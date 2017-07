“Giallo Caravaggio”, un romanzo Gilda Piersanti

di Giovanna D'Arbitrio

Originaria di Tivoli, Gilda Piersanti vive da molti anni a Parigi. Dai suoi romanzi gialli è stata tratta una serie di film per la tv francese, mentre in Italia ha riscosso successo con(Ed Bompiani), la prima indagine dell'ispettrice di polizia Mariella De Luca.Tra le finaliste candidate al Premio Pavoncella 2017 con il romanzo(Ed. Nave di Teseo), anche se non ha ottenuto alcun riconoscimento, tuttavia merita un encomio per la sensibilità da lei evidenziata verso i problemi giovanili.In effetti la Piersanti ha ambientato il suo romanzo nelle calde serate del settembre romano, serate in cui i giovani si riversano in massa nelle strade. L’azione inizia per l'ispettrice Mariella De Luca al sorger del giorno, in un’alba che si tinge del colore del sangue per un delitto che la catapulta nel difficile mondo degli adolescenti.La casa editrice così presenta il libro:Il libro segue gli schemi classici del. Unica variante di rilievo: l’ispettore è una donna, Mariella De Luca, che mostra acume e sensibilità verso un mondo di fragili ragazze, travolte da una società senza più valori.Lo stile è senz’altro scorrevole ed efficace, i personaggi sono ben delineati e il libro si legge volentieri, anche se a tratti in verità il racconto diventa piuttosto prolisso e ripetitivo.Dai cenni biografici apprendiamo cheè nata a Tivoli nel 1957, abita a Parigi da più di vent’anni. Traduttrice e critica letteraria, dal 1995 si consacra alla scrittura con una serie di romanzi di successo:(2003); Médées (2006);(2010);(2012).Vincitrice di numerosi premi letterari tra i quali il Prix Polar dans la Ville nel 2005 e il Prix SNCF du Polar Européen nel 2007, da due suoi romanzi sono stati tratti film per la televisione. Nel 2014 ha pubblicato, la prima indagine di Mariella De Luca.