“Palazzokimbo”, un romanzo di Piera Ventre

di Giovanna D'Arbitrio

Si è concluso con successo a Sabaudia il Premio Pavoncella 2017 con la premiazione delle 12 brillanti candidate già indicate in un comunicato stampa di Romano Tripodi che la sottoscritta ha divulgato in un precedente articolo. http://www.napoli.com/43200Il particolare interesse che nutro verso la letteratura mi induce a soffermarmi sul romanzo di(Ed. Neri Pozza) che ha vinto il Premio Pavoncella in tale settore.Ben illustrato senz’altro il testo nella scheda di presentazione elaborata dall’editore. Eccola:(Presentazione della casa editrice Neri Pozza)Davvero coinvolgenti i ricordi d’infanzia di Stella, ricordi che appartengono alla “memoria collettiva” degli anni ’70, in particolare per i napoletani che non solo si ritrovano negli eventi storici di quegli anni, ma anche nelle realistiche e folcloristiche descrizioni di vicoli, espressioni dialettali, detti, proverbi, tradizioni popolari, saggezza e superstizioni.Un romanzo ben costruito, un mix di moderno e di antico, miserie e nobiltà, luci ed ombre, drammatici eventi storici e vita quotidiana, il tutto visto attraverso gli occhi di una bambina che cerca di conoscere ed affrontare il mondo. Lo stile è originale, sicuro, caratterizzato da una grande potenza narrativa. Particolari le pagine scritte in corsivo, significative pause tra un capitolo e l’altro.Dai cenni biografici suapprendiamo che è nata a Napoli nel 1967. Laureata in Logopedia presso l’Università degli studi di Pisa, è specializzata in Assistente alla comunicazione.Socia ordinaria dell’associazione di promozione sociale “Comunico”, collabora con le scuole e con “l’Ente Nazionale Sordi di Livorno”, città in cui vive dal 1987.Ha pubblicato testi brevi su raccolte antologiche e siti letterari. Nel 2011 la raccolta di, pubblicata da Edizioni Erasmo, ha avuto una segnalazione della giuria al Premio Renato Fucini.