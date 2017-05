La Generazione Vincente Napoli

parte con il piede giusto

di Mario Triggiani

Casalnuovo porta bene al Cuore Napoli Basket. Dopo aver vinto due gare lo scorso novembre nel palazzetto della provincia, la Generazione Vincente fa suo il bottino anche in gara-1 di finale promozione contro Palestrina nonostante la prestazione messa in campo non sia stata particolarmente brillante.Napoli trova subito il vantaggio grazie ad un Barsanti infuocato nel primo tempo, chiuso dalla guardia napoletana con 14 punti e 4/6 da tre a referto.Palestrina insegue sfruttando soprattutto il tiro dalla lunga distanza e così al riposo lungo il punteggio è in parità grazie ad un tiro da centrocampo della squadra ospite che gli dei del basket mandano in fondo alla retina.Nel terzo quarto sale in cattedra Visnjic, autore di 15 punti nella sola frazione e principale terminale offensivo nel break che indirizza la gara in direzione Napoli.Gli ultimi dieci minuti vedono un pericolosissimo inceppamento nei meccanismi della Generazione Vincente, che non mette punti sul tabellone per oltre sei minuti.Per fortuna Palestrina non ne riesce ad approfittare ed un redivivo Nikolic mette al sicuro la vittoria grazie a tre canestri consecutivi.La gara si chiude dunque sul punteggio di 73-56 in favore di una Generazione Vincente che mantiene così il fattore campo a proprio favore grazie all'ennesima doppia doppia di Visnjic (20 punti e 13 rimbalzi per il centro serbo), allo straordinario primo tempo di Barsanti in versione bomber (di nome e di fatto, vista l'esultanza post-tripla in cui mima di lanciare una granata verso il pubblico) e ad un Nikolic sempre più conscio delle proprie possibilità offensive.Domani sera si giocherà gara-2 al PalaBarbuto, tornato disponibile dopo la fine della Vesuvio Cup di pallavolo che ha costretto l'emigrazione di ieri sera a Casalnuovo.Palestrina è sembrata una squadra che, facendo soprattutto del gruppo la propria arma vincente, potrebbe creare meno problemi alla Generazione Vincente rispetto ad una squadra che puntava soprattutto sui singoli come Cassino.Non ci sarà però da abbassare la guardia, visto che la squadra ospite ieri ha dimostrato sul campo di meritare la terza piazza conquistata nella classifica finale del girone C.Compito di coach Ponticiello, anche ieri bravissimo a recuperare mentalmente i giocatori che sembravano affaticati dopo la gara-5 di mercoledì scorso, sarà dunque quello di trovare la giusta chiave di volta per conquistare anche la seconda gara di questa serie finale, assicurandosi così un vantaggio importante prima di andare a giocare, venerdì ed eventualmente domenica, le due gare a Palestrina in un campo che nelle ultime due regular season è stato violato solo dal Cuore Azzurro Napoli lo scorso novembre.Generazione Vincente Cuore Napoli - Palestrina 73-56 (14-16, 19-17, 25-13, 15-10)Njegos Visnjic 20 (5/11, 1/5), Andrea Barsanti 18 (1/2, 5/9), Stefan Nikolic 14 (5/11, 0/3), Roberto Maggio 11 (4/5, 1/7), Alessio Ronconi 4 (2/3, 0/0), Mattia Mastroianni 3 (0/2, 1/2), Domenico Marzaioli 3 (0/2, 1/1), Ferdinando Matrone 0 (0/1, 0/0), Andrea Murolo 0 (0/1, 0/4), Bruno Rappoccio 0 (0/0, 0/0)12 / 1640 11 + 29 (Njegos Visnjic 13)18 (Njegos Visnjic , Roberto Maggio 5)Riccardo Pederzini 21 (7/12, 1/3), Gianmarco Rossi 14 (4/8, 2/6), Simone Rischia 8 (1/2, 2/5), Mathias Drigo 6 (2/3, 0/6), Filippo Gagliardo 3 (1/4, 0/3), Davide Serino 2 (1/3, 0/0), Nikolai Vangelov 2 (1/1, 0/0), Luca Montanari 0 (0/1, 0/1), Dario Molinari 0 (0/2, 0/1), Daniele Brenda 0 (0/0, 0/0)7 / 1234 9 + 25 (Mathias Drigo 8)12 (Luca Montanari 3)