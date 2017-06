Real Madrid-Juventus: le pagelle

di Mimmo Carratelli

Il portierone di 1010 partite alla prova suprema con l’Ilaria che tira. Sulla soglia dei 40 anni, l’età in cui Dino Zoff si laureò campione del mondo in Spagna, nello stadio coperto di Cardiff tende le braccia ai palloni, alla Coppa, alla Storia. Il suo carnet juventino trabocca: 8 scudetti, 3 Coppe Italia, 5 Supercoppe italiane. Ma la Champions gli sfugge per la seconda volta, battuto due anni fa dal Barcellona, ora dal Real Madrid. Non è apparso sicurissimo, forse ingannato da leggere deviazioni sul primo gol di Ronaldo (Bonucci) e sul tiro dai trenta metri di Casemiro (Khedira). Aveva preso solo tre gol nelle dodici partite prima della finale, ne ha presi quattro in 90 minuti. Sfiorisce il Pallone d’oro.Barzaglione è il più vecchio (36 anni) della vecchia difesa bianconera (Bonucci 30, Chiellini 32). Spiana il fisico compatto che, nella lotta, si espande. Spesso a confronto con Benzema che si allargava a sinistra con Ronaldo a destra. Nel primo tempo, tiene Marcelo. Nella ripresa è un’altra storia. Esce al 66’, sull’1-3, quando Allegri inserisce Cuadrado.Il difensore con la faccia da bambino. Grinta e finissima tecnica. Prezioso per i lanci che scatenano gli attaccanti. L’anno scorso il Manchester City offriva 60 milioni di euro per averlo, Conte lo brama al Chelsea che spenderebbe altrettanto. Tocca leggermente il pallone del primo gol di Ronaldo. Poi si imbambola con Chiellini su CR7 che segna ancora. Un salvataggio finale su Bale (80’).Il truce guerriero di Pisa, come la torre, pende sui suoi avversari. Li avvolge, li punge con gli artigli, gli infila i gomiti, li affligge. A Cardiff un flop. Non ha un preciso punto di riferimento e si perde. Azzarda poche discese.Il proiettile brasiliano sulla fascia sinistra si sovrappone a Mandzukic, lo doppia, rincula, torna, riparte. Così doveva essere, così non è stato. Poche discese, cross senza storia.Il tank tedesco, cingolato tunisino di Stoccarda, protagonista di sortite letali, manca anch’egli al proscenio. Buon primo tempo, sparisce nella ripresa, superato da Modric.L’arciere bosniaco tende l’arco per lanciare i compagni dell’attacco, per colpire su punizione, ma ha anche il compito di proteggere la difesa. Lo fa nel primo tempo, poi cede contro l’arrembante Kroos e viene sostituito da Marchisio (70’). Una delusione.Carico di gloria con la maglia del Barcellona, sei campionati spagnoli, tre Champions, due Coppe Uefa, giunge alla Juve in tarda età (34 anni) per spingere sulla destra, arma non più segreta. Nel primo tempo, lui e Marcelo si eliminano a vicenda. Perde il passo nella ripresa con Marcelo imprendibile fino all’assist per il gol di Asensio.Il gioiello, il bimbo prodigio, l’artefice del dribbling che uccide, destro e sinistro e via, palleggio in corsa, piedi fatati. Non s’è visto. Qualche giocata nel primo tempo, però mai efficace. Si muove a stento contro la doppia marcatura di Casemiro e Kroos. Una punizione dal limite contro la barriera e proprio nessuno sprazzo dei suoi. Esce per Lemina (77’) e la sostituzione dice tutto. Ma il Real era già avanti di due gol.Il Maciste croato, gigante di 1,90, protettore della fascia sinistra, più difensore che attaccante, nobile operaio del pallone, è la trovata tattica di Allegri per dare equilibrio a una squadra a tre stelle (Bonucci, Pjanic, Dybala). Il piccolo Carvajal sembrava dovesse soccombere. Lo spagnolo subisce nel primo tempo, ma prende il sopravento nella ripresa. Il gol in acrobazia del pareggio è stato tutto. Intanto, Carvajal gli era sfuggito per il cross sul primo gol di Ronaldo e, per tutta la ripresa, protagonista è stato il terzino.L’eterno perdente di successo. La Juve ha speso 90 milioni per vincere col Pipita. Ha funzionato in campionato decidendo quattro partite (tre vittorie e un pareggio). Cinque gol sul percorso della Champions. Due volte ha fallito con la nazionale argentina mancando gol che sono costati un Mondiale e una Coppa America. Fallisce anche a Cardiff anche se poco servito. Appena un tiro in porta trattenuto a fatica da Navas (4’). L’assist per il gol di Mandzukic e poi nulla, una girata a lato, mai in grado di liberarsi per la conclusione.Allegri rinuncia a un difensore (Barzagli) per schierare il ricciolone colombiano (66’). Subito ammonito per fallo su Ronaldo. Non riesce a sprintare. Poi spinge Sergio Ramos e prende un secondo “giallo” eccessivo. Comunque espulso all’83’.Sostituisce Pjanic (70’) ed è la conferma che il centrocampo juventino è andato in tilt.Fuori Dybala (77’) con la partita già in pugno al Real. Può fare poco e poco fa. Superato da Marcelo per il cross del brasiliano sul gol di Asensio.State Allegri, se avesse vinto. State sereni, perdendo. La Champions è un traguardo negato per la Juve.Nove finali, due sole vittorie: una ai rigori contro l’Ajax, una su rigore contro il Liverpool fra i 39 morti dell’Heysel.Il Real opponeva undici vittorie su 14 finali. E nel 1998, in finale, liquidò la Juve ad Amsterdam con un gol di Mijatovic.Aveva detto alla vigilia che la Juve s’era allenata in campionato per vincere la Champions fra avversari che si scansavano (come disse Buffon) e poche partite impegnative.Per vincere a Cardiff voleva una Juve diabolica come gli amanti del film di Clouzot. Diabolico è stato il Real venendo fuori di prepotenza nella ripresa.Nella Juve non ha funzionato niente dopo un buon primo tempo. Lo scacco è forte.La Juve si sentiva molto sicura, a un passo dal trionfo. Poi quattro passi nel buio, tanti quanti i gol del Real.Cifre tutte a favore della formazione madrilena: 55 per cento di possesso palla, 11 tiri a cinque (cinque nello specchio), 433 passaggi riusciti contro 306 della Juve.