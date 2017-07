Ounas, un jolly sul fronte d’attacco

Hamsik non è ancora pronto

di Mimmo Carratelli (da: Il Mattino del 24.07.2017)

Voti provvisori in fase di preparazione (accelerata per il preliminare Champions di metà agosto) e giudizi relativi per la continua rotazione di tutta la “rosa”. Ounas è un magnifico acquisto (3 gol e assist). Mertens e Milik cannonieri (7 gol a testa). Il belga sei gol li segna ai dilettanti dell’Anaunia (uno al Trento), tre Milik che poi firma una “doppietta” al Trento e un’altra al Carpi. A secco Hamsik. Un gol preso da Sepe e uno da Reina. In agosto, grandi avversari: Atletico Madrid, forse Bayern Monaco, Espanyol.Gioca il primo tempo della terza amichevole (Carpi) e para un tiro basso, presa difficoltosa in due tempi. Prende il gol di Inglese contro il Chievo sfiorando la palla (tuffo in ritardo?).Un gol dal Carpi, ma il diagonale nell’angolo alto di Malcore sembra imprendibile. Gioca un tempo in ciascuna delle prime tre amichevoli.In campo in tre delle quattro amichevoli per un tempo. Si fa da parte col rientro di Reina contro il Carpi lasciando il cambio a Sepe. Imbattuto. Salvato dall’incrocio contro il Chievo.Già in palla e grintoso subentrando a Maggio nei secondi tempi delle prime tre amichevoli. Sfiora il gol contro il Carpi con un gran diagonale poco oltre il secondo palo. Contro il Chievo gioca i primi 45’, poi lascia a Maggio.In campo col maggior minutaggio (201’). In buona condizione. Esperienza e impegno. Miglior difensore contro il Chievo.Gioca tre mezzi tempi. La sua presenza rende più sicura la difesa.Fisicità, anticipo, tenacia. Contro il Chievo accusa la fatica, diventa falloso e dà via libera al gol di Inglese. Da una prepotente penetrazione a sinistra e tiro, nasce il gol del pareggio azzurro.Dà la palla di prima a Koulibaly per l’avvio dell’azione. In gol contro i dilettanti dell’Anaunia. Contro il Chievo comincia bene, poi un errore e perde sicurezza.Il gol del Carpi nasce da un suo errore. In campo nei secondi tempi contro Trento e Carpi, negli ultimi 30’ contro il Chievo. Il rilancio del difensore fiorentino è tutto da costruire.Segna un gol-prodezza al Trento (pallonetto da sessanta metri). Buon rendimento da rincalzo obbediente e sempre pronto.Sostiene come sempre il gioco dei “triangoli” sulla sinistra che si appannano dopo la prima amichevole per i carichi di lavoro della preparazione. Sfiora il gol direttamente su un corner.Dato in partenza, non è l’alternativa fotocopia di Ghoulam. Gioca con impegno, però mai brillante.Gioca gli ultimi 30’ contro il Chievo. Buona prestazione subentrando a Ghoulam.Un tempo in tutte e quattro le amichevoli. A corto di preparazione, la sua grinta è spesso fallosa. Un gol ai dilettanti dell’Anaunia.Dei centrocampisti centrali è l’azzurro che più verticalizza il gioco. In calo dopo le prime due amichevoli.Tanta imprecisione, non è ancora pronto. Ma è l’unico che sa “cucire” il gioco riportando la squadra avanti. Prende la mira, ma non inquadra la porta.Il tackle lo vede sempre vincente. Gli piace inserirsi in attacco e partecipa alla goleada contro l’Anaunia. Contro il Chievo, al posto di Allan nel primo tempo, fa girare la palla con tocchi rapidi, poi cala.Solido, sicuro, più propenso al gioco corto. Presente per un tempo nelle prime tre amichevoli, contro il Chievo gioca gli ultimi 30’.Mezz’ala offensiva, i suoi “strappi” perforano le difese avversarie. Dotato di un tiro eccellente, non riesce a liberarsi per la stoccata.Sembra il più pronto degli scugnizzi offensivi. Un gol al Trento e un “cucchiaio” d’artista contro il Carpi. Meno brillante contro il Chievo.Straripa contro i dilettanti dell’Anaunia (sei gol), castiga il Trento in apertura, si blocca col Carpi ma è prodigioso il suo assist “a occhi chiusi” per il gol di Callejon. Cerca la conclusione anche nelle condizioni più difficili. Deve liberarsi dall’ossessione del gol, un limite che non aveva. A digiuno contro il Chievo, però quattro conclusioni (un palo e un salvataggio di Sorrentino).Subito in evidenza nella prima amichevole, due gol all’Anaunia, poi cala. Cerca Callejon con i lunghi lanci collaudati. Qualche conclusione centrale dalla distanza contro avversari tutti dietro la linea della palla.Vent’anni, piccolo (1,72) e sgusciante. Un gol “facile” ai dilettanti dell’Anaunia. Un gran gol contro il Trento sul lancio centrale di Jorginho, tocco filtrante da centravanti sull’uscita del portiere. Firma il pareggio col Chievo, rapido nel battere a rete. Tre assist, un palo. Gioca a destra subentrando a Callejon, ma potrebbe essere un jolly su tutto il fronte dell’attacco.Un gol di testa e uno in rovesciata contro il Trento. Decisivo contro il Carpi: gran botta di sinistro sotto la traversa, quasi da fermo, poi il bis in una partita complicata. Spreca due occasioni contro il Chievo.Tre volte a segno giocando nella ripresa al posto di Insigne, ma non esulta. Mertens corre ad abbracciarlo, gli fanno festa gli altri compagni, lui non gioisce. Si sente ai margini. Meno musone contro il Chievo giocando gli ultimi 30’.Soltanto 42 minuti in campo nelle prime due amichevoli, con un gol segnato ai dilettanti dell’Anaunia. Sembra non ci sia spazio per l’attaccante livornese (destinazione Udine?).Il diciannovenne attaccante brasiliano compare negli ultimi nove minuti contro l’Anaunia.Da amichevole in amichevole, la squadra cala appesantita dai carichi di lavoro e dal caldo. Sigaretta in bocca, sempre col 4-3-3. Non prova moduli alternativi (quando entra Milik, Mertens va a sinistra). La novità molto positiva è Ounas. Vecchi difetti: gli errori individuali in difesa (Tonelli, Koulibaly, Maksimovic). Contro avversari tutti dietro la linea della palla, continua a mancare la soluzione dalla distanza. Sui calci da fermo, le battute sono mediocri (qualche buon corner di Ghoulam). Non c’è un vice-Hamsik: Marek resta indispensabile per il miglior Napoli. La vivacità di Mertens è andata spegnendosi contro le difese serrate di Carpi e Chievo. Milik dà più fisicità. Mancando la brillantezza fisica, i tre scugnizzi dell’attacco hanno fatto fatica a ritrovarsi dopo i fuochi d’artificio contro l’Anaunia. Resta il problema del secondo portiere. Vedendo le amichevoli delle altre italiane, contro avversari di spessore, il Napoli sembra più indietro.