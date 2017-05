“The Dinner”, di Oren Moverman

di Giovanna D'Arbitrio

, il film disul tema del bullismo, tratto dall’omonimo romanzo dell’olandese Herman Koch, è in effetti il terzo remake cinematografico, giunto dopodi Menno Meyjer edi Ivano De Matteo.La storia inizia in un ristorante di lusso durante una cena in cui i fratelli Lohman si incontrano per discutere dell’efferato crimine commesso dai loro figli adolescenti che hanno dato fuoco ad una clochard.Tra una raffinata portata e l’altra, illustrate da un esperto chef, camerieri che sfilano in divisa con piatti pieni di cibi prelibati, si svolgono dialoghi ora sarcastici, ora serrati e intensi tra Paul Lohman (Steve Coogan), psicopatico, logorroico e ipercritico insegnante di storia, Stan, suo fratello (Richard Gere), uomo politico in carriera, e le loro rispettive mogli, Claire (Laura Linney) e Katelyn (Rebecca Hall).Diverse fasi, scandite da continui flash back, illustrano con ritmo crescente il dramma familiare, scavando nel passato alla ricerca di cause ed effetti per risalire a responsabilità genitoriali, dinamiche familiari fonti di disagio psichico e conflittualità, problematiche individuali e conseguenziali scelte di vita.E tutto ciò non basta ancora al regista che, attraverso i graffianti monologhi di Paul, disseziona e colpevolizza la storia americana, costellata di sanguinose guerre che hanno impresso il loro marchio nella società.In effetti, anche se il regista intende sollecitare riflessioni etiche sulle decisioni che i genitori dovrebbero prendere nel denunciare o meno i loro figli, il discorso del film è molto più ampio: efferati episodi di bullismo estremo, spesso pubblicati su Internet e social, rappresentano un fenomeno dilagante e preoccupante della nostra epoca.Un film cupo in cui anche la fotografia (Bobby Bukowski) si avvale di colori scuri e opprimenti, evidenziando la drammaticità dei dialoghi e degli eventi (sceneggiatura di O. Moverman).Piuttosto sfruttato il contesto della “cena” tra parenti o amici, sia a cinema che a teatro, dalla lontanadi Blasetti, adi G. Patroni Griffi, Il fascino discreto della borgesia di Buñuel,di S. Kramer, fino alle più recenti opere, comedi Veber,di Pupi Avati,di Polanski, Idi F. Archibugi, tratto dal film francese(a sua volta ispirato alla pièce teatrale) e così via.