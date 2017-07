Il secondo straniero è Kerry Carter

di Mario Triggiani

Il Cuore Napoli Basket non perde tempo e riempie anche la seconda casella del roster riservata ai giocatori stranieri.Dopo l'annuncio del centro croato Hrvoje Vucic è infatti di questa mattina l'ufficialità dell'arrivo di Kerry Carter.Guardia americana classe 1991 uscito nel 2015 dal college di St. Mary (12,1 punti di media nel suo ultimo anno), Carter ha giocato la scorsa stagione con la canotta del Bayer Leverkusen chiudendo come il miglior realizzatore della terza categoria tedesca grazie alla sua media di 24,8 punti.Il neo-acquisto ha già rilasciato la sua prima dichiarazione da cestista azzurro:Con l'arrivo di Carter il Cuore Napoli Basket completa il quintetto titolare della prossima stagione, che sarà composto da Maggio in cabina di regia, Carter in posizione da guardia, dalle due ali riconfermate dallo scorso anno Nikolic e Mastroianni ed infine dal centro Vucic.Si stanno chiudendo, inoltre, anche le trattative per gli altri giocatori da rotazioni, con Macolo, Fioravanti e Caruso, vicinissimi alla firma con la società partenopea.Manca poco, dunque, al completamento della rosa che affronterà la prossima stagione di serie A2, al via il prossimo 1 ottobre.Il Cuore Napoli Basket, complici anche le molte conferme dei cestisti dello scorso anno (Visnjic proprio ieri, nel suo messaggio d'addio forzato a causa del regolamento FIP che lo considera straniero in A2 ed italiano in B, ha confermato che la società ha tentato a tutti i costi di trattenerlo) si è mosso d'anticipo e questo potrebbe giocare a suo vantaggio durante la fase di preparazione precampionato, che inizierà con il raduno in sede il 18 agosto.