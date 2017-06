“Sigillo” di Ugo Simeone

di Marco Polito

Giovedì 08 giugno 2017 alle ore 17:00, nella Sala delle “mura greche” in piazza Bellini 60, si inaugura la mostra didal titolo. L’esposizione, che resterà visitabile fino al 7 luglio 2017, presenta cinque immagini fotografiche, allestite su dibond, della misura di 77 x 78 cm ciascuna.Le immagini, dal titolo, sono parte di una teoria, che compone una polifonia. Polifonia visiva-silenziosa. Sono disegni fotografici liberamente tratti dalledi Giordano Bruno.Scrive Antonello Scotti, propositore del progetto per Spazio NEA:Questa esposizione è la seconda di una rassegna dal titoloche prevede la presenza, fino ad ottobre 2017, nella Sala delle “mura greche” della BRAU Biblioteca di Area Umanistica - Università Federico II di Napoli, di quattro mostre di artisti appartenenti a generazione diverse, i quali in vario modo utilizzano il mezzo della fotografia come dispositivo visuale.L'idea di percorso espositivo proposta per il Complesso di S. Antoniello a Port'Alba è, attraverso l'arte visiva, parte integrante di un progetto più ampio dell’Area Arte Bellini, brand già annunciato a ottobre 2015, che connota l’aria del centro storico come distretto delle arti.Negli intenti si vuole costruire un appuntamento annuale, facendo così della BRAU Biblioteca di Ricerca Area Umanistica un luogo di incontro culturale aperto all’arte nella sua accezione più ampia.Questo, anche, per la costituzione di una collezione la quale si formerà nel tempo, attraverso donazioni di opere degli artisti invitati.L'obiettivo è aprire un dialogo trasversale, tra la migliore produzione nelle arti visuali e le discipline umanistiche.Intessere così un intreccio di interlocuzione tra i giovani studiosi che frequentano la biblioteca e gli artisti invitati a presentare le proprie opere. Un dibattito continuo sul farsi dell'arte al di fuori delle dinamiche di mercato.Questa primo percorso, prevede quattro mostre, di quattro artisti, di generazioni differenti, i quali utilizzano lo strumento della fotografia, come pensiero fotografico. Quindi fanno del fotografare, sia un momento di traccia del reale, che impronta di un pensare. I lavori inediti, sono di fatto pensati per il luogo, per dialogare con l'ambiente memoriale rappresentato dal luogo stesso.Dopo “” di(4 maggio - 1 giugno 2017) e(8 giugno - 7 luglio) con “”, seguiranno a settembre e ottobre