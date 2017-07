L’asilo nido per i piccoli

di Vincenzo Cicala

Un nido particolare per i bambini e per le mamme che guardano, osservano e si prestano esse stesse perché l'Asilo Nido funzioni.Vi è un fondo regionale, ma non basta. Vi sono i tecnici comunali ma non bastano. Si, si rendono utili i genitori collaborando, tutti, maggioranza e opposizione, quella rappresentata in consiglio comunale e quella che non è riuscita ad avere rappresentanti eletti.Questi dell'asilo nido sono fatti nostri, fatti di tutti i cittadini, fatti del paese e devono partecipare tutti. Per ora ci riuniamo e prendiamo decisioni sperando di arrivare ai fatti. Non sarà solo un asilo nido. Noi speriamo che l'inizio di attività sia con l'inizio della scuola cioè a settembre.Vi sarà annessa pure un'opera di assistenza, formazione, incontro, prevenzione per le giovani madri, tutte, quelle sposate e non, ed i bambini, quelli nati e quelli da nascere.Vogliamo bambini sani e mamme vive, vegete e responsabili. Ove sono presenti i sacerdoti, attendiamo l'azione delle comunità parrocchiali. Devono formare un riferimento sicuro.Saranno invitate società mediche specifiche per i bambini e per le partorienti. Verrà la stampa locale. Cronaca di vario colore sì, ma in particolare cronaca attiva e di partecipazione dell'animo.Finalmente troviamo che i cittadini sentono la loro responsabilità e partecipano alla custodia di cose di famiglie tutte, particolarmente bambini e madri.Si comincia l'opera, quella utile quella che serve, niente di faraonico, ma quanto esige il piccolo ed anche la mamma che aspetta il parto oppure ha il suo parto che già muove le gambette. La vita, la gioia di vivere, il fine ed il mezzo di vivere… Siamo nel trinomio mamma e figlio e papà.Dio vuole l'Asilo Nido e si farà. È deciso. La gente verrà in compagnia con il Capo per scegliere il terreno. Se necessario, come è il nostro desiderio, collaboreremo.Vogliamo e speriamo la rinascita del paese, dato che rinascono le famiglie, genitori e figli, lavoro ed educazione. Chi è Capo in persona ha dichiarato che ci sarà appoggio alle famiglie e alle madri ed in primis ai piccoli.Gli abitanti di oggi siano tutti al lavoro, tutti con rispetto gli uni degli altri e tutti dei capi delle famiglie, soprattutto delle mamme e dei figli.Collaboreranno con "".Pian piano nascerà e si farà grande il miracolo.