Vinsjic lascia il Cuore Basket

di Mario Triggiani

Tra le tante conferme annunciate in questi giorni dal Cuore Napoli Basket non ci potrà essere quella di Njegos Visnjic, centro serbo vero e proprio leader negli scorsi anni della società di Ciro Ruggiero.Dopo un'indagine approfondita è risultato che Visnjic non potrebbe giocare in A2 se non da straniero, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno in B dove è considerato equiparato agli italiani.Per il regolamento della Serie B è infatti sufficiente aver preso parte ad otto campionati nazionali per poter partecipare al campionato (in tale categoria non sono ammessi stranieri), mentre le Disposizioni Organizzative Annuali pubblicate per la prossima stagione richiedono che in A2 per essere considerati italiani debba essere stato stato completato il percorso di formazione giovanile.Vinsjic, pur giocando in Italia da quasi quindici anni, non ha completato tale percorso di formazione qui (a differenza di Nikolic, nativo di Belgrado, che infatti è considerato italiano ai fini regolamentari) e dunque non potrebbe che occupare uno slot da straniero.Non è stata percorribile neanche la strada di tesserarlo tra i giocatori "", in quanto Vinsjic non ha la cittadinanza italiana nonostante sia sposato con una donna italiana ed anche un'eventuale richiesta effettuata in questi giorni non potrebbe arrivare che tra circa un anno.Per questi motivi Visnjic è stato costretto ad abbandonare Napoli e tornare a giocare in Serie B, con ogni probabilità vestendo la canotta di Palestrina, che negli ultimi giorni si è dimostrata interessatissima al giocatore.Prima di andar via, Visnjic ha affidato alla sua pagina Facebook le sue parole di ringraziamento alla società ed alla tifoseria.Esordendo con "" il centro ha ripercorso il cammino che lo vedeva legato alla società di Ruggiero già da cinque anni e di come abbia scelto di seguirlo nel trasferimento a Napoli grazie all'affetto ed alla stima che lo legano al presidente.Seguono poi i complimenti alla città ed alla tifoseria di Napoli per la passione dimostrata durante questi ultimi dodici mesi e di come il pubblico sia stato fondamentale per i traguardi raggiunti.Visnjic chiude, infine, con l'invito a continuare su questa strada per raggiungere ancora tante soddisfazioni nei prossimi anni.La partenza di Visnjic si farà senza dubbio sentire in casa Cuore Napoli Basket, con la società che adesso dovrà cercare di sostituirlo con un altro giocatore che possa avere la leadership e le capacità sotto canestro assicurate da Njegos.Intanto, è stata annunciata nel pomeriggio la campagna abbonamenti, con il prezzo per la curva fissato a 140€ e le tribune a 200€ (non numerata) e 300€ (numerata) prevedendo sconti per diversamente abili ed Under 18.