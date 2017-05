La Generazione Vincente è ancora viva:

vince a Cassino e si gioca tutto in gara-5

di Mario Triggiani

Il Cuore di Napoli batte ancora forte. Nella prima gare della stagione in cui gli azzurri si giocavano tutto contro una squadra sulla carta quantomeno equivalente e che non aveva nulla da perdere i giocatori partenopei hanno dimostrato tutto il loro valore sconfiggendo a domicilio Cassino con una prestazione praticamente perfetta.Se negli scorsi giorni tra i tifosi serpeggiava pessimismo e rassegnazione, la squadra per tutti i 40' minuti non ha mai dato segno di volersi arrendere, neanche quando a cavallo tra primo e secondo quarto si è trovata a dover recuperare uno svantaggio in doppia cifra.Spinti da un pubblico ospite davvero numeroso, nonostante i pochi biglietti disponibili e la vergognosa gabbia che la società di Cassino ha approntato apposta per contenere il tifo azzurro, i giocatori in canotta azzurra non mollano mai, neanche quando le triple di Petrucci ed i canestri di Bagnoli riportano alla mente brutti ricordi delle recenti partite.La mossa tattica che sconvolge il match è la scelta di mettere il giovane Ronconi sulle tracce di Petrucci.Da quel momento l'esterno di Cassino praticamente scompare, costretto a prendersi tiri affrettati e spesso con la mano dell'avversario in faccia ad occludergli la visuale del canestro.Petrucci aveva chiuso gara-3 con 6/10 da tre, la marcatura di Rappoccio lo ha portato ieri a mettere a referto un 6/18 dal campo che rende bene la misura di quanto sia stato limitato efficacemente al tiro.Dall'altra parte del campo ci pensano Nikolic, imprendibile per la difesa di Cassino anche se ieri limitato dai falli, ed il capitan Maggio, finalmente ritrovato dopo l'infortunio alla caviglia rimediato lo scorso marzo, a portare Napoli avanti nei momenti difficili.A Napoli non resta che gestire gli ultimi possessi con calma per chiudere la gara, dopo gli interminabili ultimi minuti ricchi di tiri dalla lunetta, sul punteggio di 78-74 in favore degli azzurri.Oltre alla già citata difesa di Ronconi, probabilmente vera chiave di volta del match, apprezzabile la voglia di Nikolic di attaccare il ferro e la precisione dall'arco di Maggio (4/6 da tre).La doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi di Visnjic oramai non fa quasi più notizia ma certamente se Bagnoli, uno dei migliori centri della categoria, sta mettendo a referto le cifre peggiori del campionato il merito è certamente del centro serbo che, a trentotto anni e senza più niente da dimostrare, si danna l'anima per inseguirlo su ogni pallone, impedirgli ogni tiro facile e contestargli ogni rimbalzo.Adesso la serie torna a Napoli, con gara-5 prevista per mercoledì alle 20:30 che si preannuncia davvero infuocata.Entrambe le squadre si giocheranno l'intera stagione in 40', ben sapendo che ogni minima disattenzione sarà punita dagli avversari compromettendo gara e serie.Napoli parte a questo punto favorita, forte dell'inerzia datale dalla vittoria di ieri e dall'aver riconquistato il fattore campo.Ai ragazzi, al coach ed al resto dello staff tecnico il compito di regalare alla città la finale playoff (contro la vincente di gara-5 tra Bisceglie e Palestrina) che avvicinerà la Generazione Vincente Napoli ad un traguardo tanto inaspettato ad inizio stagione quanto intensamente desiderato da gennaio in poi.BPC Virtus Cassino - Generazione Vincente Napoli 74-78 (21-16, 14-22, 23-26, 16-14)Simone Bagnoli 18 (9/13, 0/0), Nicolò Petrucci 17 (3/8, 3/10), Lorenzo Panzini 13 (1/7, 3/6), Maurizio Del testa 9 (0/1, 3/7), Biagio Sergio 7 (0/4, 1/4), Gianluca Valesin 6 (0/1, 2/3), Duilio ernesto Birindelli 2 (0/2, 0/1), Renato Quartuccio 2 (0/2, 0/1), Valerio Marsili 0 (0/0, 0/0), Filippo Serra 0 (0/0, 0/0)12 / 1432 10 + 22 (Simone Bagnoli 10)16 (Lorenzo Panzini 5)Roberto Maggio 29 (4/8, 4/6), Njegos Visnjic 15 (4/7, 1/3), Stefan Nikolic 12 (6/9, 0/1), Mattia Mastroianni 8 (1/1, 2/6), Domenico Marzaioli 4 (2/3, 0/1), Andrea Barsanti 3 (0/0, 1/4), Andrea Murolo 3 (0/0, 1/1), Alessio Ronconi 2 (1/2, 0/1), Ferdinando Matrone 2 (1/1, 0/0), Bruno Rappoccio 0 (0/0, 0/0)13 / 1432 2 + 30 (Njegos Visnjic 12)12 (Roberto Maggio 8)