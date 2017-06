Scudetto ’87, se il Napoli di oggi calpesta la storia

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino ddll'8.06.2017)

No Napoli, no party. Il 4 luglio non ci sarà nessun evento per ricordare trent’anni dal primo scudetto, com’era quasi in programma.Non ci sarà al San Paolo la partita tra il Napoli di Maradona e il Napoli di Insigne.La squadra azzurra in partenza per Dimaro, anticipando il ritiro per il preliminare di Champions del 16 agosto, non può esserci.Soprattutto non può essere in campo fra i protagonisti del 1987 nel timore di infortuni e altri accidenti.Già la data del 4 luglio non significava più nulla. Col campionato in corso, fra Napoli-Cagliari e Torino-Napoli, saltò il fatidico giorno del 10 maggio che segnò nel 1987 la domenica di gioia al San Paolo con la conquista del campionato, una giornata prima della fine del torneo.Trent’anni dopo, il 10 maggio è stato un mercoledì. Si poteva stare tutti insieme. Non è stato possibile col Napoli concentrato sul secondo posto.Il 10 maggio 1987 non esiste più, neppure il ristorante posillipino di Peppe Bruscolotti con la data fatidica e indimenticabile.Niente festa. Ci sarà rimasto male Diego che a Napoli, “seconda mamma mia”, torna sempre da messaggero sentimentale di ricordi e di affetto.Ci sono rimasti male gli azzurri di Napoli, da Bruscolotti (la mascella di Sassano) a Ciro Ferrara (cittadino televisivo dopo aver viaggiato in Cina sulle orme di Marco Polo e Marcello Lippi), Ciccio Romano (il genio della lampada, la tota), Peppe Volpecina (l’oriundo di Caserta che infilò a Tacconi il terzo gol a Torino), Nando De Napoli (l’oriundo avellinese di Chiusano San Domenico), Gigi Caffarelli (l’apache della Sanità che fece dire a Gianni Agnelli:), Ciro Muro (che quell’anno sostituì addirittura Maradona contro l’Avellino e fece gol all’Ascoli), Raffaele Di Fusco (sorto dalle acque casertane di Riardo che giocò l’ultima partita).Ragazzi diventati cinquantenni che avrebbero voluto raccogliere un applauso trent’anni dopo.E sarebbero venuti di corsa Andrea Carnevale e Bruno Giordano tra quelli che, da trent’anni, continuano ad affacciarsi in città con sentimento e per un supplì di riso da Nando Pennino.Il Napoli ha le sue legittime esigenze e in nessun altro modo si sarebbe potuto supplire per tirare su qualcosa per i 18 campioni di trent’anni fa, un incontro, una cena, una serata sulla terrazza di Castel dell’Ovo, un fuoco a mare per tardi romantici e nostalgici inguaribili.Il ricordo di quello scudetto è rimasto confinato nelle collezioni dei giornali, nelle righe degli almanacchi, in qualche memorial televisivo.Troppo poco per chi porta nel cuore una emozione grande da pretendere ogni giorno un ricordo e la voglia di riproporlo alle nuove generazioni.C’è una leggera amarezza nel timore sentimentale che il tempo cancelli anche la nostra giovinezza di quand’eravamo giovani o quasi giovani nell’anno di Sangennarmando.È un’amarezza rispettabile, non fuori tempo e fuori luogo come vorrebbero i velocissimi tempi del nuovo secolo. Siamo stati qualcuno e vorremmo esserlo sempre. Il tormento dell’immortalità.In qualche modo, la “grande bellezza” del Napoli di Sarri conforta gli appassionati storici della maglia azzurra esaltando i millennials incantati da Lorenzo Insigne e dal belga più napoletano di tutti i tempi, Dries Mertens, ma non hanno conosciuto e visto Maradona.È per questo che i romantici degli anni Ottanta e di quel primo scudetto sventolano il loro orgoglioso privilegio.Loro sì che l’hanno visto e amato, dai palloni geniali che sapeva calciare al dramma del ragazzo perduto nel vizio insopportabile, il più grande, il più generoso, lo scugnizzo dei riccioli neri, El Diego, El Diez, l’uomo vindice e ribelle del sud.Il ricordo sono i giorni felici in una Napoli che tornò fanciulla, sedotta e innamorata, frastornata da una gioia indicibile, da un incantesimo improvviso, una città sbilenca, ferita e ignorata che corse spensierata dietro le fantasie di un ineguagliabile artista del pallone. Di nuovo e di irripetibile fu la felicità che coinvolse tutti.Questo fu il prodigio. Non i gol, le “rabone”, le vittorie, lo scudetto. Quelli furono l’occasione, lo spettacolo del San Paolo fu la cornice, la città un contenitore di iniziative geniali e di fantasia, le partite un godimento per i “malati” di pallone.Ma la felicità, quella sì fu tutto. Perché il pibe questo trasmise. E molti bambini furono chiamati Diego.Napoli rimase sospesa su una favola. Aveva vinto, e questo era bello e importante, ma non era tutto. Napoli era felice.Il dna napoletano non contempla la massima bonipertiana, “vincere non è importante, è la sola cosa che conti”. La cronaca, la storia, la vita della città non l’hanno mai avuta come insegna, bandiera, imperativo categorico.Ma la felicità sì. Grande, improvvisa, passeggera, indimenticabile e unica.Il Napoli di Sarri è il bello del calcio. Il Napoli di Maradona era felicità. Forse erano anche tempi più ingenui. Forse c’era solo il calcio per essere allegri. Ma l’incantesimo fu grande e vitale.Ecco perché i “reduci” di quei giorni felici sono amareggiati per una festa che non c’è stata trent’anni dopo nel ricordo struggente di quel giorno e di quel tempo unico.Mentre i millennials che non hanno visto Maradona corrono dietro un sogno che non è lo stesso, lo scudetto del nuovo secolo.Neanche un sogno, qualcosa di più concreto e meno languido, una vittoria, una conquista, una pietra miliare del pallone, una gioia dell’orgoglio, una sfida portata a termine. La felicità dello scudetto di Maradona resta irripetibile. Tanto che, la seconda volta, non fu la stessa cosa.La felicità non è importante, è la sola cosa che conti. Ma la felicità è volata via. Siamo diventati più vecchi e non succederà più come trent’anni fa.Il tempo è passato, la favola è finita come tutte le favole e, forse, riportarla “in vita” trent’anni dopo, chissà, sarebbe stata un’occasione malinconica.Però abbracciarci tutti quelli che eravamo con Diego ci avrebbe riempito il cuore e una giornata.