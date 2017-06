Napoli Capitale Morale

di Redazione

La definizione “” è sinonimo di Milano, la città che, dall’Unità d’Italia in poi, si è messa alla guida del progresso del Paese e ha saputo guadagnarsi il ruolo di città-faro, pur non essendo la capitale ufficiale.Eppure, alla vigilia della spedizione di Garibaldi e della conquista del Sud da parte di Vittorio Emanuele II di Savoia, Milano era città subordinata a Vienna, cioè alla capitale di quell’Impero austriaco che dialogava con la capitale del Regno delle Due Sicilie, Napoli, la “capitale morale” dell’Italia pre-risorgimentale.Le città che hanno fatto la storia dell’Opera, i due poli uniti da rilevanti intrecci tra il Quattrocento e il Settecento, tra il Rinascimento e l’Illuminismo, allontanate dall’Unità nazionale e completamente separate dall’americanizzazione post-bellica, si proiettano nel futuro come diverse realtà dello stesso Paese. Ma davvero si tratta di mondi inconciliabili?è un documentato racconto dei percorsi e degli incroci tra le città-metafora delle due Italie, con un occhio vigile alle componenti Politica, Massoneria e Chiesa.È un chiarimento dei loro destini, necessario per ragionare su quanto ereditano dalle rispettive scelte storiche, culturali, economiche e urbanistiche, e per individuare i motivi delle differenti velocità del loro sviluppo.Una narrazione di due paradigmi, utile alla comprensione dell’origine della “” e del differente progresso di Nord e Sud del Paese.Dici “” e pensi a Milano. Dici Milano e pensi a finanza e panettone, ma anche ai suoi simboli: la Scala, il Corriere della Sera, l’Alfa Romeo.Eppure, il padre del glorioso teatro scaligero non avrebbe mai potuto costruire quella sala e la Milano neoclassica di fine Settecento se prima non fosse stato a imparare a Napoli.In quel teatro si giocava così febbrilmente d’azzardo che uno scaltro barista milanese, con l’opportunità di servir bevande, riuscì a spillare tanti soldi ai suoi concittadini comeda guadagnarsi la direzione del più importante San Carlo di Napoli e diventare nientemeno che “”, determinando dal Golfo le carriere internazionali degli artisti italiani e mettendo su, con la fortuna messa da parte, l’impresa edile che innalzò la basilica di San Francesco di Paola.E fu un napoletano trapiantato a Milano a fondare Il Corriere della Sera, il quotidiano oggi più diffuso in Italia, e fu ancora un napoletano a definire Milano la “”, ma con un significato ben diverso da quello che gli si è dato erroneamente dal dopoguerra in poi.E sempre un napoletano, nel primo Novecento, salvò dal fallimento la giovane fabbrica di automobili di Milano, creando il mito motoristico della “”.Si potrebbe proseguire oltre a snocciolare gli incroci tra le due città, ma tanto basta per dedurre quanto sia significativa l’impronta di Napoli nella storia recente della città della Madonnina e nei suoi simboli e per rimandare alla lettura diNel titolo è chiarissimo il riferimento a Milano, la co-protagonista, ma è Napoli la prima attrice, perché oggi è la controversa metropoli del Sud ad aver bisogno di essere decifrata e capita, raccontandone il percorso ma tenendo d’occhio quello del capoluogo lombardo, che sembra non aver bisogno di approfondimenti.Sembra, appunto, perché gli elementi dominanti della narrazione di entrambe si sono ridotti ai ritardi partenopei e ai progressi meneghini, alla criminalità organizzata napoletana e alla finanza milanese.Il paradosso di Napoli è l’occultamento dei suoi valori positivi dietro l’immagine imposta del male; quello di Milano è l’eccessivo ingombro della sua immagine di città impegnata nel profitto.Eppure vi fu un tempo dei Lumi e della Cultura in cui Napoli dialogava con Vienna, allorché la corte asburgica portò la cultura partenopea e le novità del Regno borbonico nel sottoposto Ducato di Milano, compreso l’emblema contemporaneo della cultura milanese, quel Regio Ducal Teatro di Santa Maria alla Scala che fu diretta emanazione del Real Teatro di San Carlo di Napoli e del Teatro di Corte della Reggia di Caserta.Dal 1861 in poi è stata Milano ad anticipare tutti, tant’è che la sua galleria “” in ferro e vetro ha fatto da modello per la “” di Napoli.Due anni di indagine e scrittura per chiarire come si sia concretizzato un capovolgimento nazionale: da Napoli, universalmente riconosciuta come la città più importante dell’Italia di metà Ottocento, a Milano, periferica contea asburgica cresciuta enormemente di rilevanza, fino ad affermare la sua identità di metropoli moderna ed europea.Due città che, per diversi aspetti, hanno in Torino la rivale comune e che, forti delle proprie identità, hanno cancellato Roma dalle loro toponomastiche.Due metropoli che rappresentano il Nord e il Sud, raccontate sullo sfondo delle vicende politiche nazionali, ma anche di quelle apparentemente estranee della Chiesa e della Massoneria in conflitto tra loro, che invece proprio nelle evoluzioni del processo unitario ebbero grande importanza.edizioni Magenescollana ‘Voci dal Sud’pagine 320La nascita della Napoli europea – Napoli e Milano nell’Italia delle arti e delle armi - La dominazione spagnola e l’età barocca – Le trasformazioni sociali al tempo dei VicereamiLa nascita del tempio napoletano della musica – La rivoluzione architettonica del teatro - L’erudito Karl Joseph von Formian – Un diplomatico asburgico porta la cultura di Napoli a Milano - Mozart nel paese della musica – Il genio di Salisburgo influenzato dai musicisti napolitani - Giuseppe Piermarini, il padre della Scala – Un vanvitelliano apprende a Napoli e applica a MilanoIl rosicruciano Raimondo de’ Sangro – Il primo Gran Maestro dei territori italiani - La politicizzazione delle logge – Lo scontro tra poteri nella capitale della Massoneria italiana del ’700 - L’intromissione degli Illuminati di Baviera – Un agente segreto a Napoli per sobillare i frammassoni - La diffusione del giacobinismo – Il completo deragliamento della MassoneriaLa grandeur di Milano – La città specchio del potere di Napoleone - Napoli a Gioacchino Murat – Il Maresciallo dell’Impero diventa Re del Sud - La nuova facciata del Teatro di San Carlo – Il milanese Barbaja irrompe sulla scena partenopea - Napoli anello debole della grandeur – Scontro in famiglia tra Napoleone e MuratLa nuova sala del Teatro di San Carlo – Antonio Niccolini firma il teatro più bello del mondo - Il regno di Domenico Barbaja – “Il principe degli impresari”, la primadonna e il successo di Rossini - Lo slancio verso il progresso – Napoli e Milano in cerca di autonomia - La Scala verso la gloria risorgimentale – Il teatro di Milano diviene simbolo dell’Unità - Milano con la rivale Torino, Napoli con Roma - L’unione anti-austriaca al Nord e il legittimismo al Sud - La Massoneria risorgimentale – Il contributo delle logge alla cancellazione del Regno di NapoliIl processo di modernizzazione – Crescita di Milano e ritardo di Napoli tra Unità e Grande Guerra - Napoli e Milano tra le due Guerre – Dalla riorganizzazione fascista ai bombardamenti degli AlleatiGli anni Cinquanta e Sessanta – La ricostruzione postbellica e il “miracolo economico” - Gli anni Settanta e Ottanta - La grande recessione e il gran disimpegno - Gli anni Novanta – Dalla Tangentopoli milanese all’effimero “rinascimento napoletano”