Le pagelle degli azzurri

di Mimmo Carratelli

In campo nel primo tempo, sicuro in quattro interventi su Coman, Kimmich, Vidal e Wintzheimer. Attento anche in altre due occasioni.In pratica annulla Tillman cominciando con un gran salvataggio sul tedesco (9’). Diagonali perfette e buona padronanza a centro-area sui cross. Esce dopo un’ora di gioco.Non male, padrone nel gioco aereo. Grande forza fisica, stronca le poche iniziative di Wintzheimer. Entra nell’azione che si conclude col gol di Koulibaly: il portiere Fruchtl gli respinge il tiro ravvicinato e la palla finisce a Koulibaly. Cede il posto dopo un’ora.Gli tocca Coman e se la cava. Duello forse alla pari. Ma in più il senegalese va in gol, siglando il vantaggio azzurro al quarto d’ora. Resta in campo sino alla fine.È stanco dopo la grande prova contro l’Atletico Madrid e sprinta poco. Tiene la posizione perché il Bayern insiste sul lato sinistro del Napoli con le discese di Kimmich, le iniziative di Coman e Sanches che avanza. Formidabile rimessa laterale di cinquanta metri, un vero assist-gol per Mertens, occasione sventata da Fruchtl. Gioca solo il primo tempo.Contrasta il meno pericoloso dei centrocampisti tedeschi (Rudy) e non fa scintille. Resta in campo 77 minuti e, nella ripresa, si fa vedere meglio, spesso in copertura soprattutto quando entra Ribery.Una partita senza sbavature, lesto a verticalizzare. Contrasta Vidal, il centrocampista centrae del Bayern più avanzato. Dal suo calcio di punizione nasce il primo gol azzurro. Resta in campo per un’ora.Visibilmente stanco dopo l’ora di gioco contro l’Atletico Madrid il giorno prima. Si fa vedere poco e subisce la fisicità e la maggiore iniziativa di Renato Sanches (vent’anni). Un paio di lanci fuori misura a cercare Mertens. Gioca solo il primo tempo.Anche lui accusa la stanchezza per la partita del giorno prima e l’esterno sinistro Friedl ne approfitta per sganciarsi. Gli mancano i traversoni dalla sinistra di Insigne. Suo il cross basso per il raddoppio di Giaccherini. Esce dopo un’ora.Non ha molti palloni da giocare, ma si batte come un leoncino. Sulla rimessa laterale di Ghoulam, il portiere Fruchtl gli sventa la conclusione. Un’altra volta è il centrale Sule a fermarne lo scatto. Con caparbietà, mentre viene abbattuto al limite, allarga la palla a destra per Callejon ed è l‘azione del raddoppio conclusa da Giaccherini. Lascia il campo a Pavoletti negli ultimi tredici minuti.Si sfianca in copertura per le continue discese del terzino Kimmich e brilla poco in fase offensiva. Stanco, non gli riescono i cambi-gioco per Callejon. Esce alla fine del primo tempo.Entra per Sepe nella ripresa e para facilmente le conclusioni non irresistibili di Tillman e Crnicki. In difficoltà su un retropassaggio di Chiriches.Rivela Maggio dopo 60 minuti. Buona tenuta difensiva, pochi sganciamenti (un cross per Mertens). Sostiene la difesa nel finale col Bayern che attacca di più.Dal 60’ al posto di Maksimovic. Svetta in area sui cross dei tedeschi. Tocco sempre pulito in uscita dalla difesa.Sostituisce Ghoulam nella ripresa. Comincia con qualche incertezza, poi si riprende con un salvataggio in corner al fischio finale.Non è ancora pronto come s’era visto contro l’Atletico Madrid. Entra al 77’ (fuori Zielinski). Batte di poco fuori una punizione dai trenta metri, poi buona conclusione all’88’ però centrale e parata.Dal 60’al posto di Diawara. Giocate semplici e contrasti efficaci. Un gran lancio per Pavoletti preceduto dal portiere tedesco.La foga e la fisicità lo tradiscono. Finisce con l’essere falloso. Entra nella ripresa per Hamsik e gioca sulla destra con interventi duri beccandosi l’ammonizione come era successo contro l’Atletico Madrid. Qualche buona giocata offensiva.Entra per Callejon (60’) e dà forza sulla destra del centrocampo dove Zielinski era stato poco efficace in copertura tranne nel finale. Tenta qualche affondo offensivo centrale, ma viene chiuso.Gioca gli ultimi 13 minuti sostituendo Mertens. Si fa vedere in un paio di occasioni, ma lontano dalla porta.Firma da centravanti il raddoppio azzurro. Controllo, girata e conclusione in gol dal dischetto sull’assist di Callejon.