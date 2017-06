Tullio Pironti, 80 voglia di libri

di Adriano Cisternino

Entri, lanci lo sguardo oltre il bancone, e lo vedi lì, chino sulla scacchiera per l'ennesima partita, a litigare con l'avv. Salvatore Maria Sergio, gentiluomo di antico stampo, ex-schermidore, sempre impeccabile in giacca, cravatta e gilè anche in piena estate., quasi si giustifica Tullio Pironti, 80 anni appena compiuti oggi, 10 giugno, con la partecipazione di tanti amici venuti a festeggiarlo, e ancoracome recita l'invito alla festa di compleanno.In realtà il gioco, le sfide e la voglia di mettesi in gioco hanno caratterizzato la sua vita da sempre, da quando era ancora un pugile dilettante della palestra 'Olimpia, in odore di nazionale, e sul ring giocava con gli avversari mostrando quello che lui definivaE poi le serate e le mezze nottate ai tavoli di poker con gli amici, senza trascurare episodiche puntate in qualche casinò (Venezia, Sanremo...) e ancora la libreria in via Domenico Capitelli, due passi da piazza del Gesù, con le frequenti visite a Fausto Fiorentino, “editore e libraro”, che era lì, in fondo alla discesa di Trinità Maggiore, con la sua casa editrice.Tullio ci passava quasi tutti i giorni con la scusa di un caffè al bar dell'angolo, per scambiare due chiacchiere con. In realtà cercava di rubargli il mestiere perché sognava già l'irruzione nell'editoria.E infine e soprattutto piazza Dante 30, dove aveva imparato da ragazzo il mestiere di libraio con papà Antonio e mamma Rosa, attenta cassiera nel periodo-baraonda della: di tutti i fratelli, Tullio era il più incostante in libreria, ma imparava presto.Divenne il suo regno, quando don Antonio decise di lasciargli l'impegnativa eredità di una delle librerie più accorsate di Napoli, che lui trasformò gradualmente in un punto di riferimento culturale e ritrovo per giornalisti, musicisti, scrittori, politici e intellettuali di ogni campo, che passavano e passano tuttora, si fermano, tra un caffè, un aperitivo e – perché no? - un veloce lunch al vicinoo aldopo la chiusura dello storicoDiscutono con lui di libri, pubblicati o da pubblicare, di fenomeni e problemi della città, da trattare o da scrivere, perché Pironti e la casa editrice da lui inventata all'inizio degli anni '70 sono come una grande madre dalle braccia larghe, pronta ad accogliere e a recepire ogni impulso intellettivo, da qualsiasi parte del mondo arrivi, per tradurlo in libri.Da sportivo qual’era cominciò con un libro su Monaco '72, le olimpiadi insanguinate, scritto da Mimmo Carratelli, all'epoca inviato delsull'avvenimento.Fu solo il blocco di partenza dal quale prese il via una casa editrice che ha poi pubblicato centinaia di titoli, molti dei quali di grande successo editoriale, a cominciare dadi Joe Marrazzo, da cui fu tratto anche il film omonimo interpretato da Ben Gazzara per la regìa di Giuseppe Tornatore con musiche di Nicola Piovani.E poi Schifano, Ellis, Yallop, Delillo e il premio Nobel egiziano Mafuz, (colpo straordinario!) e tanti altri fra cui Fernanda Pivano, con la quale ebbe un rapporto di collaborazione affettuoso, fino alla autobiografia discritta con Mimmo Carratelli, tradotta anche in inglese per gli americani e in tedesco.In molti gli hanno rimproverato di non aver mai fatto il gran salto a livello manageriale affidandosi e affidando le sorti della casa editrice a professionisti collaudati dell'editoria, laddove invece Tullio ha sempre gestito in prima persona, fidandosi esclusivamente del suo intuito, filtro inesorabile di tutte le proposte e suggerimenti che gli arrivavano dall'esterno.La spiegazione è semplice: fare soldi non gli ha mai interessato; per lui la casa editrice è sempre stata la sfida, l'ennesimo modo di mettersi in gioco, di procurarsi il brivido e l'emozione che sono stati la sa ragione principale di vita.Come la boxe, il poker, il casinò. Ed ora gli scacchi,. E la insopprimibile voglia di sfide.