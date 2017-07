Cuore Basket Napoli allunga le rotazioni

con Matteo Fioravanti e Bruno Mascolo

di Mario Triggiani

Altri importanti arrivi tra le fila del Cuore Napoli Basket. La società di Ciro Ruggiero ha ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto della giovane ala piccola Matteo Fioravanti e del play Bruno Mascolo, che andranno a rafforzare il settore esterni della squadra partenopea per la prossima stagione.Fioravanti, nato nel 1997 e dunque classificato come Under dal regolamento, ha giocato lo scorso campionato di Serie B con la canotta di Taranto dove ha concluso la stagione con 10,4 punti e 4,8 rimbalzi di media nella squadra pugliese che ha conquistato la salvezza ai playout.Il nuovo acquisto ha già rilasciato la sua prima dichiarazione da napoletano:Mascolo, nato a Castellammare di Stabia nel 1996 e dunque "Over" dal punto di vista regolamentare, ha vestito nella scorsa stagione le canotte di Latina e Siena, chiudendo nella città toscana con una media di 4,5 punti in 17 minuti di gioco.Anche Mascolo ha voluto esprimere la sua gioia per essere tornato a casa:Continua dunque il progetto della società di puntare su giovani promettenti, visto che dopo aver confermato Nikolic, richiestissimo da tante squadre della categoria dopo la stagione monstre dello scorso anno in maglia azzurra, il Cuore Napoli si è accaparrato due prospetti davvero interessanti ed è prossimo ad ufficializzare l'arrivo di Guglielmo Caruso, centro classe 1999 fresco di medaglia d'argento ai mondiali di categoria.Ieri sono stati anche annunciati dalla Federazione Italiana Pallacanestro i calendari per la prossima stagione di A2.La prima giornata del girone Ovest vedrà il Cuore Napoli Basket ospitare il primo ottobre al PalaBarbuto la compagine capitolina dell'EuroBasket Roma, mentre la prima trasferta per la società partenopea sarà la domenica successiva, 8 ottobre, al PalaBorsani di Legnano per affrontare i Knigts.