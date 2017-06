Caro Insigne, la maglia di Diego pesa

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 14.06.2017)

Aggancio morbido col piede sinistro, sul lancio di Spinazzola, delicato stop di petto e, senza che la palla toccasse mai terra, destro filante nell’angolo alto lontano, parabola di rara fantasia e precisione. Il più maradoniano dei tiri nella porta del Liechtenstein.Questa è stata la prodezza di Lorenzo Insigne a Udine con la nazionale, domenica scorsa, nella serata, per giunta, in cui aveva il numero 10 sulla maglia. Un incrocio d’incantesimo tra il gol e il numero sulla schiena.Ultima ma non unica prodezza del niño di Frattamaggiore nel suo vasto repertorio di colpi di classe, dal gol all’Argentina a Roma con un colpo di biliardo, alla punizione contro il Borussia Dortmund che costrinse il portiere australiano dei tedeschi a schiantarsi contro un palo rimettendoci due incisivi, al gol di Madrid da metà campo che beffò Navas, al rigore impeccabile contro Neuer a Bordeaux nell’ultimo Europeo.E, prima ancora, col Pescara di Zeman i gol “pittati”, un po’ già pibe.Il capolavoro di Udine, seguito da un oh di meraviglia, ha lanciato definitivamente la discussione sulla maglia numero 10 del Napoli.Maradona l’indossò l’ultima volta a Genova contro la Sampdoria prima d’essere “segato” con l’antidoping doloso di quei tempi.Era il 24 marzo 1991. Se ne andò Diego e la sua maglia numero dieci divenne una reliquia.Prima però d’essere ritirata, nell’estate del 2010, la indossarono casualmente Fausto Pizzi, Beto che doveva essere il “Baggio nero”, il pirata del gol Igor Protti, Claudio Bellucci, Bogliacino.In serie C era ancora di moda la numerazione dall’uno all’undici. Nel primo anno in C, la 10 non comparve e il centrocampista veronese Nicola Corrent indossò la maglia numero 20.Poi don Roberto Sosa, il Pampa, indossò l’ultima 10 azzurra il 30 aprile 2006 facendo gol al Frosinone. Pianse e si commosse parlando con Maradona per avere osato tanto.È opinione comune che, in omaggio a un campione irripetibile, la sua maglia numerata possa venire ritirata, ma non per sempre. Perché, dopo un po’ d’anni, è bello consegnare una maglia magica a un giovane calciatore che ne fosse degno.Ne è degno Lorenzo Insigne? Il punto è che la 10 di Maradona viene considerata “unica” al mondo.Maglia e numero di un giocatore assoluto, impagabile, non paragonabile, di eccezionale personalità, capace di vincere un Mondiale “da solo”, capace di conquistare i due unici scudetti del Napoli, capace d’ogni prodezza e incantamento, artista di un calcio gioioso, messaggero di felicità. E un bel po’ di roba, accidenti.L’anno scorso, a fine gennaio, Lorenzo eseguì “a regola di pibe” un calcio di punizione al San Paolo che lasciò stecchito il portiere Skorupski dell’Empoli sopraffatto quel giorno da una “manita” azzurra.La prodezza di Insigne illuminò da sola il pomeriggio di Fuorigrotta. De Laurentiis esclamò senza ritegno: “È un colpo alla Maradona”.Da Dubai, Diego disse: “È stato bravo”. E, alla domanda se il ragazzo napoletano fosse degno della maglia numero 10 dopo il gran “colpo” all’Empoli, rispose: “La 10 non si tocca”.Nostalgici dei tiri mancini aggiungono che il pibe calciava di sinistro, Insigne colpisce di destro.Il fatto è che, nell’ultima annata, Lorenzo Insigne non si è limitato a imitare, seppure col piede destro, le geniali giocate di Diego, imitandolo alla grande a Udine.Lorenzo è maturato. Non è più il solista testardo del gol, il ragazzo capriccioso nelle partite non brillanti, il fanciullo ombroso nelle sequele delle sostituzioni.È diventato uomo-squadra. Altruista, trascina i compagni. Dà l’esempio. Il Napoli oggi è Insigne.Le “lezioni” di Sarri sono servite da quando, sostituendolo, replicava duro alle rimostranze di Lorenzo agli ultimi tempi in cui il tecnico l’ha definito l’unico talento italiano, “un giocatore straordinario che ha fatto più gol e assist di altri più reclamizzati”, “ha fatto il salto di qualità e potrà diventare uno dei più forti al mondo”, “ha una bella faccia di cazz”, è napoletano e mi piacerebbe che diventasse la bandiera del Napoli”, “è una storia bella perché il calcio non è fatto solo di numeri, ma anche di romanticismo”.Investitura totale, ma la maglia numero 10? Sarebbe un bel premio per Insigne. La vera 10 dopo quella di Maradona? Forse lo caricherebbe di troppa responsabilità, di eccessiva attesa e si sa come funziona a Napoli, al primo errore apriti cielo, il paragone puntiglioso dei nostalgici, il ravvedimento dei più generosi, insomma un tormentone.Manteniamoci calmi e non affrettiamo i tempi. A Roma che cosa faranno con la maglia di Totti?La 10 in nazionale è un’altra cosa, non ha precedenti angustianti, Rivera, Baggio e Del Piero sono lontani.Dicono i pignoli del bla-bla-bla tecnico-tattico che Insigne non è un “vero dieci”, perché è un esterno, e sì, va bene, con quel suo movimento a mezza luna, superando l’avversario, rientra da mezz’ala ed esegue prodezze da interno.Ma, insomma, cip, cip e ciciap. Alle strette, aspettiamo l’occasione migliore.La prossima sarà un’annata molto impegnativo per Insigne. La nazionale lo chiama alle prodezze contro la Spagna e ai Mondiali in Russia.Il Napoli ha lanciato la sfida tricolore. La soluzione è la più sognata da molti, già vagheggiata e scritta: la consegna della maglia numero 10 direttamente da Maradona a Insigne il 20 maggio prossimo col Napoli campione d’Italia.Allora, proprio, non ci sarebbe più niente da dire.