Terzo il Napoli nell’Audi Cup

di Mimmo Carratelli

Sorriso azzurro nella finalina per il terzo posto dell’Audi Cup a Monaco di Baviera. Il Napoli batte il Bayern (2-0) con i gol di Koulibaly (14’) e Giaccherini (55’).Sarri schiera all’inizio sei titolari (Koulibaly, Ghoulam, Hamsik, Callejon, Mertens, Insigne). Ancelotti rinuncia a Rafinha, Hummels, Alaba, Alcantara, Muller, James Rodriguez, Lewandowsiki inserendo nell’ultima mezz’ora Ribery e Tolisso.L’Allianz Arena di Monaco di Baviera indirizza qualche fischio alla formazione monegasca. Fin qui, il Bayern non ha vinto una sola amichevole e, il giorno prima, era stato strapazzato dal Liverpool (3-0) pur schierando quasi tutti i titolari.Il Napoli fa il solito possesso-palla, inferiore però (46 %) alla solita percentuale perché il Bayern gioca la sua partita con buona predisposizione benché imbottito di giocatori giovanissimi.Sono in tre (Renato Sanches, Vidal e Coman) a dare sprint alla squadra tedesca che però non finalizza con efficacia non avendo talenti per il gol.Il Napoli del primo tempo sa contenere i migliori del Bayern con grande sacrificio di Insigne, Hamsik e Ghoulam sulla corsia più battuta dai tedeschi (la sinistra del Napoli) a cominciare dalle discese del terzino Kimmich.Sepe (al posto di Reina, stavolta in panchina) si dimostra sicuro nelle occasioni in cui viene impegnato (6’ Coman, 11’ Kimmich, 13’ Vidal, 25’ Wintzheimer).È in difficoltà Hamsik sugli strappi di Sanches, Diawara tiene a fatica Vidal, Insigne deve coprire continuamente la fascia di Ghoulam subendo le iniziative del terzino Kimmich.Il Bayern è lesto a ripartire quando interrompe il giro-palla degli azzurri. I centrali non danno spazio a Mertens che deve arretrare per far gioco.Mancano le giocate geniali di Hamsik, i cambi-gioco di Insigne, i cross di Ghoulam.In fase difensiva, Zielinski incontra difficoltà contro Rudy. Diawara deve fronteggiare ora Sanches, ora Vidal.Da una punizione di Diawara nasce il primo gol. Sotto porta, Maksimovic impegna Fruchtl che può solo respingere ed è lesto Kulibaly a cacciare la palla in rete (14’). Da notare la presenza dei centrali azzurri in area tedesca sul calcio piazzato.Il Bayern procede a strappi, l’azione del Napoli è più fluida e continua ma con pochi sbocchi in area.Manca l’apporto totale delle mezze ali (Hamsik e Zielinski). Sugli esterni, Insigne e Callejon coprono più che attaccare.Ma il Napoli tiene bene il campo e ha l’occasione per raddoppiare quando una lunga rimessa laterale di Ghoulam lancia Mertens, ma è bravo il portiere Fruchtl a sventare la minaccia (24’).Nella ripresa cominciano i cambi (Rafael per Sepe, Giaccherini per Insigne, Mario Rui per Ghoulam, Rog per Hamsik).Ancelotti non dà peso alla sconfitta che sta subendo e trattiene in panchina i titolari più rinomati volendo provare i numerosi ragazzi del vivaio.Rafael ha poco lavoro e il Napoli raddoppia. Mertens, pur buttato giù al limite tedesco, allarga il pallone per Callejon sul cui cross Giaccherini va a bersaglio con una girata dal dischetto (55’).Il Bayern non si scuote più di tanto mentre cala il rendimento di Sanches, Vidal e Coman.Sarri opera altre sostituzioni al 60’ (Allan per Callejon, Hysaj per Maggio, Jorginho per Diawara, Chiriches per Maksimovic).Poco dopo Ancelotti inserisce Ribery per Coman, Tolisso per Vidal e Crnicki per Wintzheimer. Non ottiene molto.Altre sostituzioni al 77’: Milik per Zelinski, Pavoletti per Mertens, Awoudja per Sule, Fein per Rudy.Il Bayern conclude il match senza brio. Milik manda di poco a lato un calcio di punizione di venticinque metri (80’), poi conclude centrale e Fruchtl para (88’).Sepe (46’ Rafael); Maggio (60’ Hysaj), Maksimovic (60’ Chiriches), Koulibaly, Ghoulam (46’ Mario Rui); Zielinski (77’ Milik), Diawara (60’ Jorginho), Hamsik (46’Rog); Callejon (60’ Allan), Mertens (77’ Pavoletti), Insigne (46’ Giaccherini).Fruchtl; Kimmich, Sule (77’ Awoudja), Mai, Friedl; Sanches, Rudy (77’ Fein); Coman (63’ Ribery), Vidal (63’ Tolisso), Tillman, Wintzheimer (63’ Crnicki).Cortus (Germania).14’ Koulibaly, 55’ Giaccherini.L’Atletico Madrid, che aveva battuto il Napoli (2-1) nella prima partita, si aggiudica la quinta edizione dell’Audi Cup giocata a Monaco di Baviera prevalendo ai rigori nella finalissima contro il Liverpool che aveva battuto il Bayern (3-0) nella prima gara.Atletico e Liverpool concludevano 1-1 i tempi regolamentari (34’ Bare, 83’ Firmino rigore). Gli spagnoli si aggiudicavano i rigori 5-4.