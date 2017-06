La Generazione Vincente non muore mai

conquistate le Final Four

di Mario Triggiani

"Incredibile al Palaiaia!". Anzi, due volte incredibile, perché in una gara-3 che avrebbe potuto garantire alla Generazione Vincente Napoli l'accesso alle Final Four promozione la squadra napoletana vola subito in vantaggio poi, quando sembra completamente in controllo dell'inerzia della gara, si fa recuperare ben 19 punti ed infine riacciuffa la gara in extremis portandola all'overtime e vincendola pur senza il centro titolare Visnjic fuori per raggiunto limite di falli.Il Cuore Napoli Basket si qualifica dunque all'ultimo atto di questa infinita post-season. Nel prossimo weekend si giocherà infatti la Final Four di serie B che garantirà le tre promozioni in A2: quattro le squadre partecipanti, con le vincitrici delle due semifinali di sabato (alle 18:00 Bergamo-Montegranaro, alle 20:30 Orzinuovi-Napoli) promosse nella seconda serie nazionale mentre le due perdenti si sfideranno domenica alle 18:00 per conquistare il terzo accesso all'A2 2017/2018.La gara parte subito bene per Napoli, che si porta avanti di 16 punti a fine primo quarto e tocca anche il +19 nel secondo, apparendo in completo controllo del match.Non molla però Palestrina, che mette la gara sul nervosismo con i napoletani che spesso cadono nelle provocazioni dilapidando il vantaggio.Nell'ultimo quarto avviene il sorpasso, con Palestrina che tocca anche il +5 a poco più di un minuto dalla fine della gara. Serino conquista un rimbalzo fondamentale in difesa, Visnjic va per contestargli il pallone, il centro di Palestrina lo scalcia da terra e l'arbitro fischia un antisportivo che, con il fallo tecnico fischiato a Rossi pochi secondi dopo, consente a Napoli di riacciuffare dalla lunetta la gara.Matrone, entrato in campo a causa del quinto fallo di Visnjic, avrebbe anche il canestro della vittoria, ma l'appoggio non è preciso e si va dunque all'overtime.Ad inizio tempo supplementare Palestrina si porta avanti, ma non riesce a gestire il vantaggio ed è bravissimo Marzaioli ad infilare due canestri fondamentali per regalare a Napoli la vittoria per 83-79 e l'accesso alle Final Four.Tra le fila di Napoli si registrano doppie doppie per il "solito" Visnjic e per un Nikolic sempre più consapevole dei propri mezzi. Buono anche l'apporto di Matrone e Ronconi che portano energia dalla panchina, mentre Marzaioli ha la freddezza di insaccare i due palloni più pesanti della stagione.Manca solo l'ultimo tassello a questo splendido mosaico della stagione del Cuore Napoli Basket. Sabato prossimo contro Orzinuovi, squadra già battuta lo scorso 5 marzo in finale di Coppa Italia, Napoli potrebbe staccare già il pass per la promozione in A2.La squadra lombarda ha perso una sola gara negli ultimi tre mesi ed è imbattuta in questi playoff, ma Napoli ha già mostrato più di una volta di poter superare ogni ostacolo è ribaltare ogni pronostico.D'altra parte, anche se gli addetti ai lavori continuano a parlare di Cenerentola invitata al gran ballo, non bisogna mai dimenticarsi, e c'è da scommettere che i ragazzi in canotta azzurra non lo dimenticano mai, che questa squadra ha chiuso il campionato in testa al proprio girone e con cinque sole sconfitte.Insomma, altro che Cenerentola, Napoli il prossimo weekend sarà la squadra da battere.Palestrina - Generazione Vincente Cuore Napoli 79-83 (20-36, 15-11, 20-13, 19-14, 5-9)Riccardo Pederzini 21 (8/16, 1/3), Luca Montanari 12 (4/6, 1/3), Mathias Drigo 12 (2/3, 2/8), Gianmarco Rossi 11 (3/6, 1/4), Davide Serino 7 (1/3, 1/2), Daniele Brenda 6 (3/4, 0/0), Simone Rischia 5 (1/5, 1/2), Filippo Gagliardo 5 (2/5, 0/2), Nikolai Vangelov 0 (0/0, 0/0), Dario Molinari 0 (0/0, 0/0)10 / 1731 7 + 24 (Davide Serino 8)16 (Riccardo Pederzini, Davide Serino, Simone Rischia 3)Stefan Nikolic 22 (5/12, 1/2), Njegos Visnjic 20 (6/10, 1/3), Roberto Maggio 13 (0/3, 4/5), Mattia Mastroianni 7 (1/2, 1/1), Andrea Barsanti 6 (0/2, 1/6), Domenico Marzaioli 6 (3/3, 0/3), Bruno Rappoccio 4 (1/1, 0/2), Andrea Murolo 3 (0/0, 1/2), Ferdinando Matrone 2 (1/3, 0/0), Alessio Ronconi 0 (0/1, 0/0)22 / 2637 7 + 30 (Njegos Visnjic 14)17 (Roberto Maggio 5)