Perché si può ancora credere nel sorpasso

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 28.05.2017)

Poiché il pallone resta rotondo, la lotta per il secondo posto, con la Roma avanti di un punto sul Napoli, non può considerarsi chiusa.Il campionato si conclude con Roma-Genoa e Samporia-Napoli, oggi in contemporanea alle 18, che daranno la sentenza definitiva.Nel golfo, si spera in una prodezza del Genoa (un pari all’Olimpico?) e nel sorpasso del Napoli che dovrà vincere a Marassi. Gli azzurri supererebbero la Roma sul filo di lana. Non è vietato sognare.Ma di un Roma-Lecce (2-3), che fece perdere lo scudetto ai giallorossi (se ne avvantaggiò la Juve in sorpasso finale), ne esiste una sola.Il Lecce, già condannato alla retrocessione, fece un colpaccio inutile, ma fatale per la Roma di Eriksson del 1986 con Giannini, Nela, Boniek, Graziani, Pruzzo, Ancelotti e Bruno Conti. Stregonerie del pallone di tanto tempo fa.Il Genoa è tranquillo, non ha più problemi di classifica, è rilassato. Difficile che per la Roma si ripeta stasera all’Olimpico la beffa di trentuno anni fa.Non è sereno l’ambiente giallorosso. Spalletti è in partenza. In settimana, Manolas e Perotti sono stati sul punto di azzuffarsi in allenamento, divisi dai compagni. Il pronostico resta a favore della Roma.Il Napoli, comunque, classifica a parte, contro la Sampdoria farà la sua solita partita per vincere sullo slancio di undici gare utili (nove vittorie, quattro consecutive negli ultimi turni) e per la splendida qualità tecnica che ha destato ammirazione in tutta Europa.La Sampdoria non vince da sette partite in cui ha racimolato solo quattro pareggi, due in casa.All’andata non fu tanto facile. Ci vollero un gol di Gabbiadini al 77’ e uno di Tonelli al 94’ per rimediare in extremis all’autorete di Hysaj. Sciò, sciò, ciucciuè.Ma c’è un altro duello a distanza fra Napoli e Roma e riguarda la classifica dei cannonieri con Dzeko avanti (28 gol) e Mertens subito dietro (27).Ieri si è arreso Higuain, a secco a Bologna fermandosi a 24 reti. Ed è già una soddisfazione che cancella definitivamente la fuga del Pipita.Tre soli azzurri hanno vinto in passato la classifica dei goleador: Maradona (15 reti), Cavani (29), Higuain (col record dei 36 centri).Col torinista Belotti a quota 25 gol (stasera si gioca Torino-Sassuolo) sembra proprio che la sfida finale per il trono dei gol sia ristretta a Mertens e Dzeko.Nelle ultime cinque partite, Dries è andato a segno sei volte (con due doppiette), due volte il bosniaco della Roma. Lo slancio è a favore del belga che cede 23 centimetri al romanista (1,92) ma niente più.La Juventus ha gestito più che dominato questo campionato del sesto scudetto consecutivo, in testa dalla terza giornata senza mollare mai e vincendo, nel girone di andata, i confronti diretti a Torino (2-1 al Napoli, 1-0 alla Roma).La Juve chiude con gli stessi punti dell’anno scorso (91). Sono migliorati la Roma (+7) e il Napoli (+4), ma non è bastato.Il Napoli, con una “rosa” più competitiva, è migliorato moltissimo acquisendo automatismi di gioco che l’hanno reso spettacolare. La “mano maestra” di Sarri ha prodotto questo spettacolo. La disponibilità dei giocatori l’ha completato a tal punto che per l’anno prossimo si sogna in grande.Undici record stabiliti nella storia azzurra sottolineano la grande stagione del secondo Napoli di Sarri.La squadra, tra fine ottobre e novembre, ha avuto un rallentamento con 5 punti in quattro partite: la sconfitta di Torino contro la Juve (gli errori di Ghoulam e a venti minuti dalla fine il gol di Higuain), i pareggi interni con Lazio e Sassuolo intervallati dalla vittoria a Udine che segnò la riscossa di Insigne con i primi due gol dei 17 attuali, straordinaria performance dell’esterno napoletano.Albiol, infortunato, non giocò quelle partite. La reazione però fu immediata con una serie di undici partite utili (nove vittorie), successivamente con i sei successi consecutivi in trasferta che figurano tra i record azzurri di questa stagione.Il bilancio, alla fine, è largamente positivo senza dimenticare lo straordinario girone in Champions (3 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta) prima degli ottavi col Real Madrid.E, in Coppa Italia, la resa solo in semifinale contro la Juventus. Nel conto altamente positivo anche i quattro azzurri (Mertens, Insigne, Callejon, Hamsik) in doppia cifra nella classifica dei cannonieri.Un “dettaglio” mica da niente nell’annata di 111 gol (90 in campionato) attendendo gli ultimi squilli da Marassi.