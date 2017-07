“Un giorno di festa” di Graham Swift

di Luigi Alviggi

La vicenda narrata si svolge nel Berkshire la domenica 30 marzo del 1924, il Mothering Sunday, divenuto in epoca recente la Festa della Mamma.In tale giorno vigeva l’uso in Inghilterra di dare la giornata libera alla servitù per permetterle di andare a far visita alla madre, e così anche per la servitù dei Niven ridotta, per le ristrettezze di mezzi e di personale seguite alla guerra, appunto a una cuoca, Milly, e una cameriera, Jane.Ma Jane Fairchild, giovane che non ha conosciuto genitori, abbandonata in fasce a inizio secolo sugli scalini di un orfanotrofio come spesso accaduto fino a tempi non remoti, ha in mente qualcosa di diverso: una passeggiata in bici per godere la bella giornata in compagnia di un libro di avventura, prestito che il padrone – Mr Niven – ha generosamente concesso dalla sua fornitissima biblioteca.E Stevenson, ma ancor più Conrad, avranno parte nel libro e nella vita della donna avanti negli anni.Sì, lei, una serva, ama leggere, e, tremebonda, avanzò la richiesta a un datore mai troppo severo, addolcito e dalle pene recenti sofferte ma forse, più occultamente, catturato dalle grazie della fanciulla, come per la mezza corona che le regala nei giorni di libertà.Il destino la pensa, però, diversamente. Ed ecco giungere la telefonata di una sconosciuta signora – sembra, come la interpreta dalle risposte di Jane Mr Niven seduto a colazione -, in effetti di Paul Sheringham, amante di Jane da sette anni, che la invita per la prima volta a casa sua, a Upleigh, per un incontro d’amore.I Niven, gli Sheringham e gli Hobday, sono tre eminenti famiglie del Berkshire, contea inglese vicina all’area londinese.Paul vuole sfruttare al meglio l’occasione irripetibile della giornata: gli Hobday hanno invitato a un ristorante di Henley le due famiglie di amici per festeggiare il suo prossimo matrimonio con Emma, la figlia amata.Paul, unico superstite, arrogante nobile purosangue, due fratelli morti nella guerra recente, ha scialacquato il patrimonio di famiglia tra corse di cavalli e vizi vari, e fattore determinante del matrimonio con Emma, molto ricca, sembra la possibilità di riappropriarsi di un “bottino” intatto a disposizione.Anche i Niven hanno perduto due figli in guerra. I due promessi non parteciperanno con i genitori, avendo appuntamento allo Swan Hotel di Bollingford per pranzare insieme.L’arrivo a Upleigh è fatato per Jane con l’ingresso dalla porta principale, non quella della servitù, e Paul ad accoglierla sulla soglia.Il tutto in una splendida giornata di primavera che incornicia al meglio l’idillio giovanile.è il sottotitolo del lavoro: un bel libro, da leggere e meditare, e il Nudo Sdraiato di Modigliani in copertina ben focalizza la scena clou del romanzo.L’analisi della nudità dei corpi è più volte evidenziata nella narrazione.Dopo l’amore e la sigaretta di prammatica, l’uomo inizia a prepararsi per l’appuntamento con calma, come non fosse già tardi per l’orario convenuto con Emma e quasi a non volersi separare da lei, con una cura dei particolari stupefacente per Jane che osserva, distesa nuda sul letto.(... ...)A contemplare le nudità ci sono anche i ritratti dei due fratelli morti in guerra, volti verso il letto nei quadri poggiati sul ripiano della toletta di Paul.Alla scena descritta Swift torna più volte, aggiungendo una pennellata a ogni ripasso, e la stratificazione conferisce al tutto uno spessore fuori dell’ordinario.L’azione si svolge in un unico giorno - come, per citare un caposaldo dello stesso periodo di ambientazione, l’Ulysses (1922) di Joyce – ma essa viene ritracciata più e più volte nello scorrere dei decenni a venire.La vicenda guadagna profondità, non è più solo un incontro di sesso di giovani che profittano dell’occasione unica per sfruttare la camera da letto di lui nella casa di famiglia.Non è solo il balzo sociale dell’umile cameriera in un’Inghilterra ancora densa