Napoli, le pagelle del campionato 2016-2017

di Mimmo Carratelli

6,5

6

6,5

7,5

7

6,5

6,5

7

8

8

10

9

6,5

6

7

6

5,5

6,5

6,5

s.v.

5

6

6

6,5

8

Spagna, 35 anni. 37 presenze. Imbattuto in 12 partite. 38 gol incassati in 25 gare. Problemi fisici già presenti nel ritiro di Dimaro. Allenamenti differenziati, cure in Spagna. Salta solo la partita con la Juve (1-1). Protagonista assoluto a Marassi contro il Genoa (0-0) e a Roma (2-1). A buon livello in sei partite. In molte altre non impegnato. Non bene contro la Roma (1-3 al San Paolo, secondo gol di Dzeko) e contro la Lazio (1-1, gol di Keita). Errori ininfluenti contro Milan (4-2) e Bologna (3-1).Brasile, 27 anni. Da quattro stagioni al Napoli (dal Santos per 5 milioni). Una presenza, contro la Juventus (1-1) al San Paolo. Prende gol da Khedira. Poco impegnato. Higuain, alla sua prima partita da ex a Fuorigrotta, non arriva mai al tiro.Albania, 23 anni. 35 presenze (una volta non concludendo la gara, due volte sostituito). Rendimento costante. Le migliori partite contro il laziale Lulic, l’interista Perisic, il torinista Ljajic, Mandzukic al San Paolo. La partita perfetta a Cagliari. In difficoltà a Pescara contro Verre e a Bergamo contro Papu Gomez. Al San Paolo goffo autogol contro la Sampdoria e il fallo da rigore sul pescarese Mitrita. Due assist-gol.Spagna, 32 anni. 26 presenze. L’infortunio al bicipite femorale sinistro contro il Benfica in Champions (28 settembre 2016: esce dopo dieci minuti) gli fa saltare otto gare di campionato che coincidono con le sconfitte di Bergamo, con la Roma al San Paolo, a Torino con la Juve e con i pareggi interni con Lazio e Sassuolo. Non concede nulla a Icardi e Immobile, un gol a Belotti (5-3 del Napoli), doma Dzeko a Roma, stoppa Higuain al San Paolo.Senegal, 26 anni. 28 presenze e 2 gol (alla Roma e alla Fiorentina). Male a Pescara contro Benali, cui concede un gol; a Bergamo superato dal Papu Gomez per il gol decisivo di Petagna; contro la Roma al San Paolo perdendo un dribbling su Salah che crossava per il primo gol di Dzeko. Migliore in campo a Udine. L’infortunio muscolare a Cagliari e la Coppa d’Africa lo tengono fuori per sette partite. Rientra con una grande prestazione contro il Genoa. Blocca Dzeko e Salah a Roma. A Reggio Emilia, contro il Sassuolo, un errore (concede una palla pericolosa a Berardi) e un prodigio (soffia a Defrel una palla-gol). Annulla Icardi a San Siro.Algeria, 26 anni. 29 presenze (tre volte entrando per Strinic). Dopo un buon inizio incappa nei due errori di Torino sui gol di Bonucci e Higuain. In difficoltà a Firenze contro Chiesa e Zarate. Parte per la Coppa d’Africa (metà gennaio), stenta a ritrovare la forma migliore, poi è protagonista di un gran finale. Partitone a Roma contro Perotti, Salah e Bruno Peres. Contro il Cagliari (3-1) gli assist per i due gol di Mertens. Contro la Fiorentina (4-1) due corner da cui nascono due gol.Brasile, 26 anni. 29 presenze (sette volte in campo per 90’), un gol all’Udinese. Esce 12 volte (9 entra Zielinski, 2 entra Rog, 1 entra Hamsik). Subentra 10 volte (4 per Zielinski, 3 per Hamsik, 2 per Jorginho, 1 per Diawara). La migliore partita contro Fofana dell’Udinese. Al San Paolo gli sfugge Khedira sul vantaggio della Juve. Quattro assist-gol.Italo-brasiliano, 26 anni. 27 presenze, tutte dal primo minuto. La staffetta con Diawara comincia alla 10^ giornata contro l’Empoli e scatta otto volte. Contro la Sampdoria (2-1) sostituito al 72’ con Gabbiadini che firma il pari prima del raddoppio di Tonelli. Contro il Palermo, sostituito al 62’ da Pavoletti sullo 0-1 (pareggerà Mertens). A Reggio Emilia, in svantaggio contro il Sassuolo, sostituito all’81’ da Milik che siglerà il 2-2 all’85’. Tre assist-gol.Slovacchia, 30 anni. 38 presenze, sempre in campo, una volta entrando dalla panchina per Allan, 18 volte ha ceduto il posto nel finale (5 volte a Zielinski, una volta a El Kaddouri, tre volte ad Allan, 5 volte a Rog, 3 volte a Milik, una volta a Giaccherini). Negli ultimi due mesi sofferente a un polpaccio. 