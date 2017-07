“Turno di Notte”, un romanzo Giovanna Zucca

di Giovanna D'Arbitrio

Candidato al Premio Pavoncella 2017 per la narrativa, il romanzo di(Ed. Fazi), anche se non ha ricevuto alcun premio, è un libro gradevole che si può leggere in relax sotto l’ombrellone.La casa editrice così presenta il libro:Un romanzo senz’altro coinvolgente, anche se ci sembra che le capacità dell’autrice vadano al di là degli schemi stereotipati del giallo, un genere che in questo momento sembra godere del favore del pubblico sia in letteratura che in serie televisive di successo.I personaggi sono ben delineati e lo stile è essenziale e realistico: il caso viene risolto senza inutili e noiose lungaggini. Non mancano volgarità, compensate da pagine “elevate” (ad esempio pag 127-28).Dai cenni biografici sull’autrice apprendiamo chevive a Treviso e lavora in ospedale.Nel 2011 ha esordito con, vincendo il Premio Rhegium Julii Opera Prima 2012. Il suo secondo romanzo,, ispirato alla vita di Jane Austen, ha ricevuto una menzione d’onore al Premio Merck Serono 2014. Laureata in filosofia, collabora attivamente con il Centro di studi sull’etica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.