Spinazzola sfonda a sinistra,

l’emozione frena Pellegrini

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 12.06.2017)

Un portierone di 40 anni e 169 partite in nazionale contro i fringuelli del Principato. In gita a Udine. Fila fuori un tiro insidioso di Polverino da trenta metri. Alta una conclusione di Frick. Raccoglie sette palloni passatigli dai compagni.Rilanciato dal finale di stagione col Manchester United. Duello rusticano con Burgmeier. Avanza. Non proprio brillante.A riposo Bonucci anche sotto diffida (la prossima è con la Spagna), va in campo il più vecchio (36 anni) dei draghi juventini e deve vedersela con l’amico Frick (un diciannovenne). Serata tranquilla. Gli lascia solo un tiro.Piedone lo sbirro è il più libero dei difensori e gli tocca impostare (maronna!). Due volte va a concludere.Una delle cinque stelle dell’Atalanta di Gasperini che la Juve vuole riportare a Vinovo. Terza presenza azzurra. Svaria sulla fascia sinistra che Insigne, accentrandosi, gli lascia libera. Suo l’assist per il quinto gol.Con 114 presenze, 21 gol e 34 anni è il leader e il cuore del gioco della nazionale. Marcato a vista anche da tre avversari. Fatica a imporsi.Vent’anni, centrocampista del Sassuolo, undicesimo esordiente in nazionale con Ventura. Frenato dall’emozione. Sale di tono nel finale.Il trentenne impettito della fascia destra va subito in gol (2’), annullato per offside inesistente. Molto attivo, ma impreciso. Esce dopo un’ora.Canta il Gallo che a Vaduz, nel match di andata, aveva già segnato due gol. Si ripete sull’assist di Insigne per il raddoppio. Poi consegna a Eder la palla del 3-0 ed esce.È il cannoniere della nazionale di Ventura (5gol). Un tiro parato e uno alto nel primo tempo. Resta a secco. Esce al 66’. Non in serata.Partitissima. Una serata di gloria. Sedicesima in azzurro per Lorenzinho. Gioca con la maglia numero 10 dei talenti. Talento confermato. A Udine è il migliore. Mentre monta l’ansia per la sospirata goleada, aggancia di sinistro, accarezza la palla col petto e la scaraventa in rete di destro sbloccando il risultato (35’). Udine gli porta bene. Al Friuli aveva segnato anche alla Spagna in amichevole. È l’attaccante che tira di più. A Immobile (il tandem di Pescara) offre cinque palloni invitanti. Poi lancia Belotti per il raddoppio. In grande evidenza sino alla fine (unico attaccante a restare in campo per i 90’), dà l’avvio all’azione del quinto gol.Entra per Candreva (60’). Subito al tiro, alto. Poi impegna Jehle con una gran conclusione (78’). Infine, gran rasoiata per il 4-0. Si prende gli applausi di Buffon (entrambi di Carrara).Rileva Immobile al 66’ e va in gol sull’assist di Belotti per il 3-0.In campo per Belotti (75’). Si prende la sua soddisfazione mettendo a segno il 5-0 sull’assist di Spinazzola.Nella patriotica Udine, l’Italia fatica a spezzare le reni al Liechtenstein, un Paese che fa meno abitanti di Battipaglia.Ma Insigne nel primo tempo traccia la strada della goleada che si realizza nella ripresa.Il Liechtenstein, ardimentoso nel primo tempo, si scioglie nella ripresa. Troppa la differenza tecnica.Continuano le prove del 4-2-4 con gli esterni d’attacco (Candreva e Insigne) pronti a coprire per un 4-4-2. Ma contro la Spagna ci vorrà forse un modulo più affidabile, dal vecchio 3-5-2 di Conte a un più ardito 4-3-3 fortificando la linea di centrocampo.La Spagna vince a fatica a Skopje contro la Macedonia (2-1) dove anche l’Italia aveva sofferto. Il 2 settembre, a Madrid, contro gli spagnoli il pass essenziale per il Mondiale 2018 in Russia. Zitti e Mosca.