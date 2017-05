Da Aversa ecco Marco Fiorenzano

nel ricordo di Lennie Tristano

di Adriano Cisternino

È nato e vive ad Aversa, la patria di Domenico Cimarosa (“Sono stato battezzato nella stessa chiesa”), di Niccolò Jommelli, di Antonio Balsamo, sassofonista che suonò fra gli altri con Duke Ellington.Dalla patria di talenti che hanno lasciato tracce così incisive nella storia della musica, ecco Marco Fiorenzano, 28enne pianista che giovedì prossimo, 1° giugno, ore 21, è atteso in concerto al Music Art in trio con Luca Varavallo (contrabbasso) e Raffaele Natale (batteria).Lui ha scelto il jazz, come Lennie Tristano, altro aversano d'origine, nella scia di una tradizione che ha lasciato proprio attraverso lo storico club aversano intitolato a Lennie Tristano un segno incancellabile nella vita del jazz in Italia e in Europa.Marco Fiorenzano è un musicista per necessità: “Da piccolo ero piuttosto taciturno e introverso, e trovai nel pianoforte e nella musica un'ancora di salvezza, un tramite espressivo e di comunicazione. Poi gli studi, il Conservatorio e la passione hanno fatto il resto”.Ed il talento, naturalmente, che lo propone oggi come uno dei giovani più interessanti del nostro panorama jazzistico.Ai frequentatori del Music Art offrirà un repertorio di standard tradizionali con brani di Bill Evans, Thelonius Monk e di Michel Petrucciani di cui è un grande fan.Il tutto naturalmente rivisitato in chiave personale. Non mancherà un tributo alla canzone napoletana con “Anema e core”, ed in particolare a Pino Daniele con “Sicily”, un pezzo di Chick Corea.