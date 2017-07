Dall’oro di Carrara a Wanda Nara

tutte le lettere dell’estate del calcio

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 9.07.17)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

comeLuci e Ambra del calcio. Sorpresi all’Argentario Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, l’attrice lanciata da Gianni Boncompagni, mentre il tecnico della Juve abbracciandola le spiegava il 4-2-3-1 cantandole ambrarabà ciccì coccò. Un amore spettacolare (Ambra Iovinelli). Un amore passeggero? Ambra cavallo mio che l’erba cresce. Ma perdura l’amarezza di Cardiff, l’inaccessibile montagna Real: Ambra Alagi.comeOra si capisce perché Spalletti vuole Borja Valero all’Inter. Dopo i pugni sul tavolo e le tiritere da bonzo del calcio a Roma, anche a Milano non c’è Spalletti senza boria.comeLa città di Buffon e Bernardeschi. Altro che marmo, Carrara è la città dell’oro. Buffon fu pagato 105 miliardi (54milioni e 228mila euro), sedici anni dopo Bernardeschi ne varrebbe 40 milioni. Asso che cola.comeCostretto a star lontano dalla porta con l’arrivo di Higuain, tatticamente salta Dybala in frasca. Dani Alves gli ha consigliato di andarsene dalla Juve. Commento di Allegri: timeo Dani ed dona ferentes.comeSei giocatori ha comprato il Milan del fantastico cinese Li Yonghong che ha speso 740 milioni per strappare il club a Berlusconi. Mezza squadra nuova per 152 milioni. Da Andrè Silva rimembri ancora a Calhanoglu chattanooga cha-cha-cha, ad Andrea Conti se i conti torneranno. Auguri, Montella (Vincenzo m’è frate a me). Sarà un Milan da cinamatografo.comeSull’Arno d’argento Della Valle prende il vento. Contestato dalla tifoseria, l’imprenditore marchigiano verde di rabbia offre la Fiorentina al miglior compratore. Com’era verde Della Valle.comePresidenti che mollano. Enrico Preziosi, dopo 14 anni, mette in vendita il Genoa, gioiello di famiglia. All’ingresso della società è stato apposto questo cartello: “Vendo Preziosi”.comeMarek Nostrum, l’ultima bandiera, 452 partite in azzurro, 113 gol (a due reti da Maradona). Undicesimo campionato nel Napoli. Capitano, mio capitano.comeInter a Zing Zhang. L’impassibile Zhang Jindong presidente Suning, che ha preso il 68,55% dell’Inter per 270 milioni, aspetta grandi colpi. Preso lo svincolato portiere del Torino Padelli. Non basta Spalletti, l’Inter rischia di finire dal Padelli alla brace.comePresentato in grande stile il nuovo logo della Juve proiettata verso un irresistibile futuro. Una società moto in logo.comeRoma kaput mundi. Cessioni che allarmano. Ma il presidente promette una stagione di Pallotta e di governo. Risate dei tifosi. Con Totti dirigente, si annunciano giorni Ilary.comeLa Germania, campione del mondo, vince la Confederation Cup in Russia e l’Europeo Under 21 in Polonia. Ha sempre ragione Lineker: ventidue uomini rincorrono un pallone per 90 minuti e alla fine vince sempre la Germania. Ricordando un fantastico giocatore tedesco di Bologna e Juventus, una volta si diceva Germania uber Haller.comeBeppe Marotta a tutto gas sul mercato. Prese Higuain e Pjanic per rompere le scatole a Napoli e Roma. Marotta ‘o gas.comeQuest’anno, è mancata al calciomercato la voce di Wanda Nara (dal sen fuggita). Da Ibiza alle Maldive hanno parlato le sue grazie col vento in poppe.comeUn giocatore pirandelliano questo Ounas, nessunas e centomilas. Franco-algerino, un tiromancino. Per dieci milioni dal Bordeaux. Ventuno anni. Non resterà a Bordeaux campo.comeMancato principe di Galles a Cardiff, Gonzalo giocherà il secondo anno nella Juve. Pipita, attento al girovita. Uomo avvisado, mezzo asado.comeL’Acciughina più salata del pianeta è Allegri. L’allenatore bianconeuro è il più pagato in Italia (7,5 milioni l’anno), alla pari dei suoi giocatori Higuan e Dybala. Ma sa far filare la squadra: striglia alla livornese.comeFelice conclusione per il Rayol Baby, Gigio Donnarumma. Resta al Milan per 6 milioni l’anno per quattro anni, portiere più pagato in Italia. Un milione al fratello Antonio come terzo portiere. Due corazzieri di Castellammare: 1,96 Gigio, 1,92 Antonio. Fratelli di taglia. Raiola ammicca (altro piatto ricco, mi ci ficco).comeFelice il Napoli di Sarri, l’Isola Mauritius. Lampi e droni. I ragazzi sono tornati in forma dalle vacanze per l’anticipo di Champions. Quanta bella giovinezza che non fugge, tuttavia chi vuol esser lieto sia, di Dimaro c’è certezza.comeLorenzo Insigne, il nuovo tesoro di San Gennaro. Attesi in Champions le notti di San Lorenzo e un campionato da protagonista. Talento puro. Finta e tiro. Ovunque io guardo il giro, nell’opre tue t’ammiro.comeLa fisicità aiuterà ancora la Juve ad essere la più forte? Nessun’altra squadra ha la sua potenza muscolare. È una squadra d’urto. L’urto di Munch.comeLa Var con quattro addizionali a bordocampo (quattro amici al Var) offre agli arbitri la consultazione televisiva di episodi controversi, ma a decidere è sempre l’arbitro che anche di fronte all’evidenza sbaglia come sta succedendo in questo periodo sperimentale. Oyo come Var? Male.comeIl fustigatore della farmacia juventina sarà contento per il recupero nel Medical bianconero del dottor Riccardo Agricola coinvolto nel processo doping agli inizi degli anni Duemila. Emo propheta in patria.