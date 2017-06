Nastro-Amato, acrobazie in jazz

di Adriano Cisternino

La stagione del Music Art si avvia alla conclusione. Ultimi tre concerti prima della sosta estiva e il club presieduto da Ennio Forte si prepara a sparare autentici fuochi d'artificio.A cominciare da venerdì 16 (ore 21) con quella che è stata definita “serata evento” perché raccoglie in un unico appuntamento quattro jazzisti di alto profilo che, naturalmente, annunciano una serata tutta da gustare.Francesco Nastro al pianoforte e Giovanni Amato alla tromba saranno accompagnati da Luca Bulgarelli al contrabbasso e Pietro Iodice alla batteria.Le acrobazie alla tastiera di Nastro, insomma, si fonderanno e si alterneranno con le ricercatissime sonorità della tromba di Amato e già questo sarebbe più che sufficiente per assicurare una serata di jazz di alto profilo, a tutto beneficio di palati anche molto esigenti.Ma come se non bastasse, al loro fianco Peppe Reale ha chiamato una sezione ritmica di prim'ordine. Luca Bulgarelli è un bassista abruzzese emerso subito nel panorama nazionale e Pietro Iodice, napoletano ormai residente a Roma, è da tempo uno dei batteristi più ricercati.In arrivo insomma sulla pedana del club della Torretta un quartetto di musicisti che si conoscono bene e si fidano pienamente l'un l'altro, per cui trascineranno il pubblico in una serie di esecuzioni di pezzi standard con raffinata sensibilità, che è quello che il pubblico gradisce di più perché gli standard colpiscono sempre nel segno.Non mancherà qualche omaggio alla canzone napoletana che Peppe Reale impone quasi come tassa obbligata a tutti i musicisti che passano per il MA.Una tassa che hanno “pagato” volentieri - a modo loro, s'intende – anche musicisti stranieri, figuriamoci se si potranno sottrarre artisti campani come Francesco Nastro o Giovanni Amato.I quali naturalmente proporranno letture molto personali di canzoni napoletane classiche.Ma la rivisitazione in chiave jazz di pezzi classici è ormai una tendenza in crescita perché riscuote molto, sia sulle pedane che in platea.Ed allora ben venga la canzone napoletana in jazz, come ha già dimostrato il successo commerciale della trilogia del Biseo-Sanjust quartet, peraltro ospite del MA solo qualche settimana fa.