L’Italia si sbarazza del Liechtenstein

di Mimmo Carratelli

Il Liechtenstein ha resistito un tempo, piegato appena dal gol di Insigne, ed è crollato nella ripresa. Non c’era partita e l’Italia l’ha confermato. Goleada per 5-0 a Udine.La Spagna piega la Macedonia a Skopje (2-1) e resta alla pari dell’Italia in testa al Gruppo G delle qualificazioni mondiali per Russia 2018.Si è ridotta la differenza-reti fra le due nazionali: +18 per la Spagna, +14 per l’Italia.Il prossimo appuntamento (2 settembre) sarà Spagna-Italia a Madrid. Deciderà il primo posto. Passa solo la vincitrice del girone. La seconda dovrà andare agli spareggi fra le migliori otto seconde delle qualificazioni europee.La nazionale di Ventura ha fatto fatica nel primo tempo contro un Liechtenstein ardimentoso, però mai pericoloso dalle parti di Buffon (un gran tiro dalla distanza di Polverino nel primo tempo, una conclusione finale di Frick nella ripresa: occasioni fuori bersaglio).È stato un magnifico Insigne a trascinare l’Italia al successo. Protagonista assoluto nel primo tempo sbloccando il risultato con una prodezza (35’). Poi, migliore in campo sino alla fine.In tandem sulla sinistra con le avanzate di Spinazzola, Insigne ha spolverato giocate di classe invitando ripetutamente al gol Immobile.È stato l’azzurro con più tiri a rete. È rimasto in campo sino alla fine, sempre sotto le luci della ribalta. I migliori palloni li ha giocati lui (compreso l‘assist a Belotti per il raddoppio).Poco impegnata la difesa azzurra, però attenta nel primo tempo sulle puntate del Liechtenstein che recuperava palla e schizzava in avanti.Centrocampo inedito con De Rossi, non in forma smagliante a fine stagione, e l’esordiente Lorenzo Pellegrini del Sassuolo. In mezzo al campo, finché ha retto, il Liechtenstein in superiorità numerica ha avuto buon gioco. Nel secondo tempo si è sciolto.L’avversario era di scarsa caratura (0-8 in Spagna) con un solo gol all’attivo e, ora, 24 al passivo. All’andata, a Vaduz, aveva già preso quattro gol dall’Italia.È mancato un po’ Immobile. Forse troppo vicine le due punte centrali (Immobile e Belotti) per trovare lo spazio per le giocate più utili.Candreva sulla destra, sui lanci di Pellegrini, ha giocato molti palloni prima di lasciare il posto a Bernardeschi (60’).L’interista aveva segnato un gol regolare al 2’, annullato per un fuorigioco che non c’era. Brillante l’ingresso di Bernardeschi che cercava subito il tiro centrando il gol del 4-0.Nella ripresa entravano anche Eder per Immobile (66’) e Gabbiadini per Belotti (75’). Entrambi sono andati a segno: Eder sull’assist di Belotti, Gabbiadini sull’assist di Spinazzola.Belotti ha segnato il terzo gol al Liechtenstein, due li aveva fatti a Vaduz nel match di andata.Si riprenderà a settembre contro la Spagna. La sensazione è che ci vorrà una nazionale più agguerrita e, soprattutto, ben disposta ed efficace a centrocampo.Bisognerà contenere gli spagnoli, romperne la ragnatela dei passaggi contrattaccando con puntualità. Pare difficile sostenere una sfida a viso aperto.L’Italia avrà una sola chance: vincere. Anche il pareggio non basterebbe.Buffon; Darmian, Barzagli, Chiellini, Spinazzola; De Rossi, Pellegrini; Candreva (60’ Bernardeschi), Belotti (75’ Gabbiadini), Immobile (66’ Eder), Insigne.Jehle; Rechsteiner, Malin, Gubser, Goppel; Polverino (87’ Quintas); Salanovic (60’ Brandle), Hasler, Martin Buchel, Burgmeier (68’ Wolfinger); Frick.Clancy (Scozia).35’ Insigne, 52’ Belotti, 74’ Eder, 83’ Bernardeschi, 91’ Gabbiadini.Italia-Liechtenstein 5-0Macedonia-Spagna 1-2Israele-Albania 0-316 Spagna (gol 21-3: +1816 Italia (gol 18-4, +149 Albania (7-8)9 Israele (9-12)3 Macedonia (8-13)0 Liechtenstein (1-24).Spagna-Italia a MadridAlbania-LiechtensteinIsraele-Macedonia