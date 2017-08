Malazè: è l'ora dei vini dei vulcani

di Ciro Biondi

Grande attesa per la XII edizione di Malazè, l’evento enoarcheogastronomico del territorio flegreo che si svolgerà dal 2 al 19 settembre nel territorio dei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Procida, Giugliano e Napoli.Quattro le sezioni in cui è articolato il programma: Gusto, Miti e Storie, Archeologia e Natura a cui si aggiunge “Malazè dei bimbi” e l’evento speciale di solidarietà di lunedì 4 settembre con “La Bottega & Friends”, nella residenza storica di Villa Avellino a Pozzuoli: festa con la Nuova Compagnia di Canto Popolare e percorso enogastronomico e raccolta fondi destinati ai ragazzi down.Per quanto riguarda la sezione “Gusto”, di cui si riporta di seguito il programma completo, grande spazio ai vini, eccellenza del territorio, con le due doc Falanghina e Piedirosso dei Campi Flegrei. Quest’anno l’attenzione è posta sui vini prodotti in vigne a piede franco, una delle caratteristiche di maggior pregio del territorio.Si inizia proprio(ore 17,30) con “”, seminario e degustazione sui vini da vigneti a piede franco a cura dell’Ais, l’Associazione Italiana Sommelier - Delegazione di Napoli.Nel corso dell’evento - che si terrà a Maison Toledo in via Pendino san Giuseppe, 18 a Pozzuoli -, sarà presentata la ricerca dell’Università Federico II e di Cantine Astroni sul piedirosso doc dei Campi Flegrei.Segue degustazione guidata di vini toscani da piede franco (Vigna alle Nicchie, Pied Franc Toscana e Le viti di Livio Antico Lamole) con Tommaso Luongo, delegato Ais Napoli.Seguono banchi d’assaggio con bollicine flegree e le pizze dell’Enopanetteria I Sapori della Tradizione di Stefano Pagliuca. Info: info@aiscampania.it - 3356790897giornata interamente dedicata al vino.Alle ore 10,30 “” a cura del Consorzio Tutela Vini Campi Flegrei, Ischia e Capri a Maison Toledo - via Pendio san Giuseppe, 18 a Pozzuoli - Degustazione per valutare la peculiarità e le sfumature dei vini bianchi flegrei della vendemmia 2016.Intervengono: l’enologo Gerardo Vernazzaro (Consorzio di Tutela Vini dei Campi Flegrei, Ischia e Capri), Monica Coluccia (giornalista freelance), Tommaso Luongo (delegato Ais Napoli Referente Campania, Guida Vitae dell'Ais), Luciano Pignataro (giornalista - Luciano Pignataro Wine Blog). Ticket: € 20. Info: consorziocfic@gmail.comNel pomeriggio (dalle 18,30 alle 23) “” a cura del Consorzio Tutela Vini Campi Flegrei, Ischia e Capri. Degustazione al tramonto, nell’incantevole scenario lunare del Vulcano Solfatara, sottofondo musicale a cura del dj Mario Bianco, i vini dei Campi Flegrei, Ischia e Capri si racconteranno nel bicchiere dialogando con gli altri vini da suolo vulcanico provenienti dal Vesuvio, dal Vulture, dal Soave, dai Colli Euganei e dalla Tuscia per un incontro e un confronto sulle diverse sfumature del vulcano nel bicchiere.I vini saranno accompagnati da piccoli assaggi di cucina tipica e prodotti Flegrei preparati per l’occasione da alcuni degli esponenti di eccellenza del territorio: Nando Salemme di "Abraxas", Michele Grande della Bifora e Roof & Sky, e gli chef di "Villa Gitana".Segue spettacolo teatrale tristocomico di Arianna Porcelli Safonov. Ticket € 15 Info: consorziocfc@gmail.com (Ore 