Aggregarsi, coordinarsi… vivere

di Vincenzo Cicala

Non può che ritenersi poco valido ed efficace il consueto porsi dell'azione di controllo e di repressione da parte delle autorità. Per ottenere il risanamento ambientale e l’estirpazione della corruzione dal tessuto sociale è necessario che gli addetti siano bene inseriti nella vita del quartiere e ad essa partecipino attivamente nelle sue diverse espressioni.È una concezione diversa della funzione di "intelligence", non infiltrazione, ma presenza attiva e chiara, una testimonianza civile, evidenziata sia con il rispetto delle regole, sia con un'opera di solidarietà sociale di aiuto e di consulenza.È forse da pensare a figure diverse da quelle consuete, ma sempre con il fine di imporre la legalità, una legalità benigna che non abbia solo il volto severo della prescrizione, ma anche quello della difesa e dell'affermazione dei diritti civili di ogni persona.Queste funzioni, o analoghe o simili, sono oggi appannaggio di vari enti, senza che si sia proceduto alla identificazione ben precisa della figura che occorre e che deve essere unitaria, inserita nel quartiere, abbia competenze chiaramente precisate, possibilità di intervento e collegamenti con le diverse amministrazioni dello Stato.Tra l'altro è essenziale il compito di censire i residenti, le professioni, i bisogni, in considerazione che, sopratutto nei quartieri degradati si mescolano residenti, domiciliati ed abusivi e la provenienza dei guadagni non è chiara.La collaborazione dei cittadini esalta il grado di sicurezza.Il successo - ad esempio - della prevenzione della delinquenza minorile è assicurato se i genitori collaborano nella sorveglianza dei figli, se consentono all'adozione di misure particolari per i minori, per esempio il divieto di sostare in locali pubblici oltre un certo limite di orario.Quanti delitti, quanti incidenti e quanto smercio di droga in meno solo che ai minori fosse vietato di sostare oltre la mezzanotte.Una buona amministrazione della cosa pubblica deve farsi carico di questi problemi. Se nell'ambiente si radicasse la convinzione che il rispetto delle regole da parte di tutti è la premessa per sopravvivere e anche per poter garantire la possibilità di costruirsi un futuro, credo che la disperazione di certi quartieri potrebbe aver fine essendosi resa l'aria più respirabile e l'ambiente più compatibile, e con essa abbia a terminare la tendenza ad abbandonarli appena possibile, con la conseguenza che vi rimangono solo quelli che non hanno possibilità di evadere o quelli che vi esercitano la propria prepotenza.