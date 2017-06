La Generazione Vincente fa sua anche gara-2

di Mario Triggiani

Napoli ritrova il PalaBarbuto dopo l'esilio forzato di gara-1 e gioca probabilmente l'ultima partita stagionale nell'impianto di Fuorigrotta.La Generazione Vincente ha infatti conquistato la vittoria anche nel secondo match della serie finale ed ipoteca il passaggio del turno che varrebbe la partecipazione alle Final Four di Montecatini valide per la promozione in A2.La gara di ieri non è stata particolarmente bella dal punto di vista estetico, con tantissimi errori da ambo le parti, ma comunque il pubblico napoletano, ancora una volta accorso numeroso per questi playoff, ha reso l'atmosfera magica spingendo la squadra di casa alla vittoria per 65-58.La gara si trascina sui binari dell'equilibrio per tre quarti, con Napoli che si porta avanti soprattutto grazie alla panchina e Palestrina che non molla la presa conscia del fatto che una vittoria in gara-2 avrebbe cambiato l'inerzia della serie.Sale però in cattedra capitan Maggio, apparso fino a quel momento troppo innervosito dai tiri che non entravano. Il play di Napoli infila tre triple fondamentali per scavare il varco e, assistito da un monumentale Nikolic, regala alla formazione partenopea la seconda vittoria della serie.La notizia migliore della gara di ieri è che Napoli ritrova la panchina, con un Matrone finalmente esplosivo sotto le plance e Ronconi e Marzaioli che si prendono importanti responsabilità in attacco e difesa.Ma il vero protagonista della gara è Stefan Nikolic, che chiude con una doppia doppia da 24 punti e 10 rimbalzi e tantissima voglia di attaccare il ferro. L'ala serba è in prestito da Capo d'Orlando e non ci sarebbe da sorprendersi se l'anno prossimo la società siciliana decidesse di inserirlo nelle rotazioni in serie A.Adesso la serie si sposterà a Palestrina, con gara-3 che si giocherà venerdì prossimo alle 21:00. Per Napoli sarebbe davvero fondamentale riuscire a chiudere subito la serie conquistandosi dei giorni di meritato riposo in vista delle Final Four del 10-11 giugno.Le gare degli ultimi dieci giorni hanno dimostrato che Napoli c'è ed ha fame di tornare grande. La società si sta dimostrando solida, la squadra sta raggiungendo traguardi impensabili ad inizio campionato accompagnata da una tifoseria (anche ieri si sono sfiorati i 3000 tifosi sugli spalti) di altra categoria.Ci saranno ancora pochi giorni da aspettare e poi si potrà capire se questo magico mix avrà portato nuovamente Napoli nel basket che conta.Generazione Vincente Napoli - Palestrina 65-58 (15-15, 14-11, 14-18, 22-14)Stefan Nikolic 24 (6/10, 2/4), Roberto Maggio 11 (0/4, 3/8), Njegos Visnjic 11 (4/7, 1/6), Mattia Mastroianni 5 (1/2, 1/4), Andrea Barsanti 5 (0/2, 1/8), Domenico Marzaioli 5 (0/3, 1/1), Ferdinando Matrone 2 (0/0, 0/0), Alessio Ronconi 2 (0/0, 0/0), Andrea Murolo 0 (0/1, 0/0), Bruno Rappoccio 0 (0/1, 0/0)16 / 1942 16 + 26 (Njegos Visnjic 12)10 (Roberto Maggio 4)Riccardo Pederzini 18 (9/14, 0/3), Davide Serino 13 (2/4, 2/5), Nikolai Vangelov 11 (5/7, 0/0), Gianmarco Rossi 7 (2/3, 1/7), Luca Montanari 6 (3/5, 0/2), Filippo Gagliardo 3 (0/2, 1/4), Simone Rischia 0 (0/6, 0/3), Daniele Brenda 0 (0/0, 0/0), Dario Molinari 0 (0/0, 0/0), Mathias Drigo 0 (0/0, 0/0)4 / 728 8 + 20 (Riccardo Pederzini 7)13 (Luca Montanari 5)