20,30) “” al Ristorante Abraxas Osteria in via Scalandrone, 15 a Pozzuoli. Nando Salemme, prima con il winebar e poi con l’osteria, è stato il primo nei Campi Flegrei e uno dei primi in Campania, ad ospitare produttori di vino da ogni parte d’Italia.Questa serata speciale vedrà protagonista la cucina di mare di Michele Grande ospitato e coadiuvato dallo chef Tommaso Di Meo, asso portante del progetto cucina di Abraxas. Info: 0818549347 - 3276998839(Ore 20) “” all’Osteria D.o.c. Corso Umberto I nr. 181, Pozzuoli. Sette ricette e sette storie di nonne e vecchie zie. Il baccalà da sempre considerato il pesce dei poveri, oggi con prepotenza e orgoglio trionfa sulle tavole stellate. Ticket € 30. Info: 3479757977 - bernardopareres@libero.it (Ore 20,30) incontro con medici ed esperti: “”. Intervengono i medici della G.o.r.i.: Raffaele Di Francia Raffaele e Armando D'Orta. L’evento si tiene a Bacoli, al Ristorante la Cucina di Venere in via Lucullo, 112. Degustazione a base di pesce azzurro abbinato con vino della cantina Matilde Zasso. Ticket € 30. Info: 3923390564- emiliodifrancia@tiscali.it (Dalle ore 17,30)al Ristorante da Fefè (vai della Shoah, 16 a Bacoli) e all’Agriturisno Don Salvatore (via Cappella 313 a Monte di Procida). Visita guidata alla necropoli romana e al caratteristico borgo del Casale della frazione di Cappella. Ritorno in azienda e aperitivo a base di Falanghina. A seguire pranzo a “bordo mare”, nello scorcio di Casevecchie. Ticket € 35. Info: 3299657837 - luigicola88@hotmail.it (ore 19,30) Home like Gallery in via Scotto d’Aniello, 4 a Bacoli. Per Malazè Cena Convivium sulla felicità “Cibus de beatitudine”. Saranno esposte opere realizzate a tema da artisti flegrei e si banchetterà mangiando e bevendo felicità. Ticket €. 10. Info: 3335209334 - luccifilomena@gmail.com L’evento si ripeterà anche venerdì 15.(Ore 11)a cura di Culturavventura, ArteMide, Cantine dell’Averno e Complesso Lo Scoglio. Divertente passeggiata in canoa con la guida-istruttrice Lory inizia con una lezione-base, dopo la visita guidata performance attoriale dal nome “Terra Flegrea”. Segue brindisi e piatto a base mare. Ticket € 20. Info: 339.41.95.725 - info@lorymarchese.it sul lago d’Averno (dalle ore 10) organizzato da Slow Food Campi Flegrei in collaborazione con Slow Food Campania. Il Paniere Flegreo accoglie per Malazè l’intera biodiversità regionale fatta di prodotti e storie. Il Mercato dei produttori sarà arricchito da Laboratori del Gusto e dalla presentazione del progetto “Storie di Terra Madre in Campania”. Ingresso Gratuito. Info: 3496936357 - slowfoodcampiflegrei@alice.it ”. (ore 20,30) A cura di Ruggiero Peluso e La Cucina di Ruggiero (via Lucrino Intorno al Lago, 3, Pozzuoli). Ruggiero “Poleus” sarà il protagonista di un magico e affascinante viaggio nel tempo del mondo gastronomico. Il viaggio partirà dai ritrovamenti gastronomici dell’Isola di Vivara e di Nola, passando poi per la cucina della Grecia: arcaica e classica, per quella della cucina romana imperiale, quella medioevale ed infine il viaggio nei sapori e negli odori del cibo del mondo antico, terminerà con uno dei piatti della cucina più vicina a noi dell’epoca borbonica. Ticket €.30. Info: 0818687473 – 3338475510(Ore 18) “”. Il Comune di Monte di Procida insieme a Pro Loco di Monte di Procida e alle associazioni Sinergie Campane, Arche, Rione San Giuseppe e Radio Piazza Live. L’evento si terrà a Villa Matarese, via Filomarino, 90 a Monte di Procida. 