12 gol eguagliando il suo record del 2009-10. Decisivo contro la Juve al San Paolo, segna il gol del pareggio (1-1). Una tripletta a Bologna (7-1). Ha segnato a Palermo (3-0), al Chievo (2-0), alla Lazio (1-1), all’Inter (3-0), a Cagliari (5-0), al Pescara (3-1), a Verona contro il Chievo (3-1), a Genova contro la Sampdoria (4-2). Otto assist-gol. A due gol da Maradona (113-115) fra campionato e coppe.Spagna, 30 anni. Dopo Reina, è l’azzurro con più minuti giocati (4146’). 37 presenze da titolare, una partita saltata per squalifica (Napoli-Genoa 2-0: espulso dopo 26’ a Bologna), sette volte lascia nel finale (due volte entra Mertens, una volta Giaccherini, due volte El Kaddouri, una volta Zielinski, una volta Milik). Doppiette al Milan (4-2), a Palermo (3-0), a Torino (5-0). Gol al Bologna (3-1), a Crotone (2-1), a Torino contro la Juve (1-2), a San Siro contro il Milan (2-1), a Roma contro la Lazio (3-0), contro l’Udinese (3-0), a Genova contro la Samp (4-2). Decisivo il gol a Milano contro l’Inter (1-0). Quattordici gol (il suo record è di 15 reti nel 2013-14 col Napoli). Dodici assist-gol. Un palo nel finale di Napoli-Sassuolo 1-1.Belgio, 30 anni. 35 presenze (salta la partita col Bologna e la trasferta a Verona col Chievo). Nelle prime otto giornate, entra cinque volte dalla panchina a cominciare dalla partita di Pescara dove sostituisce Insigne e con una doppietta annulla il doppio vantaggio pescarese (2-2). Decisivo anche col Palermo siglando il pareggio (1-1). A Empoli (3-2) sullo 0-0 rigore parato. Su rigore segna al Crotone (3-0) entrando al posto di Pavoletti. 28 gol (precedente record: 21 reti col Psv nel 2011-12). Segna tre gol e un rigore al Torino (5-3). Mette a segno due triplette (nel 5-0 a Cagliari e nel 7-1 a Bologna). Quattro le doppiette: dopo Pescara, due gol sul campo della Roma (2-1), due al Cagliari (3-1), due alla Fiorentina (4-1). Gli altri gol all’Empoli (2-0), a Firenze (3-3), ancora al Pescara (3-1), ad Empoli (3-2), all’Udinese (3-0), contro il Sassuolo (2-2, unico gol di testa), a Torino (5-0), a Genova contro la Samp (4-2). Dieci assist-gol. Cinque pali. Nella classifica dei cannonieri, secondo (28 gol) dopo Dzeko (29). Quattro gol più di Higuain.26 anni. 37 presenze (salta solo la partita di Crotone). Nelle prime sei giornate, quattro volte la staffetta con Mertens. Poi sostituito nei finali di gara per farlo rifiatare (12 volte entrava Giaccherini, una volta Rog). 18 gol sono il suo record in serie A (19 in Lega Pro col Foggia, 18 in serie B col Pescara). Quattro doppiette: alla 13^ giornata sbloccandosi a Udine (2-1), al Crotone (3-0, rigore e gol), a Empoli (3-2, gol e rigore), a Roma contro la Lazio (3-0). Gli altri gol al Sassuolo (1-1), all’Inter (3-0), a Firenze (3-3), a San Siro contro il Milan (2-1), a Bologna (7-1), a Verona col Chievo (3-1), al Cagliari (3-1), a Torino (5-0), con la Fiorentina (4-1), a Genova contro la Sampdoria (4-2). Dieci assist-gol, quattro pali.Polonia, 23 anni. Per 32 milioni dall’Ajax (21 gol nella stagione 2015-16). 17 presenze (4 da titolare, 13 da subentrante). Doppiette al Milan e al Bologna nelle prime quattro giornate. Infortunatosi con la nazionale polacca salta 17 partite. Rientra nel girone di ritorno, in campo dalla panchina al posto di Pavoletti (una volta), di Hamsik (due volte), di Mertens (quattro volte), di Callejon (una volta). Col Napoli in svantaggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo (1-2) entra al posto di Jorginho all’81’ e quattro minuti dopo firma il gol del pareggio (2-2).Romania, 28 anni. Seconda stagione nel Napoli, 14 presenze (13 da titolare). Due gol: all’Empoli e al Torino. Otto volte supplisce alle assenze di Albiol, cinque volte alla indisponibilità di Koulibaly.Polonia, 23 anni, Dall’Empoli per 15 milioni. 