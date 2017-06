Passilongo, piano... con le parole

chiude la stagione del Music Art

di Adriano Cisternino

”, sembra un monito se non addirittura una minaccia.E invece è solo (solo?) una rubrica giornalistica di invito all'ascolto musicale che Claudio Passilongo, giovane pianista napoletano, cura per il giornale online “ gettalarete.it ”.È una delle tante attività che ruotano intorno a questo musicista a tutto tondo, atteso venerdì 30 giugno (ore 21) al Music Art, in trio con Corrado Cirillo al contrabbasso e Luigi Casa alla batteria. Sarà l'ultimo concerto della stagione del club della Torretta.Passilongo, che vive da tempo pressoché stabilmente in Danimarca e si esprime essenzialmente in jazz, verrà apposta a Napoli per questo concerto e per respirare un po' d'aria di casa che ogni tanto fa bene.Ma dal jazz parte spesso per incursioni in svariate attività musicali, dirette o indirette, come concerti di classica, colonne sonore anche di spettacoli teatrali, programmi radio-televisivi di divulgazione, varie ed eventuali.Pianista, compositore, arrangiatore, Passilongo nasce giovanissimo autodidatta di pianoforte, chitarra e basso elettrico per poi diplomarsi a S. Pietro a Majella in composizione e, orchestrazione e improvvisazione jazz col massimo dei voti.Naturalmente ha già varie pubblicazioni a suo nome tra cui un ispirato “”, in piano solo, che sintetizza al meglio il suo indiscusso talento.”, anticipa via mail al pubblico del MA.Ci sarà certamente da divertirsi.