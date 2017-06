Napoli torna tra le grandi del basket: è promozione in A2

di Mario Triggiani

Dopo undici anni dalla Coppa Italia conquistata a Forlì, dopo nove anni dalla scomparsa del Napoli Basket di Maione, dopo otto anni di fallimenti e prese in giro, la città di Napoli torna ad esultare per il basket.Il Cuore Basket Napoli griffato Generazione Vincente ha sconfitto ieri sera Bergamo nella finalina delle Final Four di Montecatini conquistando l'ultimo pass disponibile per l'accesso alla prossima stagione di A2.È stato il trionfo di un progetto nato in sordina lo scorso luglio, quando patron Ruggiero decise di portare nel capoluogo il titolo del suo Cilento Basket Agropoli, reduce da una scalata nelle serie minori con cinque promozioni consecutive, trasformandolo nel Cuore Basket Napoli che ieri ha conquistato la sesta.Alla prima gara in casa (giocata peraltro a Cercola per indisponibilità del PalaBarbuto) c'erano poco più di trenta spettatori, nelle ultime ci si è assestati stabilmente sopra le tremila presenze, segno di un entusiasmo che è cresciuto sempre più tra tifosi ed addetti ai lavori.Ruggiero è riuscito a non scoraggiarsi di fronte alla difficoltà iniziali dimostrando come anche a Napoli si possa fare del basket vincente senza che i problemi e gli imprevisti extra-field debbano rovinare tutto.La gara di ieri è combattuta per tutti i quaranta minuti, con Bergamo che si rende conto di essere anch'essa all'ultima spiaggia e non molla fino alla sirena finale.Napoli è trascinata da un Visnjic all'ennesima grande prova stagionale. Il centro serbo, che da anni dominava le minors campane, è stato assoluto protagonista anche nell'ultima gara di questa Serie B dimostrando come anche a trentotto anni si possa essere dominanti contro avversari che forse saranno anche più mobili o atletici, ma che hanno la metà del cervello e del Cuore di Njegos, autore ieri di una prova da 31 punti, 13 rimbalzi e tantissime altre piccole cose che non si leggono nel tabellino.Grande prestazione anche per l'altro serbo Nikolic, cresciuto esponenzialmente nel corso della stagione, che si rivela inarrestabile quando decide di attaccare il ferro ma soprattutto dimostra di avere ancora enormi margini di miglioramento.Il cartellino dell'ala classe 1997 è di proprietà di Capo d'Orlando, ma sicuramente Napoli farà di tutto per assicurarsi il rinnovo del prestito per poter affrontare anche il prossimo campionato di A2 con Nikolic nel quintetto.Si chiude dunque una stagione favolosa per il Cuore Napoli Basket, che ha conquistato la Coppa Italia e la promozione in un'annata dove ben pochi la prevedevano tra le protagoniste.Merito anche del duro lavoro e della progettazione di coach Ponticiello, che ha accettato con entusiasmo un incarico difficile dovendo cercare di tornare a far parlare di basket in una città già bruciata da troppi recenti fallimenti.L'allenatore nativo di Sant'Antimo ha raccolto la sfida spinto da quello che ha sempre chiamato "Napoli Calling" riuscendo a stravincerla grazie ad un'etica del lavoro che ha comportato tante notti a scrutare i video delle avversarie e tantissimi pomeriggi ad allenarsi in giro per la Campania.Smaltita la sbornia per l'insperata promozione, verrà tra qualche settimana il momento delle scelte difficili per il Cuore Napoli Basket, chiamato a programmare la prossima stagione di A2.Tante le nuove sfide, tante le nuove insidie, ma dopo questi splendidi mesi che hanno visto una squadra, che secondo il suo stesso presidente non avrebbe ammazzato il campionato, riuscire a centrare l'accoppiata Coppa-promozione, nulla potrà spaventare i dirigenti ed i giocatori napoletani.Perché in questi anni si è sempre detto che "a Napoli è tutto più bello ma anche più difficile", ma ciò che ha dimostrato questa società è che le difficoltà ci sono e ci saranno sempre, ma con la dedizione ed il duro lavoro niente potrà mai essere impossibile.CO.MARK Bergamo - Generazione Vincente Napoli 59-64 (10-14, 8-11, 23-19, 18-20)Rei Pullazi 24 (7/13, 2/10), Simone Berti 13 (5/7, 1/7), Tommaso Milani 6 (2/3, 0/5), Alessandro Panni 5 (0/4, 1/2), Paolo Chiarello 4 (2/7, 0/0), Nicola Bastone 4 (2/3, 0/0), Dimitri Lauwers 3 (0/0, 1/4), Nicolo Cazzolato 0 (0/0, 0/1), Ferdi Bedini 0 (0/0, 0/0), Marco Planezio 0 (0/0, 0/0)8 / 1446 11 + 35 (Rei Pullazi, Simone Berti 13)18 (Simone Berti 6)Njegos Visnjic 31 (5/10, 4/5), Stefan Nikolic 11 (5/11, 0/2), Andrea Barsanti 9 (1/4, 1/9), Roberto Maggio 8 (0/2, 2/8), Domenico Marzaioli 3 (0/3, 1/3), Mattia Mastroianni 2 (1/3, 0/0), Ferdinando Matrone 0 (0/1, 0/0), Andrea Murolo 0 (0/1, 0/0), Alessio Ronconi 0 (0/1, 0/0), Bruno Rappoccio 0 (0/0, 0/0)16 / 2235 7 + 28 (Njegos Visnjic 13)10 (Roberto Maggio 3)