110 candeline per il Comune di Monte di Procida; si festeggia con tutte le bontà della cucina, del mare e della terra che la Terrazza dei Campi Flegrei. Ticket € 7. Info: 333 35 77 746 - infoprolocomdp@gmail.com ” (ore 20,30) da Abraxas Osteria (via Scalandrone, 15 Pozzuoli) con Feudi San Gregorio, Angelo Nudo, Roberto Maseli. Una giornata speciale con l’azienda agricola “Carmasciando”; laboratorio dedicato ai ristoratori e serata per cena, con menù della cucina di Abraxas e degustazione guidata con esperti affinatori e produttori di formaggi, il tutto accompagnato dalle bollicine campane “Dubl” della cantina Feudi di San Gregorio. Ticket € 35. Info: 081.8549347 – 327.6998839.(Ore 20).. Collaborazione tra le pizzerie La Dea bendata, Il Colmo del Pizzaiolo e Ammaccàmm in collaborazione con Laura Gambacorta. Ciro Coccia, Federico Guardascione e Salvatore Santucci, tre maestri pizzaioli d’eccellenza della zona flegrea, in collaborazione con la giornalista Laura Gambacorta, porteranno le loro pizze e le specialità di altri artigiani del gusto in riva al mare presso il Tibidabo restaurant on the beach di Miliscola (via Miliscola, 57) dove si uniranno al pizzaiolo residente Emiliano Esposito. Ognuno di loro realizzerà un impasto con un tipo di farina allo scopo di fare conoscere i vari modi di interpretare la pizza. Ticket € 25. Per info e prenotazione, obbligatoria, tel. 3463003491– lauragambacorta@gmail.com (ore 20)di Angelo Carannante (Ristorante Caracol) e Enzo Di Giovanni (Ristorante Calamoresca). Cena degustazione a 4 mani con due punte di diamante del Gruppo il Gabbiano. La serata, quasi un gioco, vedrà la presenza di alcune portate, preparate in modo anonimo, senza conoscere prima lo chef, ma soprattutto senza l’aggiunta di sale. Lo scopo della serata è quello di sensibilizzare ad un uso consapevole del sale, elemento molto presente nella nostra cucina e spesso abusato. Ticket € 60. Info: 081.5233052 info@caracolgourme.it L’evento si terrà al Ristorante Caracol, Via Faro n° 44, Bacoli(Ore 21).(via Lucullo, 100, Bacoli). La Locanda del Testardo ripropone l’affascinante percorso enogastronomico dove è del tutto bandito l’uso delle posate. Un’intrigante esperienza sensoriale nella quale il primordiale utilizzo delle mani contribuisce alla sublime esaltazione del gusto. Ticket € 40. Info: 3331545317 – 3396931233 - info@lalocandadeltestardo.it (Ore 20)a cura di Artemide, Cantine dell’Averno e dell’atrice Mariella Fabbris. Alle Cantine dell’Averno, presso l’omonimo lago, sapori mediterranei e storie antiche degustando pane, acciughe e vino. Avvolti da un appassionante racconto "L'albero delle acciughe ", liberamente tratto dal libro di Nico Orengo, "Il salto delle acciughe", ed interpretato da Mariella Fabbris . È un acciuga la protagonista, la putina, pescata e trasformata con un profumo unico e prezioso che sa di mare e degli odori dell'orto, a cura di Mariella e Emilio. Il pesce azzurro del nostro golfo sarà introdotto da Fulvio Giugliano del Consorzio di Gestione del Pescato Campano. Info: 3471594511 - artemide.ass@virgilio.it (Ore 11,30).All’Agriturismo Don Salvatore in via Cappella, 313 a Monte di Procida. Sotto gli agrumi dell’Azienda Agricola Km 0 