36 presenze (18 da titolare: 10 in campo per tutta la gara, 8 volte sostituito, 18 da subentrante). Sostituisce 8 volte Allan, 7 volte Hamsik, una volta Mertens, Rog e Callejon. Quattro volte sostituito da Allan, una volta da Giaccherini, tre volte da Rog. Cinque gol: all’Inter, al Cagliari, al Genoa, al Chievo, al Torino. Sei assist-gol.Croazia, 30 anni, 12 presenze (tutte dal primo minuto). Tre volte gli subentra Ghoulam, una volta Maggio. Eccellente partita a Milano contro Suso e Abate. Due assist-gol.Serbia, 26 anni. Chi trova Maksimovic, trova un tesoro. Il Napoli ha questo tesoro (23 milioni al Torino) in ... serbo. Il più alto (1,93) della “rosa”. 8 presenze (7 da titolare). Un gol, il secondo a Crotone (2-1). Difensore spazza-tutto deve inserirsi negli schemi di Sarri.Guinea, 20 anni. Dal Bologna per 15 milioni di euro. 18 presenze (10 da titolare). Debutta a Crotone, partita piena. Otto volte sostituisce Jorginho. A Firenze lascia il posto a Gabbiadini (86’) e a Bologna ad Allan (62’). Tra i migliori in campo a Torino contro la Juve, contro la Lazio (1-1), contro l’Inter (3-0) prevalendo su Banega, a Firenze. Delude una sola volta, ad Empoli.Croazia, 22 anni. 15 presenze (2 da titolare). Dalla Dinamo Zagabria per 13,5 milioni. Sarri lo fa debuttare alla 15^ giornata, in dicembre, contro l’Inter (3-0) al posto di Hamsik che sostituirà altre sei volte. Tredici le sostituzioni. Gioca dal primo minuto contro la Roma all’Olimpico (2-1), migliore in campo cancellando dal match De Rossi, e contro il Crotone (3-0) uscendo al 55’, entra Zielinski.27 anni. Tre presenze (da titolare). Due gol: alla Sampdoria (2-1, siglando la vittoria nel recupero) e al Pescara. Dall’Empoli per 9,5 milioni. Condizionato da problemi a un ginocchio si fa vedere poco, ma sembra un eccellente difensore, adeguato agli schemi di Sarri.29 anni. Sei presenze (2 da titolare). Zero gol. Dal Genoa per 18 milioni a gennaio. Reduce da infortuni, non trova la migliore condizione. Alto 1,88 sarebbe utile sui cross. Una alternativa al gioco palla a terra dell’attacco azzurro.32 anni. Un jolly che ha voglia di giocare. 16 presenze, un gol. Arriva dal Sunderland per 1,5 milioni. Nei finali di gara, undici volte sostituisce Insigne, una volta Mertens (dopo i tre gol del belga a Cagliari), una volta Callejon, una volta Zielinski, una volta Hamsik. Gioca dal primo minuto contro il Genoa ed esce al 73’, cinque minuti dopo avere segnato il raddoppio (2-0).35 anni. Sette presenze (5 da titolare). Professionista esemplare alla nona stagione nel Napoli. Gioca una gran partita contro Palladino e Taarabt del Genoa.26 anni. 13 presenze (7 da titolare). Gran sinistro, non si inserisce nel gioco offensivo di Sarri. Tre gol prima di andare a gennaio al Southampton per 17 milioni (era costato 12,5). Segna al Chievo, alla Fiorentina (su rigore, a Firenze, il gol del 3-3 al 94’), alla Sampdoria dopo l’autogol di Hysaj iniziando la rimonta azzurra completata da Tonelli (2-1).Al secondo anno sulla panchina del Napoli, con una “rosa” più competitiva, propone una squadra spettacolare che trova, con Mertens, la soluzione dopo la partenza di Higuain e l’infortunio di Milik.S’infuria a Pescara (2-2) per il rigore accordato nel finale dall’arbitro Giacomelli ma negato dall’addizionale Rocchi.Protesta a Marassi nella partita col Genova (0-0) per due rigori negati: fallo di mano di Ocampos e fallo di Orban su Milik.Due volte espulso: al 52’ di Napoli-Milan (4-2) da Valeri; al 70’ di Roma-Napoli (1-2) da Banti. L’anno prima era stato espulso tre volte.Panchina d’oro per il campionato 2015-16 e Premio Bearzot.Porta di nuovo il Napoli in Champions (preliminari) dopo il secondo posto dell’anno precedente. Al quarto posto per punti nel girone d’andata (38), balza al primo posto nel ritorno (48 punti).Il secondo Napoli di Sarri centra undici record nella storia azzurra: 86 punti; 94 gol; 115 gol in stagione; minor numero di sconfitte (4); maggior numero di vittorie (26); maggior numero di vittorie in trasferta (13); maggior numero di punti in trasferta (43); maggior numero di vittorie consecutive in trasferta (6); minor numero di sconfitte in trasferta (2); vittoria più larga fuori casa (7-1); maggior numero di gol in trasferta (50).