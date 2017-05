Spettacolo Napoli anche a Marassi

di Mimmo Carratelli

Con la Roma in difficoltà contro il Genoa, il Napoli ha inseguito a lungo, contro la Sampdoria a Marassi, il sogno del sorpasso sul filo di lana nei confronti dei giallorossi.Secondo posto a portata di gol. Poi la Roma ha risolto al 90’ la sfida col Genoa, il Napoli è rimasto terzo.Con un’altra gara spettacolare, il Napoli conclude il campionato con una valanga di gol e undici record nella storia azzurra.Mertens (28 gol) resta secondo nella classifica dei cannonieri dietro al romanista Dzeko (29).Il gioco veloce, “a memoria”, della squadra di Sarri ha travolto il pressing della Samp a tutto campo. Il Napoli si è impossessato della partita sin dalle prime battute.La Samp ha fato filtro a centrocampo ed è stata molto attenta in difesa.Il Napoli ha superato gli ostacoli tenendo Jorginho da regista difensivo, con Hamsik in regia. Con Chiriches su Schick e Koulibaly su Quagliarella, gli esterni della difesa azzurra, Hysaj e Ghoulam, hanno giocato costantemente alti.È stato Hamsik il motore della squadra con Insigne suo fedele scudiero a sinistra e gli inserimenti di Ghoulam. Callejon molto vivace sul lato opposto con le sovrapposizioni di Hysaj e l’appoggio di Zielinski.Il ritmo, la precisione dei passaggi, i movimenti automatici dell’intera squadra, un Napoli spettacolare quando si distendeva in attacco con tocchi di prima ripetuti, hanno tenuto in scacco la Samp.Il possesso-palla degli azzurri è stato mostruoso (70 per cento). Reina ha dovuto deviare un solo tiro, in corner, scoccato da Praet e reso velenoso da una deviazione (87’).La Samp non ha mai tirato in porta. Fuori bersaglio le conclusioni di Bruno Fernandes (due) e Linetty (una).Il Napoli è andato in vantaggio dopo la mezz’ora. Regini respingeva il traversone di Insigne diretto a Callejon e Mertens batteva al volo sul rinvio del difensore (36’).Prima del riposo, il Napoli raddoppiava. Sul lancio di Hamsik, Insigne infilava il pallone nell’angolo alto opposto (42’).Immediato il tris a inizio di ripresa. Insigne per Mertens che anticipava il portiere e crossava verso destra. Dalla linea di fondo Callejon di testa rimetteva la palla nell’area piccola e Hamsik, di testa, andava a segno (49’).Non c’era proprio partita mentre arrivavano notizie incoraggianti dall’Olimpico su Roma-Genoa. A tratti, durante le partite delle 18, il Napoli è stato secondo in classifica, sempre in vantaggio sulla Samp e con la Roma inchiodata due volte al pareggio dal Genoa.Il Napoli concedeva qualcosa, forse più con la testa a Roma che con i piedi a Genova. Nasceva così il gol di Quagliarella (50’): sul cross di Barreto, la spizzata di testa di Schick sorprendeva Chiriches e Quagliarella segnava da pochi passi.Skriniar salvava sulla linea un altro colpo di testa di Hamsik (55’) e il Napoli ristabiliva le distanze. Sul lungo cross di Insigne da sinistra, Callejon folgorava di destro Puggioni: tiro violento (4-1).Non c’era proprio partita. Dopo i cambi, il Napoli si rilassava nel finale aspettando l’ultima notizia incoraggiante da Roma, ma veniva gelato al 90’ dal gol finale di Perotti che piegava il Genoa (3-2). Napoli terzo, Roma seconda. Gli azzurri entreranno in Champions attraverso il preliminare di metà agosto.Le sostituzioni aggiungevano poco alla partita. Praet per Fernandes (54’), Palombo per Torreita (66’), Rog per Zielinski (67’) e Diawara per Jorginho (71’). Alvarez per Barreto (77’). Giaccherini per Hamsik (84’).Toccava a uno degli entrati, Ricky Alvarez, siglare l’ultimo gol per il 4-2 finale.Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski (67’ Rog), Jorginho (71’ Diawara), Hamsik (84’ Giaccherini); Callejon, Mertens, Insigne.Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto (77’ Alvarez), Torreira (66’ Palombo), Linetty; Fernandes (54’ Prate); Schick, Quagliarella.Banti (Livorno).36’ Mertens, 42’ Insigne, 49’ Hamsik, 50’ Quagliarella, 65’ Callejon, 90’Alvarez.Atalanta-Chievo 1-0, Bologna-Juventus 1-2, Roma-Genoa 3-2, Sampdoria-Napoli 2-4, Cagliari-Milan 2-1, Palermo-Empoli 2-1, Crotone-Lazio 3-1, Fiorentina-Pescara 2-2, Torino-Sassuolo 5-3, Inter-Udinese 5-2.Juventus 91; Roma 87; Napoli 86; Atalanta 72; Lazio 70; Milan 63; Inter 62; Fiorentina 60; Torino 53; Sampdoria 48; Cagliari 47; Sassuolo 46; Udinese 45; Chievo 43; Bologna 41; Genoa 36; Crotone 34; Empoli 32; Palermo 26; Pescara 18.Juventus e Roma.Napoli.Lazio, Atalanta, Milan.Pescara, Palermo, Empoli.