di barriere: Jane è entrata in casa, per la prima e unica volta, dall’ingresso padronale, accolta dall’amante che le rende ogni riguardo e che alla fine, affrettato dall’appuntamento con la promessa sposa - ilche dovrà impalmare per assicurarsi il nuovo patrimonio da dissipare follemente - abbandonerà l’intera casa nelle sue mani, dandole incarico di chiuderla e riporre la chiave d’ingresso nel luogo noto solo ai familiari.Sfruttando il tocco poliedrico e insostituibile della patina del tempo, l’Autore affonda oltre la superficie del prorompente sfogo sessuale – i due protagonisti, Paul e Jane, hanno poco più di vent’anni – e le complessità del ripiegarsi multiplo della memoria su uno stesso evento finiscono col concedere al racconto risonanze altrimenti irraggiungibili.L’accaduto si ammanta di rifrangenze che, se non alterano la sostanza, ne potenziano l’incisività.L’ineguagliabile mattino di primavera, splendido di sole raro per quelle zone, irradierà di luce diretta non soltanto i corpi nudi distesi sul letto dopo l’impetuoso atto d’amore.Esso spazierà negli animi, dei protagonisti e di chi legge, ad abbattere anacronismi persistenti in un’Inghilterra non ancora uscita dai blocchi vittoriani d’inizio secolo, ad ammonire severo un’umanità schiava di regole superflue, eredità di troppe generazioni precedenti.Sensibilità particolari che portano a spalancare l’occhio dell’anima per vedere oltre, per guardare ciò che di norma non si arriva a percepire, e ce ne accorgiamo con la novantina di pagine che Jane – la narratrice - costruisce sulle piccole cose che affollano le poche ore dell’incontro d’amore, prima che Paul l’abbandoni per andare a incontrarecon cui deve pranzare.Una volta sola, può schiudersi per lei il tempo di conoscere meglio l’uomo attraverso il vagare nei luoghi della casa, teatro dell’incontro clandestino, della quale è rimasta padrona assoluta.E non tralascia la puntata in cucina, come suggerito da lui, per placare la fame con il pasticcio di carne pronto sul tavolo. Dagli oggetti e dagli scorci abituali dell’amante, Jane conosce molto di più che non dagli stereotipati, per quanto incendiari, gesti d’amore.La mattinata si staglierà, indelebile, nella memoria, sbalzata a fuoco nella carne viva.Quietamente lei cambierà status con gli anni, avviandosi con l’età a divenire una scrittrice di fama crescente. Le interviste concesse negli anni avanzati – 70, 80, 90, morirà quasi centenaria – incastonano parte della narrazione, e lo scorrere dell’antica realtà attraverso il prisma della vita vissuta la arricchisce di nuovi aspetti.Ciascuno illumina un diverso lato tra i cento che compongono anche la più semplice azione di una giornata.L’Autore è abile a organizzare la scansione che, per il lettore, compone il puzzle in cui ogni dettaglio va al proprio posto e non potrebbe essere in alcun altro: si totalizzano in unità i molteplici sguardi che abbracciano l’evento reale.E la rielaborazione della Jane scrittrice, rivivendo negli anni il, darà spazio a ciascun attore.Anzi, accentuerà i minori portandoli a livello di quelli rilevanti, in modo che la potenza dell’arte possa riscrivere in ottica propria una realtà sempre troppo complessa perché possa essere compresa da una mente soltanto.sarà il titolo del libro di Jane più famoso, quando inizierà la seconda vita di scrittrice, mettendo a fuoco con l’esperienza degli anni il terzo occhio che porta in dote e che l’ha guidata a vedere ogni cosa in modo particolare.Il romanzo è avvincente nella brevità dei singoli squarci descrittivi e nel panorama quanto mai vario.La tessitura di fondo prende corpo per gradi. Lo stile, piano e pacato, sa diventare coinvolgente con ogni ulteriore dettaglio che vivifica la vicenda, via via meglio integrata nella spirale narrativa.Graham Swift (Londra, 1949) è un affermato scrittore inglese non molto noto da noi. Nel 1996 vinse il Booker Prize con. Dal romanzo(1983), che gli diede fama, fu tratto il film(1992) con Jeremy Irons.traduzione di Luca BriascoNERI POZZA, 2016 – pp. 144 - € 15,00