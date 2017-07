È così lieve il tuo bacio sulla fronte

di Giovanna D'Arbitrio

Caterina Chinnici è la figlia primogenita di Rocco Chinnici, il magistrato ucciso dalla mafia il 29 luglio 1983 a Palermo in un tragico attentato in cui perirono gli uomini della scorta e il portiere dello stabile in cui abitava.Divenuta ella stessa giudice, a sua volta impegnata nella lotta contro la criminalità organizzata, nonché parlamentare europeo, dopo anni di silenzio Caterina qualche anno fa decise di scrivere un libro È così lieve il tuo bacio sulla fronte (Ed. Mondadori), raccontando non tanto la storia di un coraggioso eroe, ma soprattutto quella di un padre.Scelse quindi di ricordare come era la vita della sua famiglia prima della tragedia e come “dopo” essa continuò a vivere e perfino a perdonare.Diventerà ora un film per la tv il suo libro, prodotto da Rai Fiction, interpretato da Luca Barbareschi, Sergio Castellitto e Cristiana dell’Anna, diretto da Michele Soavi.Il libro ottenne il Premio Pavoncella 2014, come opera prima, con la seguente motivazione:Nel ricordare l’assegnazione del Premio, Romano Tripodi, Capo Ufficio Stampa del Pavoncella, in un comunicato stampa ha così affermato:Ecco un’intervista a Caterina Chinnici: