Il Cuore Napoli Basket si rinforza con Bruno Mascolo

di Mario Triggiani

A poco più di ventiquattr'ore dall'ufficialità dell'acquisto del centro Vucic, che in un video-messaggio dalla Croazia ha già salutato i suoi nuovi tifosi promettendogli una grande stagione, Napoli mette a segno un secondo colpo di mercato assicurandosi le prestazioni del playmaker ventunenne Bruno Mascolo.Mascolo, il cui cartellino è di proprietà dell'Auxilium Torino, ha vestito nella scorsa stagione le canotte di Latina e Siena, chiudendo nella città toscana con una media di 4,5 punti in 17 minuti di gioco.Con l'arrivo di Mascolo, nativo di Castellammare di Stabia, continua il progetto societario di puntare fortemente sull'anima campana della squadra, ed in questo senso si pongono anche i tanti rinnovi che il Cuore Napoli Basket sta sottoscrivendo con i giocatori protagonisti della promozione conquistata lo scorso 11 giugno.Oramai certe le conferme dei napoletani Maggio e Mastroianni, nelle ultime ore salgono le quotazioni di Marzaioli e Ronconi, che potrebbero partire anche in A2 dalla panchina napoletana, su cui siederà ancora coach Ponticiello che l'anno scorso sottoscrisse un contratto biennale con la società.Probabile anche la permanenza di Njegos Visnjic, protagonista della scorsa stagione ma che ha rischiato di non potersi veder confermato in quanto straniero secondo i criteri dell'A2, diversi da quelli della B che lo considerano italiano.L'ala, nativa di Sarajevo ma da anni trapiantatasi in Campania, dovrebbe occupare lo slot di passaportato continuando dunque ad incendiare gli spalti del PalaBarbuto grazie alle sue capacità tecniche e mentali e soprattutto alla sua voglia di gettare in ogni gara il cuore oltre l'ostacolo.Ancora in stand-by invece la situazione di Nikolic, che vorrebbe rimanere in canotta azzurra quantomeno anche la prossima stagione, ma c'è da convincere Capo d'Orlando, proprietaria del cartellino del giocatore serbo.In attesa che venga sciolta la riserva riguardo il nome del secondo giocatore straniero, probabilmente una guardia statunitense con tanti punti nelle mani, sta prendendo dunque forma il roster che parteciperà al prossimo campionato di A2.Tanta fiducia a chi ha condotto il Cuore alla promozione, ma anche tanti esordienti nel secondo campionato nazionale.Patron Ruggiero e coach Ponticiello hanno già dimostrato lo scorso anno di poter sfruttare al meglio roster che sulla carta presentavano tante incognite e non c'è quindi da dubitare che anche quest'anno le scommesse potrebbero essere vinte ed i tifosi potranno godersi per il secondo anno una squadra napoletana che, a prescindere dal piazzamento nella classifica finale, li faccia emozionare.