Milan boom, spesi 120 milioni

Il rebus Roma: troppe cessioni

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 2.07.17)

7

6,5

6,5

6

5

5

5

Mentre c’è sempre in ballo Donnarumba, la Cina rossonera spende e spande per un rilancio in grande stile. Centoventi milioni già investiti. I difensori Musacchio dal Villarreal per 15 milioni e Rodriguez dal Wolfsburg per 18, l‘attaccante André Silva dal Porto per 38, il fantasista Kessie dall’Atalanta per 28, il centravanti Fabio Borini in prestito dal Sunderland che rientra in Italia dopo cinque anni in Premier. Gli obiettivi si sprecano: Kalinic 20 milioni, il biondino dell’Atalanta Andrea Conti (quasi fatto per 24) e, in alto nei cieli rossoneri, il turco Hakan Calhanoglu, luminoso centrocampista del Bayer Leverkusen annunciato in arrivo a Milanello per 20. Montella avrà mezza squadra nuova,Madama ha già speso 111 milioni senza rinforzarsi. Tra l’altro, 20 milioni per riscattare Cuadrado, 17 per il riscatto di Benatia, 25 per Caldara, 30 per Schick (21 anni), il gioiello croato della Sampdoria che, a prima vista, sembra un doppione dell’infortunato Pjaca (crac del ginocchio destro, tornerebbe in campo a settembre). Difesa sempre più vecchia, Rugani e Caldara pronti a ringiovanirla. Caccia spietata a una fonte luminosa e fisica a centrocampo, da N’Zonzi (il Siviglia chiede 40 milioni) a Matuidi del Psg (15 milioni, sfumato l’anno scorso). Fallito il tentativo di far giocare Pjanic davanti alla difesa. Allegri ha appena dichiarato che è stata la società a volere Higuain (col sacrificio di Dybala più lontano dalla porta).ha detto il tecnico. Pronti 85 milioni per puntare nuovamente alla Champions. Sembra possibile per 20 milioni il brasiliano Danilo, difensore e centrocampista del Real Madrid (non proprio tra le stelle madrilene). Obiettivo numero uno Bernardeschi, 35 milioni alla Fiorentina, 3 milioni l’anno al giocatore (0,7 a Firenze). Dopo avere spremuto Mandzukic, punta sul laziale Milinkovic Savic, 22 anni, 1,92, autentica quercia mobile, ma Lotito fa muro e avrebbe già rifiutato offerte da 50 milioni per il serbo.Reina resta. Potrebbe essere il friulano Meret (con filtro) il successore dello spagnolo, 20 anni, 1,90, protagonista della promozione della Spal in serie A, valutazione 20 milioni, cartellino di proprietà dell’Udinese. Una bella scommessa. Il Napoli lo lascerebbe per un anno alla Spal. Da Udine torna Duvan Zapata. Sarri non ha bisogno di rivoluzione e neanche di ritocchi, semmai qualche alternativa per gli esterni d’attacco. Già azzurro il franco-algerino Adam Ounas, 1,72, mancino naturale, 21 anni, 10 milioni al Bordeaux, seguito da tempo. In lizza lo spagnolo Alejandro Berenguer, 22 anni, 1,75, ala frizzante, 6 milioni all’Osasuna. Piccoli e belli. In arrivo dalla Roma l’esplosivo difensore destro Mario Rui, 26 anni, 1,68, portoghese, ben noto a Sarri ai tempi dell’Empoli. Ma il grande acquisto in difesa sarebbe il recupero definitivo di Tonelli, in attesa del rilancio di Maksimovic. A centrocampo, la rumba degli scugnizzi con Hamsik, Allan, Rog, Zielinski, Jorginho, Diawara.Cogito, ergo Suning. Pensa in grande la proprietà cinese dell’Inter. Dopo Gagliardini (2 milioni, riscatto a 20) preso in gennaio, ecco Spalletti in panchina (biennale da 4 milioni a stagione):. Da sei anni l’Inter non vince più niente. Vorrebbe portarsi a Milano un po’di Roma, ma Rudiger è andato al Chelsea per 33 milioni e Nainggolan cincischia, Manolas resta per 1,9 milioni al club giallorosso dopo avere rifiutato di toccare lo Zenit nonostante l’invito a 5,5 milioni l’anno. Facendo un po’ di soldi con cessioni minori che hanno fatto rientrare l’Inter nel fair play finanziario, ora ci sarebbero 150 milioni da investire sul mercato ed è possibile trattenere Perisic per il quale il Manchester United offriva 40 milioni. Preso dalla Sampdoria il difensore slovacco Skriniar per 30 milioni. Bernardeschi e Berardi nel mirino. Ma è lo spagnolo della Fiorentina Borja Valero, 32 anni, la luce che Spalletti cerca a centrocampo per illuminare la scena nerazzurra.Assalto alla diligenza bergamasca, splendida quarta nel campionato scorso. Gagliardini è andato via già a gennaio (Inter). La Juve le prende Caldara e rivuole Spinazzola. Il Milan attrae Andrea Conti dopo averle scippato Kessie. In bilico il Papu Gomez, eventuale dolorosa perdita perché morto un Papu è difficile farne un altro. Gasperini dovrà fare un altro miracolo.Resiste Lotito per trattenere i migliori. Sirena milaniste per Biglia e Keita, tentazione Juve per Milinkovic Savic. Gradito Pavoletti. Ambizione Moutinho, 30 anni, perno portoghese del Monaco, ma con ingaggio elevato. Squadra già solida.Partito Spalletti e persi Rudiger (per 38 milioni al Chelsea), Paredes (allo Zenit per 23) e Salah (42 al Liverpool), Szczesny rientrato all’Arsenal, Mario Rui in rotta per Napoli, chiusa l’epoca Totti, il nuovo allenatore Eusebio Di Francesco, pescarese con cuore giallorosso (), farà un calcio evangelico (). Recupererà Florenzi e gli hanno pescato due difensori in Olanda, il terzino destro Karsdop (14 milioni) e il messicano Hector Moreno (6 milioni). In arrivo da Lione per 5 milioni il francese Gonalons cercato dal Napoli due anni fa. Da valutare il cambio del tecnico.