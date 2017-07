La stagione del Cuore Napoli Basket

si apre col botto: arriva Hrvoje Vucic

di Mario Triggiani

Dopo settimane di assordante silenzio, rotto solo per annunciare la separazione dal direttore sportivo Pino Corvo, il Cuore Napoli Basket torna a far parlare di sé, e lo fa nel migliore dei modi annunciando il primo innesto in vista della stagione di A2 2017/18.Si tratta di Hrvoje Vucic, centro croato classe 1991, uscito dall'Università di Walsh nel 2014 con 13,6 punti e 6,1 rimbalzi di media.Lo scorso anno Vucic ha vestito la maglia dell'Alkan Sinj nella massima serie croata, chiudendo con 16,2 punti e 5,7 rimbalzi nella prima stagione della sua carriera professionistica in cui ha avuto un minutaggio consistente.Al termine di una carriera universitaria che ha visto Vucic conquistare nel suo ultimo anno un posto nel secondo quintetto ideale di tutta la GLIAC, la Conference di Division II in cui erano inseriti al tempo i Cavaliers dell'Università di Walsh, coach Jeff Young spiegò la repentina crescita lo aveva portato Vucic a triplicare in un solo le cifre nelle voci punti e rimbalzi con il grande impegno che aveva lavorato l'intera estate per migliorare nella velocità e nella capacità di far valere il proprio corpo da 212 cm per 112 kg.È probabilmente proprio questa sua capacità di migliorarsi continuamente la principale qualità del centro nativo di Spalato, che ha confermato una crescita soprattutto mentale anche da senior, imparando a sfruttare al meglio una mobilità notevole per la sua stazza che gli consente ottimi movimenti in post basso.Vucic non disdegna inoltre i tiri da fuori, chiudendo sempre con buone percentuali da dietro l'arco, ed è infine un affidabile tiratore di liberi.Ovviamente sarà necessario verificare quale sarà l'impatto della realtà di un campionato di A2 sul centro ventiseienne che dovrà adattarsi il più presto possibile ad un gioco diverso, ma le premesse per poter dire di aver fatto un buon affare, essendosi assicurati un giocatore con enormi margini di crescita ci sono tutte, in attesa di lasciare la parola al campo.Mentre Napoli continua a sondare il mercato, si sta cercando l'accordo per rinnovare i contratti con Maggio e Mastroianni.I due giocatori hanno dichiarato più di una volta di voler restare a vestire la canotta azzurra, così come la società sembra intenzionata a trattenerli e l'intesa definitiva potrebbe essere trovata già nei prossimi giorni.Probabile dunque che l'accordo si trovi in tempi brevi, in attesa di conoscere il futuro di Nikolic, con il giocatore di proprietà di Capo d'Orlando che vorrebbe restare a Napoli almeno un altro anno.