Orzinuovi è troppo forte, Napoli deve arrendersi

di Mario Triggiani

La Generazione Vincente Napoli non conquista la promozione al primo tentativo, venendo sconfitta da Orzinuovi nella prima giornata delle Final Four di Montecatini con il punteggio di 68-58.La gara è equilibrata fino alla fine del primo tempo, quando una bomba sulla sirena della formazione lombarda le regala un vantaggio di tre punti che Orzinuovi è brava a mantenere fino al termine della gara.Napoli nel secondo quarto sembra sbandare completamente, sbagliando appoggi facili ed avendo problemi di falli nel settore lunghi, poi nel secondo tempo si riprende psicologicamente e prova la rincorsa, ma anche quando riesce a portarsi a sole cinque lunghezze di svantaggio ai giocatori in canotta azzurra manca la lucidità per riacciuffare il pareggio.Con Visnjic e Mastroianni che hanno lottato tutta la gara con i falli ed un Matrone troppo nervoso, unico a cercare di tenere in piedi la squadra dal pitturato è stato Nikolic, mentre Barsanti (1/9 da tre) e Maggio (1/8) non hanno trovato la giusta misura dalla lunga distanza.Adesso per Napoli c'è l'ultima spiaggia. Bisognerà vincere oggi alle 18:00 contro Bergamo, sconfitta dal Montegranaro nell'altra gara di ieri, per poter conquistare l'ultimo posto disponibile nella prossima A2. Gli avversari di oggi pomeriggio sono parsi non irresistibili, ma comunque certamente saranno agguerriti quanto i napoletani per conquistare il traguardo.Coach Ponticiello dovrà essere ancora una volta magistrale nel convincere i suoi uomini a gettare il cuore oltre l'ostacolo e fare l'ultimo sforzo per coronare una stagione che, a prescindere da ciò che reciterà il tabellone alla fine della gara di oggi, è stata davvero una boccata d'aria fresca per il pubblico napoletano, giunto anche in questi giorni numeroso al PalaTerme di Montecatini.Orzinuovi - Generazione Vincente Cuore Napoli 68-58 (17-14, 18-8, 16-19, 17-17)Rodolfo junior Valenti 13 (4/8, 0/0), Giorgio Piunti 12 (4/8, 1/1), Antonio Ruggiero 10 (2/4, 2/5), Mohamed Toure' 9 (2/6, 1/4), Marco Bona 9 (1/6, 1/5), Riccardo Perego 5 (2/2, 0/0), Andrea Scanzi 4 (2/4, 0/7), Carlo Cantone 4 (2/4, 0/2), Davide Zambon 2 (1/1, 0/0), Massimiliano Fossati 0 (0/0, 0/0)13 / 1837 16 + 21 (Rodolfo junior Valenti 8)12 (Marco Bona 4)Stefan Nikolic 14 (6/8, 0/2), Roberto Maggio 11 (3/4, 1/8), Mattia Mastroianni 9 (3/3, 1/2), Andrea Barsanti 8 (1/2, 1/9), Njegos Visnjic 7 (0/3, 1/2), Domenico Marzaioli 4 (2/3, 0/1), Alessio Ronconi 3 (1/2, 0/0), Andrea Murolo 2 (1/1, 0/0), Ferdinando Matrone 0 (0/2, 0/0), Bruno Rappoccio 0 (0/0, 0/0)12 / 1928 4 + 24 (Njegos Visnjic 7)6 (Roberto Maggio 3)