stendiamo i “plaid accompagnati da un lupo d’eccezion”, il cuoco Luigi Colandrea. Ogni partecipante verrà accolto con il classico “panierino”, colmo di ogni prelibatezze. Segue con brace e fritti da degustare “in punta di dita” danzando sui Canti Brigati del Sud. Ticket € 23 (adulti) e € 15 (bambini). Info: 3299657837 – luigicola88@hotmail.it . (Ore 18,00) All’Antica torrefazione “Caffè Delizia” in via Cuma, 79 a Bacoli: percorso di storia, di aromi e di gusto, in cui Caffè Delizia, la torrefazione artigianale dei Campi Flegrei, che effettua la tostatura dei suoi caffè con pregiati legni, sposerà spezie di varie provenienze utilizzando la cuccuma napoletana. Si potranno degustare anche dolcetti realizzati con farine antiche. Il percorso sarà accompagnato da letture sulla storia del caffè. Ingresso libero. Info: 3351918393 info@caffedelizia.eu (Ore 18).alle Cantina La Sibilla in via Ottaviano Augusto, 19 a Bacoli. Passeggiata tra vigne e orti flegrei intervallati ai resti dei siti archeologici dell’antica Baia imperiale. Aperitivo sotto il patio di uva falanghina, accompagnata da una semplice “marenna” contadina per il piacere di una serata conviviale con i contadini custodi della famiglia Di Meo. Ticket € 20. Info: 3296007442- accoglienza@sibillavini.it (ore 20) al Ristorante Cozza Mia (via Ripuaria, 262) a Giugliano in Campania. Ore 20. Un viaggio insieme alla cozza, presente su tutte le tavole degli abitanti flegrei. La serata prevede la degustazione di prodotti del territorio campano. Ticket € 25. Info: 3395867050 info@cozzamia.it (Ore 20).(Corso Italia, 261, Quarto) con Monica Piscitelli e Tommaso Luongo. Ode al pomodoro... flegreo: il cannellino. Il Cannellino flegreo è al centro di una intensa attività di valorizzazione, un cammino appena intrapreso già attraversato dal altre autorevoli varietà come il Piennolo del Vesuvio, il San Marzano e, parallelamente, dal Verneteco Sannita. Dario De Gaetano e Antonio Apa de "La Fescina" propongono un incontro tra pomodori con un menù a loro interamente dedicato. In degustazione etichette della cantina quartese "Carputo". Ticket € 30. Info: 081.8464977.“P”. Dalle 20,30 lo chef Michele Grande dellaa La Bifora e Salvatore La Ragione di Mammà di Capri (una stella Michelin) sul Roof&Sky sul lago Miseno. Ad ospitare, per una cena a quattro mani, in questo luogo di miti e di storie, sarà uno dei più importanti anfitrioni della cucina dei Campi Flegrei, Michele Grande del ristorante la Bifora di Bacoli, che d’estate si trasferisce armi e bagagli al Roof & Sky, piccolo romantico ristorante galleggiante. Ticket € 50. Info: 3338761608.Evento speciale alle ore 19,30.con 10 Pizzeria. L’evento si ispira a Totò, nel cinquantesimo anno dalla sua scomparsa mettendo in relazione il grande attore con la Solfatara, luogo in cui sono state girate le divertenti scene di 47 morto che parla e Totò all'inferno. Nel corso della serata si degusterà la pizza geotermica realizzata dal pizzaiolo Diego Vitagliano utilizzando l'impasto che verrà preparato e fatto lievitare utilizzando le esclusive condizioni climatiche del luogo. Ticket € 10. Evento il cui incasso andrà in beneficenza alla Mensa dei Poveri del Santuario di San Gennaro di Pozzuoli, che da anni assiste migranti e persone che vivono un forte disagio economico e sociale. Info: 08119369716 - info@10pizzeria.it