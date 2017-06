Il Real Madrid schianta la Juventus

di Mimmo Carratelli

Real Madrid campione d’Europa per la seconda volta consecutiva (un record) e per la dodicesima volta su quindici finali disputate.A Cardiff, la Juve resiste un tempo crollando nella ripresa. La Champions resta una maledizione per la squadra torinese: due vittorie in nove finali.Cristiano Ronaldo ha toccato pochi palloni, non più di cinque, e due li ha messi in rete. Dybala non protagonista. Erano i due campioni più attesi.Appena un tiro di Higuain e l’assist per il gol di Mandzukic. Il campione pagato 90 milioni ha mancato ancora una volta la scena più grande.Nella ripresa, il Real ha preso in pugno il match dopo un primo tempo guardingo. Alla Juve sono venuti meno la condizione fisica, il talento, la determinazione. Un pallido ricordo la ferocia juventina.La svolta della partita s’è avuta dopo un’ora di gioco quando il Real ha colpito due volte in quattro minuti, prima con Casemiro, poi col secondo gol di Ronaldo.La super-difesa juventina è stramazzata a Cardiff.La Juve ha tenuto il campo nel primo tempo, rianimata dal pareggio di Mandzukic sette minuti dopo il vantaggio di Cristiano Ronaldo. Nella ripresa è scomparsa.Nella finale, traguardo massimo della stagione, alla Juve sono mancati i protagonisti maggiori, da Dybala, poco in partita, a Higuain spesso isolato. Non ha più compiuto prodezze Dani Alves.Il Real ha gestito il primo tempo tenendo frenato Marcelo su Dani Alves. Nessuno dei due incideva.C’era Casemiro a fare da battitore libero in mezzo al campo. Su Dybala si alternavano in marcatura Casemio e Kroos.Il Real ha badato soprattutto a non subire le accelerazioni e i contrattacchi della Juve, spesso affidati ai lunghi lanci di Bonucci.A centrocampo, il Real sembrava in difficoltà. Meglio Pjanic e Khedira di Modric e Kroos. Ma, sulle fasce, nessuna delle sue squadre sfondava.Se era Keylor Navas il primo portiere impegnato (6’ gran tiro di Pjanic), era Buffon a piegare le ginocchia sul vantaggio di Cristiano Ronaldo (20’ sul cross di Carvajal).Il pareggio messo a segno da Mandzukic (27’ stop di petto e rovesciata sull’assist di Higuain) teneva la Juve in corsa.La squadra di Allegri sembrava meglio organizzata, occupava bene il campo, scambiava in velocità, era molto presente nel pressing. Il Real era meno squadra. Marcelo non superava la metà campo, latitava Ronaldo, Benzema frenato da Barzagli. Prima parte della gara all’insegna dell’equilibrio.Ma nella ripresa la Juve non c’era più e il Real cominciava a dettar legge, più brillante fisicamente, più convinto e con una manovra finalmente ben congegnata.Succedeva che Modric e Kroos prendevano il comando del centrocampo con Pjanic e Khedira in difficoltà. Isco scorrazzava per tutto il campo. Marcelo si spingeva in avanti e, sull’altro lato, Carvajal prendeva il sopravvento su Mandzukic proiettandosi all’attacco.Fisicamente provata, la Juve cominciava a commettere grossolani errori tecnici, negli appoggi e nell’inizio della manovra. Il Real volava verso il successo con la sicurezza che non aveva avuto nel primo tempo quando aveva temuto la Juve. Ma ora dilagava a tutto campo.Mezza Juve scompariva di scena. Higuain e Dybala, i più attesi, si ritiravano nell’ombra. Cedeva anche Mandzukic. Non portavano a nulla le cavalcate di Alex Sandro. E, a centrocampo, il dominio del Real Madrid era totale.I madrileni martellavano sugli esterni con Carvajal e Marcelo. In mezzo al campo, Isco era imprendibile. E, ora, Kross veniva avanti con grande sicurezza.Buffon era in ritardo sul gran tiro di Casemiro dalla lunga distanza (61’) che riportava in vantaggio il Real.La Juve non aveva nessuna reazione. Semplicemente, non c’era più.Era costretta ad abbassarsi sotto la pressione del Real che andava al terzo gol con una facilità irrisoria: Modric, dopo avere scambiato con Carvajal, crossava dal fondo nell’area piccola dove irrompeva Ronaldo tra Bonucci e Chiellini (64’). Era il 3-1 che non lasciava più speranze alla Juventus.Allegri tentava di ravvivare la squadra con i cambi: 66’ Cuadrado per Barzagli, 70’ Marchisio per Pjanic, 77’ Lemina per Dybala.Cambi senza storia. Per giunta, Cuadrado incorreva in due “gialli”, 72’ e 83’, e veniva espulso. Molto fiscale, però, il secondo cartellino.Il Real metteva a segno il quarto gol con Asensio (91’) subentrato a Isco (82’).Zidane faceva cambi da palcoscenico, senza nessuna esigenza tattica, ma per dare spazio al gallese Bale (77’ per Benzema) che poteva così raccogliere gli applausi dei suoi connazionali, poi Asensio per Isco (82’) e Morata per Kroos (88’).Juve completamente alla mercé del Real. Negli ultimi venti minuti non aveva più forza per reagire. Appariva vinta e rassegnata. Nel secondo tempo, il Real l’ha cancellata dal campo.La Juve puntava al triplete ma, dopo lo scudetto e la Coppa Italia, ha fallito il traguardo più ambizioso, la Champions.Per la ribalta europea aveva allestito tutte le sue risorse. Alla fine, la Juve non è stata la Juve, ma una copia sbiadita della squadra padrona in Italia e la migliore difesa d’Europa ha incassato quattro gol. Una debacle.Buffon; Barzagli (66’ Cuadrado espulso all’83’), Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic (70’ Marchisio); Dani Alves, Dybala (77’ Lemina), Mandzukic; Higuain.Keylor Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casmiro, Kroos (88’ Morata); Isco (82’ Asensio), Benzema (77’ Bale), Ronaldo.Bryck (Germania).20’ Ronaldo, 27’ Mandzukic, 61’ Casemiro, 64’ Ronaldo, 91’ Asensio.

1993 Marsiglia1994 Milan1995 Ajax1996 Juventus1997 Borussia Dortmund1998 Real Madrid1999 Manchester United2000 Real Madrid2001 Bayern Monaco2002 Real Madrid2003 Milan2004 Porto2005 Liverpool2006 Barcellona2007 Milan2008 Manchester United2009 Barcellona2010 Inter2011 Barcellona2012 Chelsea2013 Bayern Monaco2014 Real Madrid2015 Barcellona2016 Real Madrid2017 Real Madrid