyol. Il Napoli non è ancora a punto sulla velocità e sulla precisione di passaggi. E il Nizza ha appena ingaggiato Schneider.Reina (70’Rafael); Hysaj, Albiol (82’ Maksimovic), Koulibaly (70’ Chiriches), Ghoulam (82’ Mario Rui); Allan (60’ Rog), Jorginho (82’ Diawara), Hamsik (70’ Zielinski); Callejon (78’ Giaccherini), Mertens (70’ Milik), Insigne (88’ Pavoletti).Begovic (46’ Boruc); Francis, Steve Cook (47’ Simpson), Mings, Daniels; Ibe, Gosling, Lewis Cook, Gradel; King (86’ Ndjoli), Afobe (70’ Mahoney).Attwell (Inghilterra).30’ Mertens, 52’ Afobe, 76’ Francis, 83’ Zielinski.Napoli-Bassa Anaunia 17-0Napoli-Trento 7-0Napoli-Carpi 4-1Napoli-Chievo 1-1Napoli-Atletico Madrid 1-2Napoli-Bayern 2-0Napoli-Bournemouth 2-2Napoli-Espanyol